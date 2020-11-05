İzmir Bombası tarifi: İzmir Bombası nasıl yapılır?

Tatlı krizlerine birebir bir tarif. İzmir bombası nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...
İzmir Bombası Tarifi İçin Malzemeler
Hamur Malzemeleri
2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Un
1 Tatlı Kaşığı Toz Maya
1 Tatlı Kaşığı Tuz
2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı
1 Adet Yumurta Beyazı
1 Su Bardağı Soğuk Su
Sos Malzemeleri
2 Çorba Kaşığı Domates Salçası
1 Çorba Kaşığı Kuru Kekik
1 Tatlı Kaşığı Tuz
1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı
Üzeri İçin
Yeteri Kadar Doğranmış Sucuk
Yeteri Kadar Doğranmış Domates
Yeteri Kadar Doğranmış Zeytin
1/2 (Yarım) Kalıp Beyaz Peynir
Yeteri Kadar Yumurta Sarısı
İzmir bombası yapılışı
Unu yoğurma kabına alın. Nişastayı ekleyin. Şekeri ekleyin. Vanilyayı ekleyin. Suyu ekleyin. Yağı ekleyin. 5 dakika yoğurun. 20 dakika üzerini örtüp dinlendirin. Ellerinizi yağlayıp misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Merdane ile yağlı tezgahta el ayanız kadar açın. Ortasına birer tatlı kaşığı dolusu fındık kreması paylaştırın. Nazikçe yuvarlayıp pişirme kağıdı serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 6-7 dakika hafif pembeleşene kadar pişirin.
İzmir bombası kaç dakikada pişer?
40 dakikada hazırlanan İzmir bombası 6 dakikada pişer.
İzmir bombası kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan İzmir bombasının kalorisi 512,7.
İzmir bombası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
İzmir bombası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 2,5 lira.