Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İzmir Bombası tarifi İzmir Bombası nasıl yapılır?
YEMEK TARİFLERİ

İzmir Bombası tarifi: İzmir Bombası nasıl yapılır?

Dışı incecik hamur, içi bol bol akışkan çikolata ile hazırlanmış İzmir bombası ile karşınızdayız. Herkes bu tatlının zor olduğunu, uğraştıracak bir şey olduğunu düşünebilir. Size en pratik haliyle sunuyoruz. İşte İzmir bombası tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Bombası.
İzmir Bombası.

Tatlı krizlerine birebir bir tarif. İzmir bombası nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

İzmir Bombası.

İzmir Bombası Tarifi İçin Malzemeler

Hamur Malzemeleri

2 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Un

1 Tatlı Kaşığı Toz Maya

1 Tatlı Kaşığı Tuz

2 Çorba Kaşığı Zeytinyağı

1 Adet Yumurta Beyazı

1 Su Bardağı Soğuk Su

Sos Malzemeleri

2 Çorba Kaşığı Domates Salçası

1 Çorba Kaşığı Kuru Kekik

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Zeytinyağı

Üzeri İçin

Yeteri Kadar Doğranmış Sucuk

Yeteri Kadar Doğranmış Domates

Yeteri Kadar Doğranmış Zeytin

1/2 (Yarım) Kalıp Beyaz Peynir

Yeteri Kadar Yumurta Sarısı

Pankek tarifi: Pankek nasıl yapılır?
HAYAT
Pankek tarifi: Pankek nasıl yapılır?

İzmir bombası yapılışı

Unu yoğurma kabına alın. Nişastayı ekleyin. Şekeri ekleyin. Vanilyayı ekleyin. Suyu ekleyin. Yağı ekleyin. 5 dakika yoğurun. 20 dakika üzerini örtüp dinlendirin. Ellerinizi yağlayıp misket büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Merdane ile yağlı tezgahta el ayanız kadar açın. Ortasına birer tatlı kaşığı dolusu fındık kreması paylaştırın. Nazikçe yuvarlayıp pişirme kağıdı serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 6-7 dakika hafif pembeleşene kadar pişirin.

İzmir bombası kaç dakikada pişer?

40 dakikada hazırlanan İzmir bombası 6 dakikada pişer.

İzmir bombası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan İzmir bombasının kalorisi 512,7.

İzmir bombası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

İzmir bombası için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 2,5 lira.

Kandilde neler yapılır: Kandillerde yapılan pratik tatlı tarifleri
HAYAT
Kandilde neler yapılır: Kandillerde yapılan pratik tatlı tarifleri
Abone Ol Google News
Twitter ordusu iş başında!

"Twitter ordusu" iş başında!

​Sansüre tepkiler büyüyor...
19 yıl önceki cinayet çözüldü

19 yıl önceki cinayet çözüldü

Boğazını ve sağ bileğini kopma noktasına gelinceye kadar kestiler.
Bir ay içindebaşlayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremiyle ilgili açıklama yapıyor.
Hazırlıklara hız verdi

Hazırlıklara hız verdi

Yeni dönemin tanıtımı için kendi web sitesini açtı.

​Kayseri OSB Başkanı Nursaçan'dan önemli açıklama.

ABD'liler sokağa indi

ABD'liler sokağa indi

​Seçimlerdeki belirsizlik protesto ediliyor.

Biden'ın gafları

Biden'ın gafları

​Ne dediğini bilmediğini kendisinin de itiraf ettiği o anlar...

Tarihi yarışta son durum

Tarihi yarışta son durum

​Biden bir adım önde, Trump süreci mahkemeye taşıyacak.
O acı haber geldi

O acı haber geldi

​Enkazdan 26 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.