Pratik yemek tarifleri, hazırlaması kısa süren ve malzemeleri kolayca bulunabilen yemek tarifleridir. Bu tarifler, genellikle mutfağa yeni başlayanlar veya hızlı ve kolay bir yemek hazırlamak isteyenler için idealdir.

Pratik yemek tariflerinin bazı ortak özellikleri şunlardır:

Az malzeme gerektirirler . Pratik yemek tarifleri, genellikle sadece birkaç temel malzeme gerektirir. Bu, malzemeleri bulmanın ve hazırlamanın kolay olduğu anlamına gelir.

Hazırlanması kısa sürer . Pratik yemek tarifleri, genellikle sadece birkaç dakika veya saat içinde hazırlanabilir. Bu, iş veya okuldan sonra hızlı bir yemek hazırlamak için idealdir.

Pişirme becerileri gerektirmezler . Pratik yemek tarifleri, genellikle temel pişirme becerilerini gerektirir. Bu, yeni başlayanlar için idealdir. İşte Türkiye'de en popüler yemek tariflerinden bazıları:

Etli Kuru Fasulye nasıl yapılır?

Etli Kuru Fasulye: Bu, Türkiye'nin en popüler yemeklerinden biridir. Kuru fasulye, kemikli et, soğan ve domatesle pişirilir. Genellikle pilav veya bulgurla servis edilir.

İşte lezzetli ve besleyici bir etli kuru fasulye yemeği yapmanın kolay bir yolu:

Malzemeler:

1,5 su bardağı kuru fasulye

300 gram kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı pul biber

4,5 - 5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Kuru fasulyeleri bir gece önceden sıcak suda ıslatın

Ertesi gün fasulyeleri süzün ve bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip kaynatın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.

Etleri bir tavada sıvı yağda kavurun

Soğanı yemeklik doğrayın ve etlere ekleyip kavurmaya devam edin.

Salçaları ekleyin ve kavurun

Tuzu, karabiberi, kimyonu ve pul biberi ekleyin ve karıştırın.

Etli karışımı fasulyelerin üzerine ekleyin.

Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve düdüklü tencerenin kapağını kapatın.

Düdüklü tencereyi ocağa alın ve kaynadıktan sonra 20 dakika pişirin.

Pişen yemeği ocaktan alın ve 10 dakika dinlendirin.

Sıcak servis yapın.

Püf Noktaları:

Kuru fasulyeleri bir gece önceden ıslatmak, daha hızlı pişmesini sağlar.

Etler kavrulurken suyunu salmadan kavurmaya özen gösterin.

Fasulyelerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin, aksi takdirde fasulyeler kuruyabilir.

Düdüklü tencereyi kullanmadığınız takdirde, yemeği kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişirin.

Evde lezzetli lahmacun yapılışı

Lahmacun: Bu, ince bir hamurun üzerine kıyma, soğan, domates ve baharatlarla yapılan bir lezzetli pidedir. Genellikle limon ve yoğurtla servis edilir.

İşte evde lezzetli lahmacun yapmanın kolay bir yolu:

Malzemeler:

1 su bardağı un

1/2 su bardağı ılık su

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet soğan

2 adet domates

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1/4 çay kaşığı nane

Yapılışı:

Unu bir kaba eleyin ve ortasına bir çukur açın.

Çukurun içine ılık su, tuz ve sıvı yağı ekleyin ve yoğurun.

Hamuru pürüzsüz ve ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun.

Hamuru 10 eşit parçaya bölün.

Her bir parçayı ince bir pide hamuru haline getirin.

İç harcı için soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda kavurun.

Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Domatesleri rendeleyin ve kıymaya ekleyin.

Yeşil biberi doğrayın ve kıymaya ekleyin.

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik, kırmızı toz biber ve naneyi ekleyin ve karıştırın.

Fırını 200 dereceye ısıtın.

Hamurların üzerine iç harcı yayın.

Hamurları fırın tepsisine yerleştirin ve 10-15 dakika pişirin.

Sıcak servis yapın.

Püf Noktaları:

Hamuru yoğururken çok fazla un eklemekten kaçının, aksi takdirde hamur sertleşebilir.

İç harcı hazırlarken malzemeleri iyice kavurun, aksi takdirde lahmacunlar lezzetli olmaz.

Lahmacunları fırından çıkarır çıkarmaz üzerine limon ve yoğurt gezdirin.

Evde lezzetli pide yapılışı

Pide: Bu, Türkiye'de çok çeşitli şekillerde yapılan bir başka lezzetli pidedir. En yaygın pide çeşitleri arasında kıymalı pide, peynirli pide ve sucuklu pide bulunur.

İşte evde lezzetli pide yapmanın kolay bir yolu:

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet soğan

2 adet domates

1 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber

1/4 çay kaşığı nane

Yapılışı:

Unu bir kaba eleyin ve ortasına bir çukur açın.

Çukurun içine ılık su, tuz ve sıvı yağı ekleyin ve yoğurun.

Hamuru pürüzsüz ve ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun.

Hamuru 10 eşit parçaya bölün.

Her bir parçayı ince bir pide hamuru haline getirin.

İç harcı için soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda kavurun.

Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Domatesleri rendeleyin ve kıymaya ekleyin.

Yeşil biberi doğrayın ve kıymaya ekleyin.

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik, kırmızı toz biber ve naneyi ekleyin ve karıştırın.

Fırını 200 dereceye ısıtın.

Hamurların üzerine iç harcı yayın.

Hamurları pide fırınına yerleştirin ve 10-15 dakika pişirin.

Sıcak servis yapın.

Püf Noktaları:

Hamuru yoğururken çok fazla un eklemekten kaçının, aksi takdirde hamur sertleşebilir.

İç harcı hazırlarken malzemeleri iyice kavurun, aksi takdirde pideler lezzetli olmaz.

Pideli fırından çıkarır çıkarmaz üzerine limon ve yoğurt gezdirin.

Pide hamuru nasıl yapılır?

Pide hamuru, un, su, tuz ve sıvı yağdan yapılır. Hamuru hazırlamak için önce unu bir kaba eleyin ve ortasını açın. İçine su, tuz ve sıvı yağı ekleyin ve yoğurun. Hamuru pürüzsüz ve ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun. Hamuru 10 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı ince bir pide hamuru haline getirin.

Pide iç harcı nasıl yapılır?

Pide iç harcı, kıyma, soğan, domates, biber ve baharatlardan yapılır. İç harcı hazırlamak için önce soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Domatesleri rendeleyin ve kıymaya ekleyin. Yeşil biberi doğrayın ve kıymaya ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik, kırmızı toz biber ve naneyi ekleyin ve karıştırın.

Pide nasıl pişirilir?

Pide hamurlarını fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine iç harcı yayın. Fırını 200 dereceye ısıtın ve pideleri 10-15 dakika pişirin. Pideli fırından çıkarır çıkarmaz üzerine limon ve yoğurt gezdirin.

Pide fırını nasıl yapılır?

Pide fırını, pideleri pişirmek için kullanılan özel bir fırındır. Pideli fırını, pideleri pişirmek için ideal sıcaklığı ve nemi sağlar. Pideli fırını yoksa, evdeki fırında pide pişirebilirsiniz. Bunun için fırınınızın en üst rafına bir tepsi su koyun ve pideleri pişirin.

Mantı nasıl yapılır?

Mantı: Bu, hamur hamurları, kıyma, soğan ve baharatlarla doldurulmuş ve ardından kaynatılmış veya kızartılmış bir yemektir. Genellikle yoğurt ve sarımsak sosuyla servis edilir.

Evde lezzetli mantı yapmanın kolay

evde lezzetli mantı yapmanın kolay bir yolu:

Malzemeler:

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1/2 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı pul biber

Sos için:

1 kase yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Hamuru için unu bir kaba eleyin ve ortasına bir çukur açın.

Çukurun içine ılık su, tuz ve sıvı yağı ekleyin ve yoğurun.

Hamuru pürüzsüz ve ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun.

Hamuru 10 eşit parçaya bölün.

Her bir parçayı ince bir mantı hamuru haline getirin.

İç harcı için soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda kavurun.

Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi ekleyin ve karıştırın.

Mantı hamurlarının üzerine iç harcı koyun ve kapatın.

Haşlama tenceresine bol su koyun ve kaynatın.

Kaynayan suya mantıları ekleyin ve 5-7 dakika haşlayın.

Mantılar haşlandıktan sonra süzün.

Sos için yoğurt, domates salçası, sıvı yağ, sarımsak, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın.

Mantıları servis tabağına alın ve üzerine sosu dökün.

Sıcak servis yapın.

Püf Noktaları:

Hamuru yoğururken çok fazla un eklemekten kaçının, aksi takdirde hamur sertleşebilir.

İç harcı hazırlarken malzemeleri iyice kavurun, aksi takdirde mantılar lezzetli olmaz.

Mantıları haşladıktan sonra hemen servis yapın, aksi takdirde mantılar yapışabilir.

Mantı hamuru nasıl yapılır?

Mantı hamuru, un, su, tuz ve sıvı yağdan yapılır. Hamuru hazırlamak için önce unu bir kaba eleyin ve ortasını açın. İçine su, tuz ve sıvı yağı ekleyin ve yoğurun. Hamuru pürüzsüz ve ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun. Hamuru 10 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı ince bir mantı hamuru haline getirin.

Mantı iç harcı nasıl yapılır?

Mantı iç harcı, kıyma, soğan, baharatlardan yapılır. İç harcı hazırlamak için önce soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi ekleyin ve karıştırın.

Mantı nasıl haşlanır?

Mantı hamurlarını kaynar suda 5-7 dakika haşlayın. Mantılar haşlandıktan sonra süzün.

Mantı nasıl servis edilir?

Mantıları servis tabağına alın ve üzerine yoğurt ve salça sosu dökün. Sıcak servis yapın.

Baklava tarifi

Baklava: Bu, ince hamurlu ve fıstık, ceviz veya bademle doldurulmuş bir tatlıdır. Genellikle şerbetle ıslatılır

Evde baklava nasıl yapılır?

Baklava, Türkiye'nin en sevilen tatlılarından biridir. İnce yufkaların arasına ceviz, fıstık veya fındık gibi malzemeler eklenerek yapılan ve şerbetle tatlandırılan bir tatlı türüdür.

İşte evde lezzetli baklava yapmanın kolay bir yolu:

Malzemeler:

Hamur için:

2 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

2 su bardağı ceviz veya fıstık

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı un

1/2 tatlı kaşığı tarçın

Şerbet için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1/2 limon suyu

Yapılışı:

Hamuru için unu bir kaba eleyin ve ortasına bir çukur açın.

Çukurun içine ılık su, tuz ve sıvı yağı ekleyin ve yoğurun.

Hamuru pürüzsüz ve ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun.

Hamuru 10 eşit parçaya bölün.

Her bir parçayı ince bir baklava hamuru haline getirin.

İç harcı için ceviz veya fıstığı rondodan geçirin.

Ceviz veya fıstığa toz şeker, un ve tarçını ekleyin ve karıştırın.

Hamurları oklavayla açın ve arasına iç harcı koyun.

Baklavayı rulo şeklinde sarın ve tepsiye yerleştirin.

Baklavayı dilimleyin.

Şerbeti için su ve toz şekeri bir tencereye alın ve kaynatın.

Kaynayan şerbete limon suyunu ekleyin ve karıştırın.

Baklavayı sıcak şerbete dökün ve şerbeti çekmesini bekleyin.

Baklavayı soğuttuktan sonra servis yapın.

Püf Noktaları:

Hamuru yoğururken çok fazla un eklemekten kaçının, aksi takdirde hamur sertleşebilir.

İç harcı hazırlarken malzemeleri iyice karıştırın, aksi takdirde iç harcı dağılabilir.

Baklavayı dilimlemek için keskin bir bıçak kullanın, aksi takdirde baklava dağılabilir.

Baklavayı sıcak şerbete dökün, aksi takdirde baklava şerbeti çekmeyebilir.

Baklava hamuru nasıl yapılır?

Baklava hamuru, un, su, tuz ve sıvı yağdan yapılır. Hamuru hazırlamak için önce unu bir kaba eleyin ve ortasını açın. İçine su, tuz ve sıvı yağı ekleyin ve yoğurun. Hamuru pürüzsüz ve ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun. Hamuru 10 eşit parçaya bölün ve her bir parçayı ince bir baklava hamuru haline getirin.

Baklava iç harcı nasıl yapılır?

Baklava iç harcı, ceviz, fıstık, fındık veya kuruyemişlerden yapılır. İç harcı hazırlamak için önce ceviz, fıstık veya fındığı rondodan geçirin. Ceviz, fıstık veya fındığın içine toz şeker, un ve tarçını ekleyin ve karıştırın.

Baklava nasıl pişirilir?

Baklavayı önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Baklava piştikten sonra soğumaya bırakın.

Baklava nasıl servis edilir?

Baklavayı soğuduktan sonra servis tabağına alın ve üzerine Antep fıstığı serpiştirin. Sıcak veya soğuk servis yapabilirsiniz.

Künefe nasıl yapılır?

Künefe: Bu, tel kadayıf, peynir ve şerbetle yapılan bir tatlıdır. Genellikle fıstıkla süslenir.

Künefe, Türkiye'nin en sevilen tatlılarından biridir. Tel kadayıfın arasına peynir konularak yapılan ve şerbetle tatlandırılan bir tatlı türüdür. İşte evde lezzetli künefe yapmanın kolay bir yolu:

Malzemeler:

Hamur için:

1 paket tel kadayıf

1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı

İç harcı için:

500 gram tuzsuz peynir

1/2 su bardağı irmik

1/2 su bardağı toz şeker

1/2 çay kaşığı tarçın

Şerbet için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1/2 limon suyu

Yapılışı:

Hamur için kadayıfı bir kaba alın ve üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin.

Kadayıfı ellerinizle iyice yoğurun.

İç harcı için peyniri rendeleyin.

Peynire irmik, toz şeker ve tarçını ekleyin ve karıştırın.

Bir fırın tepsisine kadayıfın yarısını serin.

Üzerine iç harcı yayın.

Kalan kadayıfı üzerine serin.

Künefeyi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

Şerbeti için su ve toz şekeri bir tencereye alın ve kaynatın.

Kaynayan şerbete limon suyunu ekleyin ve karıştırın.

Pişen künefenin üzerine sıcak şerbeti dökün.

Künefeyi şerbeti çekmesini bekleyin.

Künefeyi soğuttuktan sonra servis yapın.

Püf Noktaları:

Kadayıfı yoğurken çok fazla tereyağ eklemekten kaçının, aksi takdirde kadayıf yağlı olabilir.

İç harcı hazırlarken peyniri iyice rendeleyin, aksi takdirde iç harcı topaklanabilir.

Künefeyi pişirirken fırının ısısını çok yüksek tutmamaya dikkat edin, aksi takdirde kadayıf yanabilir.

Şerbeti künefenin üzerine dökerken künefenin sıcak olmasına dikkat edin, aksi takdirde şerbet künefeyi ıslatmayabilir.

Künefe hamuru nasıl yapılır?

Künefe hamuru, tel kadayıf ve eritilmiş tereyağıdan yapılır. Hamuru hazırlamak için önce kadayıfı bir kaba alın ve üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin. Kadayıfı ellerinizle iyice yoğurun.

Künefe iç harcı nasıl yapılır?

Künefe iç harcı, tuzsuz peynir, irmik, toz şeker ve tarçın ile yapılır. İç harcı hazırlamak için önce peyniri rendeleyin. Peynire irmik, toz şeker ve tarçını ekleyin ve karıştırın.

Künefe nasıl pişirilir?

Künefeyi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.

Künefe nasıl servis edilir?

Künefeyi soğuttuktan sonra servis yapın. Üzerine kaymak ve fıstık serpiştirebilirsiniz.

Keşkül nasıl yapılır?

Keşkül: Bu, pirinç, süt, şeker ve tarçınla yapılan bir tatlı çorbadır.

eşkül, süt, pirinç unu, şeker ve vanilya ile yapılan bir sütlü tatlı türüdür. İşte evde lezzetli keşkül yapmanın kolay bir yolu:

Malzemeler:

1 litre süt

2 yemek kaşığı pirinç unu

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Sütü bir tencereye alın ve kaynatın.

Kaynayan sütün içine pirinç ununu ekleyin ve karıştırın.

Pirinç unu eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Şekeri ve vanilyayı ekleyin ve karıştırın.

Tatlıyı 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Tatlıyı kaselere alın ve üzerini tarçınla süsleyin.

Sıcak veya soğuk servis yapabilirsiniz.

Püf Noktaları:

Pirinç ununu sütle karıştırırken çok fazla karıştırmayın, aksi takdirde pirinç unu topaklanabilir.

Tatlıyı pişirirken kısık ateşte pişirin, aksi takdirde tatlı yanabilir.

Tatlıyı kaselere almadan önce ılımasını bekleyin, aksi takdirde kaseler çatlayabilir.

Keşkül nasıl servis edilir?

Keşkül, sıcak veya soğuk servis edilebilir. Üzerine kaymak, fıstık veya fındık serpiştirebilirsiniz.

Keşkül çeşitleri:

Keşkül, süt, pirinç unu, şeker ve vanilya ile yapılan klasik bir keşküldür. Kakaolu keşkül: Keşkül karışımına kakao ekleyip pişirilerek yapılır. Fındıklı keşkül: Keşkül karışımına fındık ezmesi ekleyip pişirilerek yapılır. Üzümlü keşkül: Keşkül karışımına kuru üzüm ekleyip pişirilerek yapılır. Cevizli keşkül: Keşkül karışımına ceviz içi ekleyip pişirilerek yapılır.

Tavuk Suyu Çorbası nasıl yapılır?

Tavuk Suyu Çorbası: Bu, tavuk suyu, pirinç, tavuk eti ve baharatlarla yapılan bir çorbadır.

Tavuk suyu çorbası, tavuk eti, su, pirinç ve baharatlarla yapılan bir çorbadır. Türkiye'nin en sevilen çorbalarından biridir. İşte evde lezzetli tavuk suyu çorbası yapmanın kolay bir yolu:

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

2 litre su

1/2 su bardağı pirinç

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber

1/4 çay kaşığı kimyon

1/4 çay kaşığı nane

Yapılışı:

Tavuk göğsünü bir tencereye alın ve üzerine suyu ekleyin.

Tavuğu orta ateşte kaynatın.

Kaynayan tavuğun üzerine pirinç, tuz, karabiber, pul biber, kimyon ve naneyi ekleyin.

Çorbayı kısık ateşte 20-25 dakika pişirin.

Tavuğu çorbadan çıkarın ve didikleyin.

Tavuğu çorbanın içine ekleyin ve servis yapın.

Püf Noktaları:

Tavuğun suyunu iyice çekmesini bekleyin, aksi takdirde çorbanın tadı acı olabilir.

Çorbayı pişirirken kısık ateşte pişirin, aksi takdirde çorba taşabilir.

Tavuğu çorbanın içine ekledikten sonra çok fazla pişirmeyin, aksi takdirde tavuk dağılabilir.

Tavuk suyu çorbası çeşitleri:

Tavuk suyu çorbası, klasik bir tavuk suyu çorbasıdır. Şehriyeli tavuk suyu çorbası: Çorbaya şehriye eklenerek yapılır. Mercimekli tavuk suyu çorbası: Çorbaya mercimek eklenerek yapılır. Nohutlu tavuk suyu çorbası: Çorbaya nohut eklenerek yapılır. Mantılı tavuk suyu çorbası: Çorbaya mantı eklenerek yapılır.

İçli Köfte nasıl yapılır - Nefis yemek tarifleri

İçli Köfte: Bu, kıyma, soğan, pirinç ve baharatlarla doldurulmuş ve ardından kızartılmış köftelerdir.

İçli köfte, Türkiye'nin en sevilen yemeklerinden biridir. İnce bir hamur üzerine kıyma, soğan, domates, baharat ve ceviz gibi malzemeler eklenerek yapılan ve kızartılarak servis edilen bir yemektir. İşte evde lezzetli içli köfte yapmanın kolay bir yolu:

Malzemeler:

Hamur için:

5 su bardağı ince bulgur

1.5 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 yumurta

2 yemek kaşığı biber salçası veya domates salçası

Karabiber

Pul biber

Tuz

Islatmak için 5 su bardağı kaynar su

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet soğan

2 adet domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı nane

1/2 su bardağı ceviz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Hamuru için bulgur, irmik, un, yumurta, salça, karabiber, pul biber ve tuzu bir kaba alın ve karıştırın.

Hamuru kaynar suyla ıslatın ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 10 eşit parçaya bölün.

İç harcı için soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda kavurun.

Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Domatesleri rendeleyin ve kıymaya ekleyin.

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik ve naneyi ekleyin ve karıştırın.

Cevizi ekleyin ve karıştırın.

Hamur parçalarını merdane ile açın.

Açtığınız hamurların üzerine iç harcı koyun ve kapatın.

İçli köfteleri kızgın yağda kızartın.

Sıcak olarak servis yapın.

Püf Noktaları:

Hamuru yoğururken çok fazla un eklemekten kaçının, aksi takdirde hamur sertleşebilir.

İç harcı hazırlarken malzemeleri iyice kavurun, aksi takdirde iç harcı lezzetli olmaz.

İçli köfteleri kızartırken fazla kızartmayın, aksi takdirde içli köfteler kuruyabilir.

İçli köfte hamuru nasıl yapılır?

İçli köfte hamuru, bulgur, irmik, un, yumurta, salça, karabiber, pul biber ve tuz ile yapılır. Hamuru hazırlamak için önce bulgur, irmik, un, yumurta, salça, karabiber, pul biber ve tuzu bir kaba alın ve karıştırın. Hamuru kaynar suyla ıslatın ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

İçli köfte iç harcı nasıl yapılır?

İçli köfte iç harcı, kıyma, soğan, domates, baharat ve ceviz ile yapılır. İç harcı hazırlamak için önce soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağda kavurun. Kıymayı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Domatesleri rendeleyin ve kıymaya ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik ve naneyi ekleyin ve karıştırın. Cevizi ekleyin ve karıştırın.

İçli köfte nasıl kızartılır?

İçli köfteleri kızartmak için kızgın yağda kızartın. İçli köfteleri fazla kızartmayın, aksi takdirde içli köfteler kuruyabilir.

Döner nasıl yapılır?

Döner: Bu, ince kıyılmış etin bir şiş üzerinde pişirildiği bir yemektir. Genellikle lavaş veya pide ile servis edilir. Döner, dana veya kuzu etinin ince dilimler halinde kesilerek şişe geçirilmesi ve döndürülerek pişirilmesiyle yapılan bir yemektir.

Malzemeler:

1 kilo dana veya kuzu eti

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı nane

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

Etleri ince dilimler halinde kesin.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Bir kasede soğan, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kekik ve naneyi karıştırın.

Etleri bu karışıma bulayın.

Etleri şişe geçirin.

Döner makinesine alın ve döndürün.

Etler piştikten sonra servis yapın.

Püf Noktaları:

Etleri çok ince veya çok kalın kesmeyin, aksi takdirde etler kuruyabilir.

Etleri marine ederken malzemeleri iyice karıştırın, aksi takdirde etler lezzetli olmaz.

Etleri döndürürken çok fazla döndürmeyin, aksi takdirde etler kuruyabilir.

Döner nasıl kesilir?

Döneri kesmek için döner bıçağı veya ekmek bıçağı kullanabilirsiniz. Döneri keserken etlerin ince dilimler halinde kesilmesine dikkat edin.

Döner nasıl servis edilir?

Döneri genellikle lavaş, dürüm veya pide ile servis edilir. Dönerin yanında yoğurt, soğan ve turşu servis edilebilir.

Döner çeşitleri:

Dana döner: Dana etinden yapılan dönerdir. Kuzu döner: Kuzu etinden yapılan dönerdir. Tavuk döner: Tavuk etinden yapılan dönerdir. Et döner: Dana, kuzu ve tavuk etinden yapılan dönerdir. Sucuk döner: Sucuk etinden yapılan dönerdir.

Börek nasıl yapılır?

Börek: Bu, hamur hamuru, peynir, kıyma veya sebzelerle doldurulmuş ve ardından fırında pişirilmiş bir yemektir.

Börek, Türkiye'nin en sevilen yemeklerinden biridir. İnce yufkaların arasına peynir, kıyma, ıspanak, patates gibi malzemeler eklenerek yapılan ve fırında pişirilen bir yemektir.

Malzemeler:

Hamur için:

500 gram un

2 su bardağı ılık su

1/2 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

200 gram beyaz peynir

1 adet yumurta

1/2 demet maydanoz

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam

Yapılışı:

Hamuru için unu bir kaba alın ve ortasını açın.

Çukurun içine ılık su, tuz ve sıvı yağı ekleyin ve yoğurun.

Hamuru pürüzsüz ve ele yapışmayacak hale gelene kadar yoğurun.

Hamuru 10 eşit parçaya bölün.

İç harcı için peyniri rendeleyin.

Maydanozu ince ince doğrayın.

Peynir, yumurta, maydanoz, tuz ve karabiberi bir kaba alın ve karıştırın.

Hamur parçalarından birini tezgaha alın ve üzerine un serpin.

Hamuru merdane ile açın.

Açtığınız hamurun üzerine iç harcı yayın.

Hamuru rulo şeklinde sarın.

Rulo şeklinde sardığınız hamuru bıçakla dilimleyin.

Dilediğiniz gibi şekil verin.

Börekleri fırın tepsisine dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin.

Börekleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

Börekler piştikten sonra servis yapın.

Püf Noktaları:

Hamuru yoğururken çok fazla un eklemekten kaçının, aksi takdirde hamur sertleşebilir.

İç harcı hazırlarken malzemeleri iyice karıştırın, aksi takdirde iç harcı lezzetli olmaz.

Börekleri pişirirken fırının ısısını çok yüksek tutmamaya dikkat edin, aksi takdirde börekler yanabilir.

Börek çeşitleri:

Peynirli börek: En yaygın börek türüdür. İç harcı beyaz peynir, yumurta ve maydanozdan yapılır. Kıymalı börek: İç harcı kıyma, soğan, domates ve baharatlardan yapılır. Ispanaklı börek: İç harcı ıspanak, soğan, domates ve baharatlardan yapılır. Patatesli börek: İç harcı patates, soğan, domates ve baharatlardan yapılır. Sebzeli börek: İç harcı çeşitli sebzelerden yapılır. Su böreği: Yufkaların arasına su serpilerek yapılan bir börek türüdür. Baklava böreği: Yufkaların arasına fıstık veya ceviz konularak yapılan bir börek türüdür. Çiğ börek: Hamurun içine iç harcı konularak kızartılarak yapılan bir börek türüdür.

Börek pişirme yöntemleri:

Fırında pişirme: Börekler genellikle fırında pişirilir. Fırında pişirmek için önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirilir.

Kızartma: Çiğ börekler kızartılarak pişirilir. Kızartmak için kızgın yağda kızartılır.

Izgarada pişirme: Börekler ızgarada pişirilebilir. Izgarada pişirmek için önceden ısıtılmış ızgarada pişirilir.

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