Kadim şehrin gastronomi yolculuğu

Şehre ait tescil ve patent çalışmalarında da önemli bir trend yakalanmış. Patent başvuru sayısı 2002’de sadece 4 iken bugün 836 patent, 231 olan marka başvurusu bugün 4 bin 917’ye, 296 olan tasarım başvurusu 1563’e yükselmiş durumda. Erzurum’da aynı zamanda 60 tane coğrafi tescilli ürünü bulunmakta. 2024’te patent başvuruları Türkiye’de 14. sırada, marka başvuruları 40. sırada, tasarım başvuruları 23. sırada, coğrafi işaret tescili sırasında ise Türkiye’de 3. olarak büyük başarılara imza atmış. Avrupa Birliği’nde ise tescilli 30 ürünü bulunuyor. Ayrıca Erzurum Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi doktora öğrencisi Ayça Sena Önalan ile danışman hocası Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu, kentin gastronomi rotasını oluşturmak için çalışma başlattı. Erzurum'da da yöresel ürünlerin tanıtıldığı gastronomi çalıştayı düzenleyen akademisyenler, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2025 Başvuru Çağrısı kapsamında gastronomi alanında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na resmi başvuru yapan kente gastronomi rotası oluşturmayı planlıyor. Proje kapsamında Erzurum'un 20 ilçesinde araştırma yapılarak yöresel yemekler, yöresel ürünler, yenilebilir yabani bitkiler, üretilen tarım ve gıda ürünleri, unutulmuş bölgeye özgü ürünler ile kadınların yaptığı yemekleri tek tek kayıt altına alındı. Bitki rehberi hazırlanıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor. “Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi Projesi” yerel bitki örtüleri iklim ve ekolojik özelliklerine göre kayıt altına alınıyor. Bu doğrultuda şehirlerde yeşil alanların tasarımında yöreye uygun ve iklim değişikliğine dayanıklı doğal bitki türlerinin tercih edilmesine ilişkin 81 ilde çalışma yürütülüyor. Öncelikle belediyelerin kullanımına sunulacak rehber sayesinde 12 binin üzerinde bitki taksonu ve 3 binden fazla endemik bitki türü bulunan Türkiye’nin doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirilmesi için adım atılacak. Çalışmayla kent peyzajı uygulamalarında şehirlerin iklimine ve doğal bitki türüne uygun yeşillendirme çalışmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Değinmeler Ödüle doymayan Bingöl balına Paris’te 2 altın madalya geldi. Türkiye’nin Avrupa Birliği tescilli tek balı Bingöl balı Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen Uluslararası Bal Yarışmasında iki madalya kazandı. Bingöl Arıcılar Birliğini ve Bingöl markasını zirvede tutmak için bilinçli bir şekilde tağşiş ve hile yapmadan arıcılık yapan üreticileri kutlayan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurguluyor. Saray mutfağından günümüze uzanan kaymaklı güllaç geleneksel yöntemlerle ve el yapımı olarak Özsüt yorumuyla sofralara geliyor. Güllaç yaprakları üstüne renkli görüntüsü ile iştah açan, bol sütle ıslatılmış güllaç yapraklarının arasında kendi üretimi kaymak parfe ile badem, fındık ve cevizi buluşturuyor. 43 ülkeye ihracat gerçekleştiren Teksüt hem hedefi hem ihracat yaptığı ülke sayısını artırmak hem de farklı ürünlerle ticaret hacmini genişletmek amacıyla dünyanın en büyük gıda fuarları içerisinde yer alan Dubai Gulfood 2025 Fuarı’na katıldı.