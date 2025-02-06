Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali başlıyor

Kadın yazarların kaleme aldığı oyunlar, yerli ve yabancı tiyatro kurumları tarafından festival sahnesine taşınacak. Sırbistan, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, İspanya, Almanya, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya’dan gelen tiyatro ekiplerinin gösterileri, AKM, Üsküdar Tekel Sahnesi ve Mecidiyeköy Sahnesi’nde izlenecek. Festival açılışı Sırbistan’dan gelen Tiyatro Kragujevac’ın “Amazonlar” oyunuyla yapılacak. Temsiller 16 Şubat’a kadar sürecek. Festival programında sergi ve çocuk oyunları da yer alıyor. “Sahnede Bir Dünya” sergisi de festival boyunca AKM Tiyatro Salonu Fuaye alanında görülebilecek.