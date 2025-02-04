Çocuklar sufilerin izinde

İstanbul’un manevi bekçileri ve tasavvuf alimleri, çocuklar için kitaplaştı. Yazar Yağız Gönüler’in kaleme aldığı “İstanbul Tasavvuf Atlası”, minikleri bir kedinin peşine takarak hem sufilerin kabirlerini geziyor hem de şehrin kültürel ve manevi mirasını keşfe çıkıyor. Çocuk merakıyla hazırlanan kitap, alimlerin miniklerle temasını da ele alıyor.
Yazar Yağız Gönüler, çocuklar için tasavvuf kitabı kaleme aldı. “İstanbul Tasavvuf Atlası”yla Aziz Mahmud Hüdayi’den Ayasofya Camii’ne, Mehmed Emin Tokadi’den Yahya Efendi Dergahı’na kadar 40 manevi nokta miniklere anlatılıyor. Ütopya Çocuk Yayınları arasından çıkan kitapta bir kedinin peşine takılan çocuklar, çizimlerle yaşadığı şehrin hem kültürel hem de manevi mirasının izini sürüyor. Yazar Gönüler, iki yıldır üzerinde çalıştığı kitabı Yeni Şafak’a anlattı. Tasavvuf çalışmaları yürüten Gönüler, İstanbul’un manevi hazinesinin tamamının atlasa çevrilmesinin zor olduğunu, tasavvuftan ilhamla şimdilik 40 mekanı çizimlerle aktardığını belirtti.
İYİLİK VE GÜZELLİĞİ TASAVVUFLA ANLATIYOR
Çocuklar için yazılan ilk tasavvuf kitabı olma özelliği taşıyan “İstanbul Tasavvuf Atlası” ile miniklerin erken yaşta manevi mekanlarla bağ kurmasını hedefliyor. Yazar ise kitabı yazma amacını “Kitap sadece metin bazlı bir kitap değil. Oldukça güzel görseller ve çizimler var. Bir kedi de bize eşlik ediyor. Bazen onunla sohbet ediyoruz. Zaten o türbelere gittiklerinde sık sık kedi görecekler. Böylece zihinlerinden kolay kolay çıkmayacak o mekanlar. Niyetimiz sufilerden ve dergahlarından biraz da olsa bahsetmek. Üzerinde durduğumuz şey; insanın bu dünyaya iyilik yapmak, bazı vazifeleri yüklenmek için geldiği ve bu iyiliğin de insandan insana tecelli etmesi, güzelliğin bu şekilde etrafı kaplaması” diye özetledi.
ÜSKÜDAR’DAN FATİH’E BEYKOZ’DAN BEŞİKTAŞ’A
Çocuk bakışıyla yazılan kitap, onların duygu dünyasına hitap edecek şekilde hazırlandı. Mesela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin hocası vefat edince yaşadığı üzüntüden tutun Hz. Yuşa’nın kabrinin neden uzun olduğuna, türbelerin kalabalık olma nedeninden buralara neden para bırakıldığına dair çocukça her düşünce ve soru kitapta kendine cevap buluyor. Manevi şahsiyetlerin çocukların kalbinde yer bulması için titiz davrandıklarını söyleyen Gönüler, kitapta izlediği yolu şu sözlerle ifade etti: “Kronolojik hiçbir sıralamaya tabi olmadım. Anlatmaya, herkesçe bilinen yerlerden başladım. Aziz Mahmud Hüdayi, Yahya Efendi, Sünbül Efendi, Merkez Efendi, Yuşa Hazretleri gibi İstanbul Boğazı’nı çevreleyen muhafızlardan başlayarak iç kısımlara uzandık. Cumhuriyet devrinden Ahmet Süheyl Ünver ve Samiha Ayverdi’ye kadar bilinirliğini muhafaza etmiş, bugün de okunan, sevilen, hayırla yad edilen isimler üzerinde durmaya çalıştık.”
ALİMLERİN ÇOCUKLARLA TEMASINA DA DEĞİNİYOR
- Üsküdar ve Fatih ilçelerinin ağırlıkta olduğu kitapta, şehrin o dönemki dokusu, yönetimi ve düzeni de satır aralarında anlatılıyor. Sufilerin neden çok sevildiği ve ziyaret edildiğinden bahseden kitap, miniklere hem şehirden hem de tasavvuf büyüklerinden küçük sırlar vermeyi de ihmal etmiyor. Mesela “Aramızda kalsın, zamanında bu türbenin yerini değiştirmek istemişler. Bir türlü yapamamışlar, hep bir engel çıkmış” diyerek özel hissetmeleri sağlanıyor. Bazen miniklere ev ödevi veren yazar; eski İstanbul fotoğraflarını inceleyerek bugünkü haliyle kıyas etmesini isterken, yer yer sufilerin çocuklarla ilişkisine de atıfta bulunuyor: “Merkez Efendi çocukları çok severmiş. Cebinde hep şekerler ve yemişler olurmuş. Çocukları nerede görürse onlara bu şekerlerden ve yemişlerden dağıtırmış.”