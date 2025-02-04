Çocuklar sufilerin izinde

Üsküdar ve Fatih ilçelerinin ağırlıkta olduğu kitapta, şehrin o dönemki dokusu, yönetimi ve düzeni de satır aralarında anlatılıyor. Sufilerin neden çok sevildiği ve ziyaret edildiğinden bahseden kitap, miniklere hem şehirden hem de tasavvuf büyüklerinden küçük sırlar vermeyi de ihmal etmiyor. Mesela “Aramızda kalsın, zamanında bu türbenin yerini değiştirmek istemişler. Bir türlü yapamamışlar, hep bir engel çıkmış” diyerek özel hissetmeleri sağlanıyor. Bazen miniklere ev ödevi veren yazar; eski İstanbul fotoğraflarını inceleyerek bugünkü haliyle kıyas etmesini isterken, yer yer sufilerin çocuklarla ilişkisine de atıfta bulunuyor: “Merkez Efendi çocukları çok severmiş. Cebinde hep şekerler ve yemişler olurmuş. Çocukları nerede görürse onlara bu şekerlerden ve yemişlerden dağıtırmış.”