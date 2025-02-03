Enka Sanat sezonu prömiyerle açıyor

Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist-besteci Burçin Büke’nin sahne alacağı konserde Doğu’nun halk şiirlerinden yükselen derin duyguları ve Batı’nın klasik müziği buluşacak. İki farklı kültürün ortak duyguları ve melodilerinin harmanlanacağı etkinlikte Johann Sebastian Bach’tan Ludwig van Beethoven’a kadar Batı’nın klasik müzik devleri, Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve Karacaoğlan gibi Türk halk müziğinin ölümsüz ozanlarıyla bir araya gelecek. Enka Oditoryumu’ndaki etkinlik 20.30’da başlayacak.