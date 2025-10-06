Kalbin derinliğine davet

Okurlarını yalnızca bir hikâyeye değil, kalbin en derin yolculuğuna davet eden eser, gündelik hayatın sıradanlığından sıyrılıp varlığın özüne, insanın kalbine ve hakikatin ışığına uzanan unutulmaz bir serüven sunuyor. Hakikate açılan bir kapı olarak tanımlanan roman, her insanın içinde saklı olan “kıvılcımı” uyandırmaya çağırıyor. “Tefekkürün Ateşi” ile başlayan yolculuğun anlatıldığı kitabın önsözünde, “İnsanın eline verilmiş tek bir kibrit vardır; o kibrit tefekkürün ateşidir. Onu yak. Öyle yak ki hem yolunu hem de iç âlemini aydınlatsın” ifadelerine yer veriliyor.