Şırnak’ta 325 yıllık mezarlık ziyareti geleneği unutulmadı: 13 bin kişi katıldı

Etkinliğe katılan Ahmet Bayram, "300 yıldan fazladır devam eden bir gelenektir. Bu dini, kültürel gelenek devam ediyor. Ekim ayın ilk perşembe gününde vatandaşlar gelip mezarlığın etrafını kapatıp, mezarlık temizliği yapıp, vatandaşlar tarafından Kur’an okunurdu. Öğren vaktinde namaz kılıp yemekler yenirdi. Eskiden burada hayvanlar kesilip, öğlen yemeği hazırlığı yapılırdı. Şimdilerde ise yemekler evde veya burada hazırlanır ve ikram edilir. Biz bu dini etkinliği 325 yıldır devam ettiriyoruz. Her sene daha coşkulu ve kalabalık oluyor. Burada hem sosyalleşme hem de dini etkinlikte yerine gelmiş oluyor" dedi.



