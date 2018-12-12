Hayat Kalp hastalıklarından koruyan beslenme önerileri
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Kalp hastalıklarından koruyan beslenme önerileri

Aşırı kilo alımı ve özellikle karın bölgesinde toplanan yağlar, kalp hastalıklarını tetikliyor. Ancak doğru beslenme adımlarıyla bu riski azaltmak mümkün. Dyt. Dilek Çiçek, Türkiye'de kalp damar hastalıkları görülme oranının yüksek olduğuna dikkat çekerken, bu riskten korunmaya yardımcı olacak 11 beslenme önerisinde bulundu.

Diğer
Kalp hastalıklarından korunmak için Akdeniz tipi beslenin.
Kalp hastalıklarından korunmak için Akdeniz tipi beslenin.

Kalp damar hastalıklarından korunma ya da tedavi için uygulanacakların başında ideal kiloya sahip olmak yer alıyor. Bunun için ilk olarak yaşam tarzı değişikliğine giderek, hafif gıdalarla dengeli beslenmeye özen göstermek gerekiyor.

Stres, hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı, diyabet, obezite, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi sebepler kalp hastalıklarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Kalp hastalıklarına yakalanmada genetik faktörlerin etkisi olsa dahi, hastalıktan korunmada yine beslenme önemli bir role sahiptir. Yani hastalığın ilerlemesinde ve yaşamsal riske aslında sağlıksız ve düzensiz beslenme sebep olabilir. Kalp, sağlıklı beslenme alışkanlığıyla hastalıklardan korunabilir. Bunun dışında kalp hastalığına yakalandıktan sonra yine sağlıklı beslenmeye dikkat edilir, düzenli kontroller aksatılmazsa hasta normal yaşantısına devam edebilir.

Diyetisyen Dilek Çiçek, kalbi korumak için sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu.

Akdeniz tipi beslenin

Dünya genelinde en çok benimsenen doğru beslenme şekli, Akdeniz tipi beslenme alışkanlığıdır. Akdeniz tipi beslenme alışkanlığı; tahıl, kurubaklagil, taze sebze-meyve, balık, zeytinyağı bakımından zengindir. Et süt ve süt ürünleri tüketimi daha azdır. Akdeniz tipi beslenme tekli doyamamış yağ asidi, posa, kompleks karbonhidrat içeriği yüksek, doymuş yağ, kolesterol ve basit karbonhidrat içeriği düşüktür. Akdeniz beslenme programında her gün tüketilecek besinler tahıllar, sebze, meyve, kurubaklagiller, süt ve süt ürünleridir. Haftada bir iki kez balık, tavuk, yumurta önerilmektedir. Bu tip beslenmede kırmızı ete ayda bir iki kez yer verilmektedir. Yemeklerde zeytinyağı kullanımı tercih edilmelidir.

Kalp hastalıklarından korunun

Diyetisyen Dilek Çiçek, kalp hastalıklarından korunmak için şu önerilerde bulundu:

- Akdeniz tipi beslenme alışkanlıkları yaşam şekli haline getirilmeli.

- Gün içerisinde 3 ana, 3-4 ara öğün şeklinde beslenilmeli.

- Glisemik indeksi yüksek yani kan şekerimizde ani yükselmelere sebep olan poğaça, kurabiye, beyaz ekmek, çay şekeri gibi basit şekerler içeren, vücudun aslında ihtiyaç duymadığı besinlerden uzak durulmalı.

- Kuyruk yağı, tavuğun deri kısmı, kırmızın etin yağlı kısmı tüketilmemeli, tereyağı ve sakatat miktarı kısıtlanmalı.

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- Bütün vücutta bulunan tüm hücrelerin suya ihtiyacı olduğu unutulmamalı; günlük 2-2,5 litre su tüketilmeli.

- Yemek yeme süresi 15-20 dakikaya kadar uzatılmalı, besinler iyice çiğnenmeli.

- Uyku saatlerine dikkat edilmeli, günlük 6 saatten az 8 saatten fazla uykudan kaçınılmalı.

- Kızartma, kavurma gibi sağlıksız pişirme yöntemleri terk edilip fırın, ızgara, buğulama, haşlama gibi sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli.

- Alkol tüketimi en aza indirilmeli.

- Tuz tüketimine dikkat edilmeli; günlük ihtiyacımız olan tuz miktarının 5 gram olduğu bunun da ekmekten ya da yemeklerdeki salçadan karşılandığı unutulmamalı.

- Yiyeceklere olan bakış açısı değiştirilmeli, kişi canının ne istediğinden çok vücudunun ihtiyacı olan besinleri tercih etmeli.

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