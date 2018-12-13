Hayat Kalp krizi geçirdiği sırada aort damarı karnına kadar yırtıldı
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Kalp krizi geçirdiği sırada aort damarı karnına kadar yırtıldı

Kalp krizi geçirdiği sırada aort damarı karın bölgesine kadar yırtılan Kıbrıs’ın tanınmış simalarından Sedat Hacımehmet aynı anda geçirdiği 3 operasyon ile sağlığına kavuştu.

IHA
Kalp krizi geçirdiği sırada Aort damarı da yırtılan hasta sağlığına kavuştu.
Kalp krizi geçirdiği sırada Aort damarı da yırtılan hasta sağlığına kavuştu.

Kalp krizi geçiren ve aynı anda aort damarı karın bölgesine kadar yırtılan Kıbrıs Türk Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet, Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi kalp ve damar cerrahisi anabilim dalı tarafından aynı operasyonda gerçekleştirilen 3 başarılı cerrahi işlemle sağlığına kavuşturuldu.

Aynı operasyonda 3 damarına bypass, aort kapak tamiri ve aort damarındaki iki yırtığa yönelik cerrahi işlem uygulanan Sedat Hacımehmet operasyonun ardından tedavisi tamamlanarak sağlıkla taburcu oldu.

Bir süre önce, çok şiddetli göğüs ve sırt ağrısı şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran Kıbrıs Türk Engelliler Derneği Başkanı Sedat Hacımehmet’in, kardiyoloji anabilim dalı uzmanlarınca gerçekleştirilen ilk tetkiklerinde kalp krizi geçirdiğinin saptanması üzerine yapılan koroner anjiyosunda, damarlarında ileri derecede tıkanıklık ve aort damarında yırtık olduğu tespit edildi.

Kalp krizi devam ederken ameliyata alındı

Kalp krizi devam ederken bypass, aort kapak tamiri ve aort yırtığı cerrahisi, ameliyatın büyüklüğünü ve riskini daha da artırdığını belirten Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ali Önder Kılıç, hastanın aort damarında saptanan yırtık nedeniyle ileri tetkik amaçlı çekilen tomografide, kalpten çıkan ve kalbi besleyen büyük ana damarın hemen başlangıcından, karın bölgesine kadar uzanan bir yırtık tespit edildiği bildirildi.

Genellikle kalp krizi geçiren hastaların hemen bypass’a alınmadığını, krizin atlatılmasının beklendiğini, hastanın dinlendirildiğini, kalp krizini gösteren değerlerin düşme eğilimine geçtikten sonra ameliyat edildiğini hatırlatan Uzm. Kılıç, aort damarında gelişen yırtık nedeniyle hastayı bekletme gibi bir opsiyonlarının bulunmadığını, kalp krizi devam ederken hastayı ameliyata almak zorunda kaldıklarını, bunun da operasyonun riskini daha da artırdığını söyledi.

3 damara bypass yapıldı, aort kapağı tamir edildi

Aort yırtığı cerrahisinin yanında, geçmişten gelen ileri derecedeki damar tıkanıklığına bağlı olarak 3 damara bypass yapıldığını ve aort kapağının tamir edildiğini ifade eden Uzm. Dr. Ali Önder Kılıç, yaklaşık 5 saat süren operasyon sonrası 4 gün kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisinde izlenen ve herhangi bir komplikasyonla karşı karşıya kalmayan hastanın, 5. gün yataklı servise alındığını bildirdi.

Hayatını kaybetme riski yüksekti

Hastanın göğüs duvarındaki skolyoz nedeniyle de ameliyatın büyük riskleri beraberinde getirdiğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu, ayrıca yürüme engelliliği nedeniyle bypass için bacaktan damar alımı açısından da operasyon sırasında zorlu bir süreç yaşandığını bildirdi. Operasyon sırasında yüzde 90 oranında kaybedilme riski bulunan bir hastayla karşı karşıya olduklarını kaydeden Balcıoğlu; “Diseksiyon kendi başına zaten riskli bir ameliyattır. Hastanın kalp krizi ile birlikte diseksiyon yaşamış olması, bununla birlikte hastaya bypass uygulanmış olması hastanın hayatta kalma oranını çok düşürmüştü. Hasta kalp damar cerrahisinin en yüksek riskli operasyonlarından birine girmiş olmasına rağmen, hem bypass hem de aort diseksiyon ameliyatı çok başarılı geçti” dedi.

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Hastanın en büyük şansı erken teşhis ve müdahale

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Barçın Özcem ise hem aort damarında iki yırtık hem de eş zamanlı olarak kalp krizi geçiren hastanın en büyük şansının, erken teşhis ile birlikte erken müdahalede bulunulması olduğunu belirtti. Özellikle aort damarı yırtılan hastaların sadece yarısının hayatta kalarak hastaneye ulaşabildiğini söyleyen Doç. Dr. Barçın Özcem, ameliyata alınamayanların ölüm riskinin saat başı yüzde 2 oranında arttığını kaydetti.

Aortun iki yerinde yırtık saptandı

Doç. Dr. Barçın Özcem şöyle devam etti:
  • “Hastanemize başvuran hastamız Sedat Hacımehmet’in sahip olduğu skolyoz ve buna bağlı olarak daha önce geçirmiş olduğu birçok ameliyatın getirdiği yapı değişiklikleri bizi zorlayan bir durumdu. Kalp ve damar cerrahisi ekibi olarak bu durumu göz önünde bulundurmak suretiyle işleme başladık. İşlemin başlamasıyla aortun iki yerinde yırtık olduğunu saptadık. Hastanın aortu sentetik greft ile değiştirildi. Bu işlemleri yaparken hastamızın beyin, kalp ve diğer tüm organ sistemlerini korumak amacıyla metabolizmasını ve beyin kan dolaşımını durdurmak veya mümkün oldukça çalışmasını en düşük seviyeye çekmek zorundaydık. Bu yüzden işlem sırasında hastanın vücut ısısını yirmi derecenin altına indirdik. Aort damar yırtığı yaşayan hastamız ayni zamanda kalp krizi de geçirmekteydi. Aorta yapılan işlemlerin ardından kalp krizi için de hastaya koroner bypass işlemi uyguladık. Ameliyatın ardından hastamız yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım sürecinde hastanın skolyozu göz önünde bulundurularak ciddi boyutta solunum fizyoterapisi uygulandı. Yataklı servis sürecinde ise fizik tedavi ile desteklenerek sağlığına kavuştu.”

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