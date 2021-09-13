Hayat Kanser teşhisinde önemli adım Dünyanın en büyük kan testi denemeleri başlıyor
KANSER

Kanser teşhisinde önemli adım: 'Dünyanın en büyük kan testi' denemeleri başlıyor

İngiltere, 50'den fazla kanser türünü semptomlar ortaya çıkmadan önce tespit etmek için kullanılabilecek kan testinin denemelerine başlıyor. Teste 50 ile 77 yaşları arasında farklı geçmiş ve etnik kökenden 140 bin gönüllü katılacak.

Haber Merkezi AA
Kanser teşhisinde önemli adım: Dünyanın en büyük kan testi denemeleri başlıyor
Arşiv

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), kanserin erken teşhisi için geliştirilen söz konusu test için bugün "dünyanın en büyük kan testi" denemesine başlıyor.

Amerikan şirketi Grail'in geliştirdiği "Galleri" adı verilen testle, kanser hücrelerinden herhangi birinin bulunup bulunmadığını belirlemek için hastanın kanındaki DNA incelenecek.

NHS, teste katılacak İngiltere'nin 8 bölgesinden 50 ile 77 yaşları arasında farklı geçmiş ve etnik kökenden 140 bin gönüllü toplamak istediğini açıkladı. Teste katılacak kişilere, son 3 yılda kanser teşhisi de konulmamış olması gerekiyor.

"Dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir"

NHS İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hızlı ve basit kan testi, burada ve dünyada kanser tespiti ve tedavisinde bir devrimin başlangıcı olabilir. Belirtiler ve semptomlar ortaya çıkmadan kanseri bularak, onu tedavi etme şansımız en yüksek ve insanlara mümkün olan en iyi hayatta kalma şansını verebiliriz" ifadesini kullandı.

  • Pritchard, testin, NHS'nin kanserlerin yüzde 75'ini tedavi edilmesi daha kolay olan erken bir aşamada yakalama hedefinde önemli rol oynayabileceğini belirtti.

King's College London'da Kanser Önleme Profesörü Peter Sasieni de "Geç evrede teşhis edilen kanserlerin sayısını önemli ölçüde azaltıp azaltamayacağını öğrenmek için Galleri testini dikkatli şekilde incelememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlk sonuçların 2023'a kadar alınması öngörülen kan testi başarılı olması durumunda 2024'ten itibaren kullanımda olabilir.

NHS verilerine göre, akciğer, bağırsak, prostat ve meme kanserlerinin İngiltere'de kanser ölümlerinin yüzde 45'ini oluşturuyor.

Öte yandan, akciğer kanseri ise ülkede kanser ölümlerinin açık ara en yaygın türü ve kanserden kaynaklanan ölümlerinin yaklaşık 5'te birini oluşturuyor.

Güneş kremleri deri kanserinin önüne geçiyor
HAYAT
Güneş kremleri deri kanserinin önüne geçiyor

Reflü gırtlak kanserine neden olabilir
HAYAT
Reflü gırtlak kanserine neden olabilir

Dünyada bu yöntemin uygulandığı ilk ve en küçük hasta
HAYAT
Dünyada bu yöntemin uygulandığı ilk ve en küçük hasta

Yozgat'ta 70 yaşındaki kadın aynı anda 3 farklı kanserden kurtuldu
HAYAT
Yozgat'ta 70 yaşındaki kadın aynı anda 3 farklı kanserden kurtuldu
Abone Ol Google News
Çocuklar için norovirüs uyarısı

Çocuklar için norovirüs uyarısı

Koronavirüsten daha kolay bulaşıyor: Belirtilerine dikkat!
Düdüklü tencere dehşeti

Düdüklü tencere dehşeti

​Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştu.
Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.