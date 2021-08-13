Reflü gırtlak kanserine neden olabilir

Baş boyun bölgesi kanserleri içerisinde yüzde 45-50 oranında en fazla görülebilen kanseri olduğunu belirten Emsey Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, 40 yaş üzerinde erkekler 4-5 kat daha fazla görülen ve tüm vücut kanserleri için yüzde 9’unu kapsayan bir kanser türü olduğunu söyledi.



Sigara içenlerde risk 15 kat daha fazla

Sigara ve içki kullanmayan erişkinlerde gırtlak kanserlerine neredeyse hiç rastlanılmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken, sigarayı 10 yıldan fazla tüketen kişilerde, içmeyenlere oranla kanser gelişime riski 10-15 kat daha fazla olduğunu kaydetti. Baş boyun kanserlerinin yaklaşık yüzde 30’u sigara ve alkol kullanımından olduğunun altını çizen Prof. Dr. Eken, gırtlak kanserinden korunmanın veya tekrarını önlemenin sigara ve içki kullanımı ile aşırı güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak olduğunu belirtti.

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Erken tanı önemli

Gırtlak kanseri belirtilerinin bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterdiğini belirten Prof. Dr. Eken, bu belirtiler uzun süreli ses değişikliği, ses kısıklığı, boyunda şişlik, yutma güçlüğü, uzun süreli boğaz ağrısı olarak kendini gösterdiğini söyledi. Gırtlak kanserlerinin farklı türleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Eken, kanser türleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Gırtlağın alt kısmında, yemek borusu ve soluk borusunun hemen üstünde olan hipofarinkste başlayan kansere Hipofarenks kanseri, Ses tellerinde başlayan türe Glottis kanseri, yiyeceklerin soluk borunuza kaçmasını engelleyen kıkırdak parçasında oluşan türe Supraglottik kanseri, ses tellerinin altında olan kanserlere Subglottik kanserleri denilmektedir. Endoskopi adı verilen bir işlem sırasında gırtlağa yakından bakmak için özel bir ışıklı skopi cihazı (endoskop) kullanabilir. İncelenmek üzere bir doku örneği alınır (biyopsi) ve görüntüleme testleri (BT) ve (PET) çekilmektedir. Bu kanser türlerinde özellikle erken evrede hekime başvuran hastalarda cerrahi veya radyoterapi ile ciddi oranlara varan sağ kalım sağlanabildiği gibi ileri evre baş ve boyun kanseri hastaları için kombine tedavi gerekmektedir ve başarı oranları daha düşük olabilmektedir.”

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Risk azaltılabilir

Prof. Dr. Eken, gırtlak kanseri riskini artıran faktörleri arasında sigara içilmesi ve tütün kullanımı, aşırı alkol kullanımı, human papilloma virüsü (HPV) olarak adlandırılan cinsel yolla bulaşan bir virüs, meyve ve sebze tüketmeden yaşayan ve reflü hastalığı olan kişiler daha çok risk altında olduğunu belirtti. Gırtlak kanseri önlenemese de oluşmasının önlenebildiğini belirten Prof. Dr. Eken, kanser riskinin azaltılabildiğini söyleyerek, “Sigarayı bırakın veya başlamayın, alkol kullanmayın. Alkol, sağlıklı yetişkinler açısından 65 yaşının üzerindeki tüm erkekler ve her yaştaki kadınlar için tehlikelidir. Meyve ve sebzelerde bulunan vitamin ve antioksidanlar gırtlak kanseri riskinizi azaltabilir, çeşitli renkli meyve ve sebzeleri yiyin. Kendinizi HPV virüsünden koruyun” uyarısında bulundu.

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FOTOĞRAF 7 Kalp krizinin en kötü belirtisi ritim bozukluğuna bağlı gelişen ani kalp durmasıdır. Vücutta fazla olan kötü kolesterol ve kalsiyumun damarlarda çökmesiyle kolesterol plakları oluşmakta ve bu damarları daraltmaktadır. Eğer plaklar herhangi bir nedenle kırılacak olursa beyaz kan hücrelerinin etkisiyle kalp damarlarını tam tıkayarak yani pıhtı oluşturarak kalp krizine neden olabilir. Bu en kötü kalp krizi şeklidir ve hasta hemen acil servise getirilmelidir. Eğer plaklar damarları zamanla yavaş yavaş daraltıyorsa hasta fiziksel ya da duygusal stres anında sadece göğüs ağrısı çeker. Hastaya bu dönemde teşhis konulursa hiç vakit kaybetmeden hasta tıbbi tedavi ya da anjiyografi ile tedavi edilir. Sigara içmek, kolesterol bakımından zengin beslenmek, obezite, yüksek tansiyon, diyabet hastalığı ve yüksek kolesterol kalp krizini tetiklemekte. Erkeklerde 40 yaşından, kadınlarda ise 50 yaşından sonra ya da menopoz sonrası risk faktörleri taranmalıdır. Sigara içmek kalp damar hastalıkları için güçlü ve bağımsız bir risk faktörüdür. Pasif içicilik de yine risk artırmaktadır. Doymuş yağ asitleri yerine doymamış yağlar tercih edilmeli, günlük tuz alımı 5-6 gram ile kısıtlanmalıdır. İşlenmiş gıdalardan uzak kalınmalı, lifli ve kepekli besinler tüketilmelidir. Günde 200 gr sebze ve meyve tüketilmeli, haftada 2 kez balık yenmeli. Erkekler 40, kadınlar 50 yaşından sonra dikkat etmeli! Kalp krizinin en önemli belirtisi göğüste oluşan ağrıdır. 20 dakikadan uzun süren bu ağrı sırasında vücutta ağırlık ve basınç hissedilir. Yaşlı hasta, kadınlarda, diyabet hastalarında nefes darlığı, bayılma, bulantı-kusma ve halsizlik gibi belirtilerin göründüğünü belirten Uz.Dr. Sara Çetin Şanlıalp, kalp krizinin oluşma şekli, risk faktörleri ve korunma yollarını anlattı.

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FOTOĞRAF 4 Yürütücülüğünü Hitit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bilge Han Tozlu'nun yaptığı, Karadeniz Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Önder Aydemir ve Dr. Öğr. Üyesi Cemaleddin Şimşek'in de araştırmacı olarak katıldığı çalışmada üretilen elektronik burunla kalp hastalıklarının teşhisinde yüzde 97 başarı sağlandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde elektronik burunla yapılan hastalık teşhisi çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edildi. Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu koordinesinde Kardiyoloji Kliniğine başvuran hasta ve sağlıklı kişilerin nefesleri alınarak çalışma nefes üzerinden yürütüldü. Bu çalışmaya gönüllü olarak katılan kişiler; kendilerine verilen 10 litrelik tek kullanımlık steril poşetleri yine steril ağızlıklar kullanmak suretiyle üfleyerek nefesleri ile doldurdular. Bu poşetlerdeki nefesler, içinde gaz sensörleri olan elektronik burun aracılığıyla bilgisayara veri halinde kaydedildi. 362 nefes örneği alındı<br><br>​​ Çalışmada 81 katılımcıdan toplam 362 nefes örneği alındı ve geliştirilen sisteme yüklendi. Yapılan çalışma neticesinde; kalp krizi geçirmiş olup yoğun bakımda yatan kişilerin nefesleri, kalp damar tıkanıklığı olan veya herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmayan kişilerin nefeslerinden yüzde 97.19 doğrulukla ayrıldığı sonucu elde edildi. Aynı çalışmada kalp damar tıkanıklığı olan kişilerle, herhangi bir kalp hastalığı bulunmayan kişilerin nefesleri de yüzde 81.48 oranında doğrulukla tespit edildi. Sistemin cihaza dönüştürülüp kullanıma sunulması için 2019 yılında patent başvurusu yapıldı. Ayrıca bu çalışma, uluslararası saygın bir dergide de makale halinde yayınlandı. Bu akademik çalışma; kalp rahatsızlıklarını artık nefesten tespit edebilecek bir cihazın yapılabileceğini gösterirken hastalık tanı yöntemlerine yardımcı yeni bir teknoloji kullanımının önünü açtı. Tozlu ve ekibi, etik onay ve hastane çalışma izinlerini alabilmeleri durumunda, korona virüs hastalığının nefesten tespiti üzerine çalışma başlatacaklarını dile getirdi. Türk bilim insanları dünyada bir ilke imza attı: Kalp hastalıkları nefesten teşhis ediliyor Türk bilim insanları dünyada bir ilke imza atarak kalp hastalıklarının nefesten teşhisine olanak tanıyan elektronik burun geliştirdi.

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