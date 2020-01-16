Kanserle mücadelede metastazdan sorumlu proteinler saptandı!

Koç Üniversitesinden yapılan açıklamada, Doç. Dr. Nurhan Özlü ile ekibince gerçekleştirilen araştırma "Molecular and Cellular Proteomics" adlı dergide yayımlandı.

Araştırmada kanserli hücrelerin metastaz kabiliyetini kazanma süreçlerinde önemli rol oynayan 2 proteinin saptandığı aktarılan açıklamada, kanserli hücrelerin, saptanan bu proteinlerin etkinliği ile hareket özelliği kazandığı ve kan dolaşımıyla da farklı organlara taşındığı, söz konusu proteinlerin tespitiyle metastazı engelleme yolunda çok önemli bulgular elde edildiği kaydedildi.

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Açıklamada, araştırma sonucunda saptanan 2 proteinin deşifre olmasının kanserli hücrelerin mezenkimal hücre tipine (hareket kabiliyetine sahip) dönüşüp, kan yoluyla başka organ ve dokulara taşınmasının engellenmesi yolunda geliştirilecek yeni çözümlerde etkili olacağı belirtildi.

İnsan vücudunda oluşan kanserlerin neredeyse yüzde 90'ının epitel kökenli hücrelerde görüldüğü anlatılan açıklamada, Özlü ve ekibinin de epitel hücreden mezenkimal hücreye dönüşüm sırasında porteinlerin oynadıkları rolü anlayabilmek için 600 proteini inceleyerek işe başladığı ifade edildi.

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Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Hareketsiz, sabit, diğer hücrelerle bağlantıları olan epitel hücreler kanserli hücreye dönüştüklerinde artık o alana bağlı kalmak istemiyorlar ve başka alanlara metastaz yapıyorlar. Fakat bunun için hareketli olmaları gerekiyor. O nedenle de kendilerine 'sabitlik' karakteri veren epitel özelliklerini terk edip hareket yeteneğine sahip mezenkimal hücre tipine dönüşüyorlar. Bu durumda, hücreler hareketlilik kazandıkları için kan yoluyla başka organlara taşınarak yayılıyor yani metastaz yapabiliyorlar."

Bulguların insan hücrelerinde de saptanması hedefleniyor

Açıklamada, Özlü ve ekibinin, bu mekanizmayı anlayabilmek için insan meme epitel hücrelerini alıp epitel-mezenkimal dönüşümde rol oynayan ve gen ifadelerini kontrol eden belli dönüşüm faktörlerinden birini kullanarak epitel hücreyi mezenkimale dönüştürdükleri aktarıldı.

Mezenkimalde artış gösteren DNAJB4 ve CD81 proteinleri üzerinde odaklanan ekibin, bu 2 proteinin olduğu hücreleri farklı seviyelerde farelere enjekte ettiği belirtilen açıklamada, "Çok açık bir biçimde, iki proteinin artırıldığı hücrelerin enjekte edildiği hayvanlarda oluşan tümör büyüklüklerinin, iki proteinin azaltıldığı hücrelerin enjekte edildiği farelerde oluşanlardan çok daha büyük olduğu görüldü." bilgisi verildi.

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Çalışmanın sonuçlarının tüm araştırmacılara açık olduğuna işaret edilen açıklamada, "Özellikle bir yüzey proteini olan CD81'in kullanılacağı ilaç hedefleme çalışmaları sayesinde metastazı azaltacak kombine ilaçlar üretilebilir ya da kanser ilaçlarının saç dökülmesi ya da nöronlar üzerindeki etkileri gibi kemoterapik sonuçları giderilebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Özlü ve ekibinin bundan sonraki hedeflerinin, bu bulguların klinik testlerini yaparak insan hücrelerinde de durumun aynı olup olmadığını saptamak olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAF 9 Japonya’da vatandaşların sağlıklı yaşam için vazgeçilmezlerinden olan mor ekmek, Türkiye’de de ilgi görmeye başladı. Sivas’ta bir fırın mor ekmeğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için kolları sıvayarak üretime başladı. Mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinden elde edilen mor ekmek, Sivaslılardan yoğun ilgi gördü. Mor ekmek, içerisinde barındırdığı mineraller ile vücutta oluşturduğu onarıcı etki ile öne çıkıyor. Mor ekmeğin hammaddesi olan mormiksin diyabet hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarları tıkanıklığı, böbrek yetmezliği başta olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı büyük başarılar elde edilmesini sağladığı belirtiliyor. Kalp hastası Mustafa Kuzu, mor ekmek tüketmeye başlamasıyla vücudunda rahatlama hissettiğini belirterek, “Ben tansiyon ve kalp hastasıyım. Bu ekmeği yedikten sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Hafifledim, rahatladım. Bu ekmeği yemeye başladıktan sonra faydasını gördüm ve tavsiye ederim” dedi. Mor ekmeğin renginin dikkatini çektiği ve denemek istediğini belirten Ahmet Kuş, “Ben bu ekmeği yeni gördüm ve dikkatimi çekti, satın aldım. Faydalı da bir ekmek, herkese tavsiye ediyorum” dedi. Fırın sahibi Ömer Sarıgöl, mor ekmek üretimine arkadaşının tavsiyesiyle başladığını belirterek, “Mor ekmeği Malatya’da arkadaşlarımız tavsiyesi ile tanıdım. Gidip araştırdık ve burada denemeler yaptık. Bir hafta 10 gündür denemeler yapıyoruz. Kendimiz yedik, hasta arkadaşlarımız vardı onlara yedirdik ve güzel sonuçlar almaya başladık. Yaklaşık bir haftadır da üretimini yapıyoruz. Mor ekmek dediğimiz zaman akıllara sağlık geliyor. Şeker hastası, kalp damar hastası, nefes darlığı çekenler, eklem ağrılarına faydaları var. Bu ekmek mor sebze ve meyvelerden oluşan ve antosiyanin denilen maddeden bu rengi alıyor. Artı bunun içine tam buğday unu katılıyor. Normal un ile karıştırıyoruz ve güzel sonuçlar almaya başladık. Bunu da Sivas halkına sunmaktan mutluluk duyuyoruz “dedi. Mor ekmeği tüketen vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını belirten Sarıgöl, “Sağlıkla ilgili bir katkı sağlarsak vatandaşlarımıza bizi en çok mutlu eden şey bu olur. Şuanda güzel tepkiler alıyoruz. Tekrar tekrar alanlar ve telefon açıp ayırttıranlar var, şuan da insanların tepkisi güzel. Fiyatı da 2.5 lira ile 5 lira arasında. Söz konusu sağlık olduğu zaman fiyatta cazip geliyor “dedi. Faydası bol, rengi mor: Japonya'da zorunlu olarak tüketilen ekmek Sivas'ta üretiliyor Japonya'da zorunlu olarak tüketilen ve rengiyle dikkat çeken 'mor ekmeğin' Sivas'ta üretimine başlandı.

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