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Hayat

Karaciğer düşmanı TikTok: Her 10 bilgiden dördü yanlış

Yapılan yeni bir çalışma, TikTok'ta karaciğer hastalığıyla ilgili 10 gönderiden dördünün yanlış bilgi içerdiğini ve çoğunun moda diyetler, detoks içecekleri ve bitkisel ilaçlar hakkında yanlış iddialar içerdiğini ortaya çıkardı.

10:59 . 10/05/2023 Çarşamba
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Arşiv

Arşiv

Araştırmanın yazarı Dr. Macklin Loveland'a göre bulgular, TikTok hakkında tıbbi bilgi arayan karaciğer hastalığı olan bireylerin güvenilir ve yanlış bilgiler arasında ayrım yapmak için yardıma ihtiyaç duyabileceğine işaret ediyor. Dr. Loveland, TikTok'ta 1 Ekim ile 25 Kasım 2022 arasında "siroz" ve " karaciğer hastalığı " terimlerini içeren 2 bin 223 gönderi buldu. Gönderileri hasta bakımı kararları için belirlenmiş yönergelerle karşılaştıran Dr. Loveland, bu gönderilerin yüzde 40'ının hatalı, yanlış bilgi içerdiğini keşfetti.

Yanlış içerik ve gönderiler

TRT Haber'in aktardığına göre; Yanlış bilgiler içeren gönderiler, sıklıkla bitkisel ürünlerin karaciğer hastalığını tersine çevirebileceğine dair iddialarda bulunuyordu. Bazı gönderiler ayrıca yanlış bir şekilde, karaciğer hastalığının çeşitli mantarlar, sığır karaciğeri yiyerek veya parazit temizliği yaptırarak iyileşebileceğini iddia ediyordu. Tanı tipine bağlı olarak, karaciğer hastalığının tedavisi farklılık gösteriyor.

Uzmanlar uyarıyor

Alkol kullanımını bırakmak veya kilo vermek gibi yaşam tarzı değişiklikleri bazı karaciğer problemlerini çözebiliyor. Bu tür değişiklikler, karaciğer fonksiyonunun yakından izlenmesini içeren bir tıbbi programın parçası olarak yapılıyor. Dr. Loveland, insanların kendi özel tıbbi durumları hakkında rehberlik için her zaman önce doktorlarına başvurmaları gerektiğini vurguluyor. Ancak sosyal medyadan sağlık bilgisi ve ipuçları almanın son derece yaygın olduğunu hatırlatıyor.



#TikTok
#Dr. Macklin Loveland
#detoks
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