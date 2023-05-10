Karaciğer düşmanı TikTok: Her 10 bilgiden dördü yanlış

TikTok hesap silme, TikTok hesap dondurma, TikTok hesap açma-kapatma işlemlerine dair detayları adım adım bu yazımızda sizlerle paylaştık. Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım uygulaması olan TikTok'u kullanmak oldukça basit. Uygulamayı Play Store veya Apple Store üzerinden indirerek kullanıma başlayabilirsiniz. Ancak çok vakit aldığı için ya da çeşitli nedenlerden dolayı TikTok hesabını silmek isteyen kullanıcıların sayısı da hayli bir fazla. TikTok hesabı nasıl silinir, TikTok hesabı nasıl dondurulur? sorularına cevap niteliğinde ele aldık. İşte adım adım TikTok hesap silme, açma-kapama ve dondurma işlemleri.