Patlıcanın en güzel yemeği: Karnıyarık

Patlıcan yemeğinin ilk akla gelenlerinden karnıyarık. Yanında mis gibi pilav ve ayran. Tarifi sizler için hazırladık. Afiyet olsun...

Karnıyarık.

HAYAT Erzurum'un meşhur incisi: Cağ kebabı

Karnıyarık tarifi için malzemeler

Harç Malzemeleri

400 Gram Kuzu Kuşbaşı

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Adet Yemeklik Doğranmış Kuru Soğan

2 Adet Kıyılmış Sivri Biber

1 Tatlı Kaşığı Domates Salçası

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

2 Adet Soyulmuş Konkase Doğranmış Domates

Yeteri Kadar Tuz

REKLAM

Malzemeler

8 Adet Patlıcan

10 Adet Sivri Biber

Yeteri Kadar Kızartmalık Sıvı Yağ

Karnıyarık.

HAYAT Adana'nın en sevilen tarifi: Şırdan

Karnıyarık yapılışı

Kuşbaşı et ve tereyağını bir tencereye alın, sotelemeye başlayın. Suyunu çekince soğan ve biberleri atıp solana kadar sotelemeye devam edin. Salçayı ve pul biberi de ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun, domatesleri ilave edip tuzunu ayarlayın. Etler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Ayrı bir yerde patlıcanları alacalı soyun, ortalarına çok derin olmayan bir çizik atın ve tuzlayın. Derin bir kızartma kabında yağı kızdırın ve patlıcanları bütün halde kızartın. Biberleri de kızartın. Birkaç kat havlu peçeteyle patlıcanları hafif sıkarak fazla yağını alıp bir fırın kabına dizin. Orta kısımlarına, bir kaşık yardımıyla attığınız çizikten kayık gibi açıp kenarlara yayın. Ortalarına pişirdiğiniz harçtan paylaştırın, üzerlerine kızarttığınız biberleri dizin. Yemeğin suyundan fırın kabının dibine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

REKLAM

Karnıyarık.

Karnıyarık kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan karnıyarık 25 dakikada pişer.

Karnıyarığın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan karnıyarığın kalorisi 72,6.

Karnıyarık yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Karnıyarık için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 39.25 lira.

HAYAT Güneydoğu'nun vazgeçilmezi: Mumbar