Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Patlıcanın en güzel yemeği Karnıyarık
YEMEK TARİFLERİ

Karnıyarık tarifi: Karnıyarık nasıl yapılır?

Patlıcanın en güzel yemeği: Karnıyarık

Kışın en güzel yemeklerinden karnıyarığı kuşbaşılı denemeye ne dersiniz? Pamuk gibi yumuşamış parça parça etlerin ağızda dağılışı damakta ayrı bir tat bırakacak. Peki karnıyarık tarifi nedir? Karnıyarık nasıl yapılır? Kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karnıyarık.
Karnıyarık.

Patlıcan yemeğinin ilk akla gelenlerinden karnıyarık. Yanında mis gibi pilav ve ayran. Tarifi sizler için hazırladık. Afiyet olsun...

Karnıyarık.

Erzurum'un meşhur incisi: Cağ kebabı
HAYAT
Erzurum'un meşhur incisi: Cağ kebabı

Karnıyarık tarifi için malzemeler

Harç Malzemeleri

400 Gram Kuzu Kuşbaşı

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Adet Yemeklik Doğranmış Kuru Soğan

2 Adet Kıyılmış Sivri Biber

1 Tatlı Kaşığı Domates Salçası

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

2 Adet Soyulmuş Konkase Doğranmış Domates

Yeteri Kadar Tuz

Malzemeler

8 Adet Patlıcan

10 Adet Sivri Biber

Yeteri Kadar Kızartmalık Sıvı Yağ

Karnıyarık.

Adana'nın en sevilen tarifi: Şırdan
HAYAT
Adana'nın en sevilen tarifi: Şırdan

Karnıyarık yapılışı

Kuşbaşı et ve tereyağını bir tencereye alın, sotelemeye başlayın. Suyunu çekince soğan ve biberleri atıp solana kadar sotelemeye devam edin. Salçayı ve pul biberi de ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun, domatesleri ilave edip tuzunu ayarlayın. Etler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin. Ayrı bir yerde patlıcanları alacalı soyun, ortalarına çok derin olmayan bir çizik atın ve tuzlayın. Derin bir kızartma kabında yağı kızdırın ve patlıcanları bütün halde kızartın. Biberleri de kızartın. Birkaç kat havlu peçeteyle patlıcanları hafif sıkarak fazla yağını alıp bir fırın kabına dizin. Orta kısımlarına, bir kaşık yardımıyla attığınız çizikten kayık gibi açıp kenarlara yayın. Ortalarına pişirdiğiniz harçtan paylaştırın, üzerlerine kızarttığınız biberleri dizin. Yemeğin suyundan fırın kabının dibine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Karnıyarık.

Karnıyarık kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan karnıyarık 25 dakikada pişer.

Karnıyarığın kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan karnıyarığın kalorisi 72,6.

Karnıyarık yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Karnıyarık için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 39.25 lira.

Güneydoğu'nun vazgeçilmezi: Mumbar
HAYAT
Güneydoğu'nun vazgeçilmezi: Mumbar

Bir Fransız tatlısı: Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol
HAYAT
Bir Fransız tatlısı: Beyaz Çikolata Dolgulu Profiterol
Abone Ol Google News
Hanedanın sonu geliyordu

Hanedanın
sonu geliyordu

I. Ahmed ve Şehzade Mustafa aynı anda kızamığa yakalanınca...
Kafkasyada yeni güç Türkiye

Kafkasya'da yeni güç Türkiye

​Batı Bloku masadan kalktı, Türkiye belirleyici oldu.
Dövizdeki düşüş ikinci el araç satışlarını durma noktasına getirdi

​Ermenistan'a 50 milyar dolarlık şok fatura.

'İzlerken <br>mesaj attım'

'İzlerken
mesaj attım'

​Tümer Metin maçta aranan ismi açıkladı.
Herkese<br>yetecek kadar var

Herkese
yetecek kadar var

​Korona yasakları sonrası vatandaşa stok uyarısı.
Allah'tan kimse<br>yoktu, mutluyuz

Allah'tan kimse
yoktu, mutluyuz

​Bahçelievler'de iş yerinde önce yangın sonra patlama.
Korona<br>partisine baskın

Korona
partisine baskın

İki kişi kaçarken merdiven düşerek yaralandı.
Büyüklere<br>kapıdan ziyaret

Büyüklere
kapıdan ziyaret

​Önlemlere vatandaşlar da bireysel olarak katkı sunmalı.
Sansürü itiraf etti

Sansürü itiraf etti

"Konuyla ilgili attığımız adım yanlıştı."
Üç il için kar uyarısı!

Üç il için kar uyarısı!

​Meteoroloji hava durumu tahminlerini paylaştı.
18 saatlik kayıt var

18 saatlik kayıt var

​İYİ Parti'den istifa eden Taşkaya'dan flaş açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.