90 yaşında koronavirüsü yenen İsmail amca: Şüphelendiğiniz kişilere yaklaşmayın aranıza mesafe koyun
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki İsmail Göl, koronavirüse yakalandıktan sonra 34 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Evinde bahçe işleriyle uğraşan Göl, "İnsanlar, tanımadıkları, şüphelendikleri kişilere yaklaşmasın. Aralarına mesafe koysunlar. Maske taksınlar" dedi.
Evinde hayatına kaldığı yerden devam eden Göl, bahçesine ektiği sebzelerle uğraşarak, zamanını geçiriyor. Yaşadığı süreci anlatan Göl, kardeşinden hastalığı kaptığını belirterek, "Kardeşim hastalığa yakalanmış. Onunla temas ettiğim için ben de hastalandım. Hastanede muayene olduktan sonra koronavirüs olduğum ortaya çıktı. Hastaneye gidene kadar bana koronavirüs bulaştığını bilmiyordum. Hiç farkında değildim. Hemşireler kan almaya, serum takmaya başladı. 34 gün hastanede kaldım. Şimdi çok iyiyim. Eski halim neyse şu an o haldeyim. Allah'a şükürler olsun" dedi.
Aranıza mesafe koyun
Koronavirüsü karşı vatandaşları uyaran Göl, "İmkanları oldukça sosyal mesafeyi korusunlar. İnsanlar, tanımadıkları, şüphelendikleri kişilere yaklaşmasın. Aralarına mesafe koysunlar. Maske taksınlar. Virüsün nasıl bulaştığını bilemezler. Ağrıyan bir yerim yok. Hastaneye gidene kadar hasta olduğunu bilmiyorsun" ifadelerini kullandı.