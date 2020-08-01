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Kayser haberleri: 90 yaşında koronavirüsü yendi

90 yaşında koronavirüsü yenen İsmail amca: Şüphelendiğiniz kişilere yaklaşmayın aranıza mesafe koyun

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki İsmail Göl, koronavirüse yakalandıktan sonra 34 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Evinde bahçe işleriyle uğraşan Göl, "İnsanlar, tanımadıkları, şüphelendikleri kişilere yaklaşmasın. Aralarına mesafe koysunlar. Maske taksınlar" dedi.

Haber Merkezi DHA
İsmail amca sağlığına kavuştuktan sonra bahçesi ile ilgilenmeye devam etti.
İsmail amca sağlığına kavuştuktan sonra bahçesi ile ilgilenmeye devam etti.

Kayseri'de yaşayan Yedi 7çocuk babası İsmail Göl, 20 Haziran'da yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Koronavirüs testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alınan Göl, 34 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

90 yaşında koronavirüsü yendi: İlk işi bahçesine gidip ekip biçmek oldu
FOTOĞRAF 7
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Yedi çocuk babası İsmail Göl, geçen 20 Haziran'da yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Koronavirüs testi pozitif çıkan Göl, hastanede tedavi altına alındı. 34 gün süren tedavinin ardından İsmail Göl, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
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Evinde normal yaşamına dönen Göl, bahçesine ektiği sebzelerle uğraşarak, zamanını geçiriyor.
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Yaşadığı süreci anlatan Göl, kardeşi İbrahim Göl'den hastalığı kaptığını belirterek, Kardeşim hastalığa yakalanmış. Onunla temas ettiğim için ben de hastalandım. Hastanede muayene olduktan sonra koronavirüs olduğum ortaya çıktı. Hastaneye gidene kadar bana koronavirüs bulaştığını bilmiyordum. Hiç farkında değildim. Hemşireler kan almaya, serum takmaya başladı. 34 gün hastanede kaldım. Şimdi çok iyiyim. Eski halim neyse şu an o haldeyim. Allah'a şükürler olsun dedi
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Koronavirüsü karşı vatandaşları uyaran Göl, İmkanları oldukça sosyal mesafeyi korusunlar. İnsanlar, tanımadıkları, şüphelendikleri kişilere yaklaşmasın. Aralarına mesafe koysunlar. Maske taksınlar. Virüsün nasıl bulaştığını bilemezler. Ağrıyan bir yerim yok. Hastaneye gidene kadar hasta olduğunu bilmiyorsun ifadelerini kullandı.
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90 yaşında koronavirüsü yendi: İlk işi bahçesine gidip ekip biçmek oldu
Kayseriİ'nin Pınarbaşı ilçesinde İsmail Göl (90), 34 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Evinde bahçe işleriyle uğraşan Göl, "İnsanlar, tanımadıkları, şüphelendikleri kişilere yaklaşmasın. Aralarına mesafe koysunlar. Maske taksınlar" dedi.


96 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsü yendi
KORONAVİRÜS
96 yaşındaki yaşlı kadın koronavirüsü yendi

Virüsü kardeşinden kaptı

Evinde hayatına kaldığı yerden devam eden Göl, bahçesine ektiği sebzelerle uğraşarak, zamanını geçiriyor. Yaşadığı süreci anlatan Göl, kardeşinden hastalığı kaptığını belirterek, "Kardeşim hastalığa yakalanmış. Onunla temas ettiğim için ben de hastalandım. Hastanede muayene olduktan sonra koronavirüs olduğum ortaya çıktı. Hastaneye gidene kadar bana koronavirüs bulaştığını bilmiyordum. Hiç farkında değildim. Hemşireler kan almaya, serum takmaya başladı. 34 gün hastanede kaldım. Şimdi çok iyiyim. Eski halim neyse şu an o haldeyim. Allah'a şükürler olsun" dedi.

89 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi
KORONAVİRÜS
89 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı adam alkışlarla taburcu edildi

90 yaşındaki İsmail Göl

Aranıza mesafe koyun

Koronavirüsü karşı vatandaşları uyaran Göl, "İmkanları oldukça sosyal mesafeyi korusunlar. İnsanlar, tanımadıkları, şüphelendikleri kişilere yaklaşmasın. Aralarına mesafe koysunlar. Maske taksınlar. Virüsün nasıl bulaştığını bilemezler. Ağrıyan bir yerim yok. Hastaneye gidene kadar hasta olduğunu bilmiyorsun" ifadelerini kullandı.

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