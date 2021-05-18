Kâbus geri döndü: Öldürücülüğü koronavirüsten daha yüksek

Türkiye’de özellikle Kelkit vadisinde her yıl insanların korkulu kabusu olan ölümcül keneler bu yıl kendini erken gösterdi. Sivas’ta Nisan ayının ortalarında görülmeye başlayan keneler dolayısı ile 50 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandı. Üç kişi hayatını kaybetti. Son beş yıla kadar ağırlıkla Kelkit vadisinde görülen ölümcül kenelerin Batı’ya doğru yayılmasından endişe ediliyor.



Vakalarda artış var

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Bulaşıcı Hastalıklar alanınca çalışmaları olan Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA vakalarında artış gözlendiğini belirtip, “Kırık Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Dünya’nın gündemine 1940’lı yıllarda Kongo’da daha sonrada Kırım’da kanamalı bir ateş olarak girdi. Özellikle kene ile bulaşan bir hastalık olarak Dünya’nın gündemine girdi. KKKA’nın ülkemizde görülmesi ise 2002 yılına dayanmaktadır. Tokat bölgesinde bir sağlık çalışanında ilk defa tespit edildi. 2010 yılına kadar vaka sayılarında ciddi bir artış oldu. Ardından verilen mücadele ile vaka sayısı önemli derecede azaltıldı. Ancak son yıllarda KKKA’da ülkemizde olduğu gibi Sivas’ta da ciddi bir artış var.” dedi.

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Kabus erken döndü

Çetin bu yıl KKKA vakalarının önceki yıllara oranla erken gözlenmeye başlandığını ifade edip, “Bu hastalık özellikle Kelkit vadisi içerisinde kümelenmekte. Erzincan, Giresun’un Güney’i, Bayburt, Sivas, Tokat, Çorum ve Yozgat’ta daha fazla anılmakta. Bu yıl geçen yıllara göre vaka sayılarında daha erken bir dönemde karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz yıllarda Mayıs ayının ortalarında vaka sayılarında artış görülürken bu yıl Nisan ayının ortalarından itibaren vakaları görmeye başladık” dedi.

Prof. Dr. İlhan Çetin, KKKA’nın Covid’e göre daha öldürücü olduğunun altını çizerek, “KKKA hastalığında ölüm oranları Covid-19’a göre daha yüksek seyretmekte. Hatta zaman zaman 3-4 kat daha fazla öldürücülüğü olan bir hastalık. Bu nedenle mutlaka gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. İnsanlarımız bunun farkında olmalı ve dikkat etmeliler” dedi.

Ölümcül hastalığın kaynağı kene



Çetin, insanı ölüme getirebilen hastalığın kaynağının keneler olduğunu vurgulayarak, “KKKA’nın e yaygın bulaşma şekli, KKKA virüsü kaşıyan kenelerin insanları ısırması ve kanını emmesi ile ortaya çıkıyor. En büyük bulaş yolu budur. KKKA hastasının kadından da bulaşmaktadır. Kene insanları ısırdığı sırada o bölgeden düzgün bir şekilde çıkartılmıyorsa kusabiliyor. Kene kusma ile virüsü insan vücuduna veriyor. Ölüme kadar götüren ciddi bir hastalığa neden olabiliyor. Bu nedenle kene ile temas etmiş olan insanların vücutlarına yapışan keneleri mutlaka uzman kişiler tarafından çıkartmalarını öneriyoruz. Aksi taktirde hastalık riski çok daha yüksek oluyor.” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 14 Artvin’in Ardanuç ilçesi Peynirli köyünde 10 gün önce Emre Selim Geçici (16), babasıyla ile birlikte tarlada çalışırken sırtında bir sızı hissederek ateş, halsizlik, kusma gibi şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Emre Selim Geçici’ye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulurken, sevk edildiği Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu kritik olan Emre Selim Geçici için kentte yardım kampanyası başlatılarak, kan bağışı için çağrılar yapılmıştı. Hastaneden sevindiren haberi baba Zeki Geçici verdi. Zeki Geçici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlunun durumunun iyiye gittiğini ifade ederek yardım eden, kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti. Peynirli köyündeki kene vakasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Köy etrafına afişler asan yetkililer, hayvanları keneye karşı ilaçlayarak vatandaşlara kene çıkarma aparatları ve bilgilendirme broşürleri dağıttı. Vatandaşlara bilgiler veren Ardanuç Tarım ve Orman ilçe Müdürü Cihat Akbaş, “Son yıllarda pandemi nedeniyle toplantılarımızı yapamıyoruz. Kısıtlamalardan dolayı. İmkanlar ölçüsünde bire bir denk geldiğimiz de gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Uyarılarımızı, kene çıkarma aparatlarımızı çiftçilerimize veriyoruz. Kendilerinin ne yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz” diye konuştu. Ardanuç Peynirli Köyü Cami imamı Muhammed Emin Açıkgöz ise köylerinde kene vakalarının yoğun olarak görüldüğünü söyledi. Açıkgöz “Köyümüzde bu kene vakası maalesef çok yoğun görülmekte. Sürekli bu mevsimlerde insanlarımız kene vakasından dolayı rahatsızlanıp hastaneye gitmekteler. Keneden korunmak için sürekli namazlardan önce bu mevsimde anonsları yapıyoruz. Merkezi sistemden bütün köylere yani sadece Ardanuç’un merkezine değil bütün köylere anonslar yapılıp insanlar bilgilendirilmeye çalışılıyor” dedi. Peynirli köyü sakinlerinden çiftçi Tuncer Akyüz (60) ise köylerinde geçmişten bu yana kene olduğunu ama zararlı kenenin son bir kaç yıldır ortaya çıktığını hatırlattı. Akyüz O zamana kadar yoktu. Kendimizi ona göre koruyoruz. Paçamızı katlıyoruz, çizme giyiyoruz aldığı o başka bir şey yok. Hayvanı sağıyorken bize geçiyor mecbur hayvanla ilgileneceksin o hayvanı besleyeceksin. Kene koronadan kötü, korona iyi yine kene yakaladı mı hemen götürüyor” şeklinde konuştu. Emekli olduktan sonra köye döndüğünü ifade eden öğretmen Recai Temel ise “Genelde bahçeye giderken, çizmelerimi giyiyorum. Pantolonun üzerine çoraplarımı çekiyorum. Eve geldiğimiz de elbiseyi çıkarıyoruz silkeliyoruz ki üzerimizde kene falan olmasın diye ama bu tedbirlerle onu nasıl çözülür bilemiyorum. Genç bir yavrumuz yine kene ısırığından yoğun bakımda. İnşallah iyi olur. İki yıl önce genç bir arkadaşımızı kaybetmiştik umarız bu son olur” ifadelerini kullandı. Kabus geri döndü: "Kene koronavirüsten daha kötü" Artvin'de havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşanmaya başladı. Kovid-19'u yanı sıra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla mücadele edilen kentte, son olarak 16 yaşındaki çocuk kene ısırığı nedeniyle tedavi altına alındı. Peynirli köyü sakinlerinden çiftçi Tuncer Akyüz köylerinde geçmişten bu yana kene olduğunu ama zararlı kenenin son bir kaç yıldır ortaya çıktığını hatırlatarak, "Kene koronadan kötü, korona iyi yine kene yakaladı mı hemen götürüyor” şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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Beyaz ve uzun giysi

Çetin, keneye karşı alınması gereken tedbirler arasında beyaz ve uzun giysilerin yer aldığını belirtip, “kenenin yoğun yerlerde bölgelerde uzun kollu gömlekler giyilmesini, pantolonlarına paçalarını çoraplarının içerisine koymalarını tavsiye ediyoruz. Kenelerin en çok yapıştığı yer bacaklardır. Otlak alanlarda çalışanlar, piknik yapanlar evlerine geldiklerinde mutlaka vücutlarında kene kontrolü yapmaları gerekmektedir. Piknik yapılan alana beyaz bir örtü serilmesi çok önemli. Eğer bölgede bir kene popülasyonu varsa bunu gözle görmek mümkün olmaya bilir. Beyaz örtü üzerinde tespiti çok daha kolay olabilir. Kene popülasyonu bulunan arazilerde çalışanlarında beyaz giysiler giymesini öneriyoruz” dedi.

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Bir ayda 50 vaka 3 ölü



Çetin Sivas’ta bir ay içerisinde görülen 50 vaka arasından 3 hastanın öldüğünü hatırlatıp, “Şuan 50’ye yakın vakamız oldu. Maalesef 3 hastamızı kaybettik. 15 hastamız halen tedavi olmaktadır. KKKA hastalığının öldürücülük oranı Covid’e göre 4 kat daha fazla olabiliyor. Vatandaşlarımızın özellikle Mayıs, Haziran ve Temmuz ve Ağustos aylarında dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın keneye karşı mutlaka ilaç kullanmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Çetin kenelerin Batı’ya doğru yayılabileceği uyarısında bulunarak şunları kaybetti.“2014 yılına kadar KKKA virüsü taşıyan keneleri Kelkit vadisinde görüyorduk. Son yıllarda özellikle Batı’ya doğru kaydığını görüyoruz. Ülkemizin Kuzey Batı’sında da vakalar görülüyor. Batı Karadeniz bölgesinin Güney kısımlarında, Marmara bölgesinin Güney kısımlarında da vakaların yayılma ihtimali var. Bu bölgelerde de dikkat etmekte fayda var.”

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