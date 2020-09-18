Kerem Kınık: Sosyal medyada asılsız immün plazma tedavi yolu gösterenlere itibar etmeyin

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık koronavirüs salgınıyla mücadelede iyileşmiş hastalardan alınan immün plazmalarla kritik durumda olan hastaların tedavisine destek verildiğini söyledi.

ŞARTLI TEDAVİLERE İTİBAR ETMEYİN

Kritik süreçte vatandaşlar tarafından yapılan bağışların önemine dikkat çeken Kınık, sosyal medyada yayılan sahte bağışçılara karşı ise uyarılarda bulundu. Kınık "Sosyal medya üzerinden immün plazma bağışlayacağını söyleyen ve maddi menfaat bekleyen durumların tamamı yasa dışı. Türkiye'deki immün plazma bağışları tamamen Kızılay üzerinde yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TALEP EDİLMEMELİ

İmmün plazma bağışlarının şarta bağlı yapılmadığını söyleyen Kınık "Lütfen sosyal medya üzerinden plazma tedavisi talep etmeyin. Plazma bağışı yapacağını söyleyen kişilere itibar etmeyin" şeklinde konuştu.

Her hastada plazma tedavisinin uygulanmayacağının da altını çizen Kınık "Hasta yakınları lütfen bu konuda baskı kurmasınlar. Doktor arkadaşlarımız tedavini gerekeceği yerleri çok iyi biliyorlar" ifadelerini kullandı.