Kızılcasöğüt’te yapıldı ABD’de sergileniyor

Keser, tam 8 yaşından beri resim yapıyor ve çalışmalarını halen Uşak’ın Kızılcasöğüt kasabasındaki çatı katındaki atölyesinde sürdürüyor. Kızılcasöğüt’ten ABD’ye uzanan başarı hikayesini anlatan Keser, “25 yıldır resim yapıyorum. Resme başlamamda ve devam etmemde ilkokul öğretmenimin etkisi büyük” diyor ve ekliyor: “İlkokulda öğretmenim babama ‘Talip resim okumazsa hakkımı helal etmem’ diyor. Bir çocuğun en büyük şansı daha küçük yaşta iyi bir öğretmene rastlamaktır. Ben o öğretmene rastladım. Ailemin de desteğiyle bugünlere geldim.’’