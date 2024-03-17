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Hayat

Kızılcasöğüt’te yapıldı ABD’de sergileniyor

Çağdaş resim sanatının temsilcilerinden Ressam Talip Keser’in “Surc-i Lisan” adını verdiği ikinci kişisel sergisi, ABD New Jersey GB Art Gallery’de sanatseverlerle buluştu.

04:00 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 06:11 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
14 eser bu sergi ile ziyarete açılıyor.
14 eser bu sergi ile ziyarete açılıyor.

Soyut çalışmalarında tamamen bilinçaltını ele alan sanatçı; mekan, renk ve zamana bağlı kalmadan öngörülemeyenin peşindeki zihin yansımalarını yansıttığı 14 eserini bu sergi ile ziyarete açıyor.

Keser, tam 8 yaşından beri resim yapıyor ve çalışmalarını halen Uşak’ın Kızılcasöğüt kasabasındaki çatı katındaki atölyesinde sürdürüyor. Kızılcasöğüt’ten ABD’ye uzanan başarı hikayesini anlatan Keser, “25 yıldır resim yapıyorum. Resme başlamamda ve devam etmemde ilkokul öğretmenimin etkisi büyük” diyor ve ekliyor: “İlkokulda öğretmenim babama ‘Talip resim okumazsa hakkımı helal etmem’ diyor. Bir çocuğun en büyük şansı daha küçük yaşta iyi bir öğretmene rastlamaktır. Ben o öğretmene rastladım. Ailemin de desteğiyle bugünlere geldim.’’


#ABD
#Kızılcasöğüt
#sergi
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