KKTC'nin kan stokları kritik seviye düştü

Türkiye'nin onayı sonrası Finlandiya, NATO'nun 31'inci üyesi oldu. Ancak Finlandiya'nın yaklaşık bir hafta önce resmi Twitter hesabından paylaştığı haritadaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) detayı ise günler sonra ses getirmeye başladı. NATO'nun da retweet yaptığı paylaşımda yer alan haritada KKTC'yi gösteren ve adayı ikiye bölen sınırın yer aldığı görüldü.