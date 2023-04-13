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Hayat

KKTC'nin kan stokları kritik seviye düştü

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, ramazan ayıyla ülke genelindeki kan stoklarının kritik seviyeye gerilediğini, devamlı kana ihtiyaç duyan hastalarla ameliyatlar için kan temininde sorunlar yaşandığını bildirdi.

13:44 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı
Sezai Sezen
, ramazan nedeniyle bağışçıların kan verme oranlarının azaldığını ifade ederek, "Oruç tutmak kan vermeye engel değildir. Vatandaşlar oruçlarını açıp 30 dakika geçtikten sonraki herhangi bir zaman diliminde kan verebilirler." dedi.
Hastanelerde kan temininde sorunlar yaşandığını aktaran Sezen,
"Devamlı kana ihtiyaç duyan hastalarla ameliyatlar için kan temininde sorunlar yaşanıyor. Ülkemizde devamlı kana ihtiyaç duyan talasemi hastaları yoğunluklu olarak onkoloji hastalarıyla ameliyatlarda kullandığımız kan stokları da kritik seviyede. Devamlı kana ihtiyaç duyan hastalar kan bekliyorlar."
değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Sezen, bağışçıların internet üzerinden, telefonla veya gezici ekiplere kan vermek üzere başvuruda bulanabileceklerini sözlerine ekledi.

#KKTC
#Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı
#ulusal kan stokları
#kan stoğu
29 dakika önce
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