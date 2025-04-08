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Konya’da “Türk Kadın Öncüleri” sergisi açıldı

Konya’da “Türk Kadın Öncüleri” sergisi açıldı

04:008/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay da Hollanda’ya giden ilk kadın gurbetçilerin göç hikayeleri ve başarı öykülerini içeren serginin, bir fotoğraf sergisinin ötesinde, her karesinde bir mücadeleyi, özlemi, emeği ve gurbet hikayesini barındıran, büyük bir anlam dünyası olduğunu belirtti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay da Hollanda’ya giden ilk kadın gurbetçilerin göç hikayeleri ve başarı öykülerini içeren serginin, bir fotoğraf sergisinin ötesinde, her karesinde bir mücadeleyi, özlemi, emeği ve gurbet hikayesini barındıran, büyük bir anlam dünyası olduğunu belirtti.

Konya’da, 1960’lı yıllarda çalışmak için Hollanda’nın Haarlem şehrine giden Türk kadın göçmenlerle, onların kızları ve torunlarının hikayesinin anlatıldığı Türk Kadın Öncüleri sergisi açıldı. Türkiye ve Hollanda arasındaki Çalışma Anlaşması’nın 60. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen “Türk Kadın Öncüleri” sergisi, Hollanda Büyükelçiliği ve Karatay Belediyesi iş birliğiyle Mevlana Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışında konuşan Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Türkiye’den Hollanda’ya erkeklerin yanı sıra oldukça fazla kadının da gittiğini vurgulayarak, “Bugün onların hikayelerini duyurmak için buradayız” dedi.


#Konya
#sergi
#Türk Kadın Öncüleri

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