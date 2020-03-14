Korona aşısı için büyük umut: Bilim insanları virüsü izole etti
Kanadalı bilim insanları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün aşısına ulaşmak için önemli bir adım attıklarını duyurdu. 3 farklı üniversitede görevli araştırmacılar, virüsün başarılı bir şekilde izole edildiğini ve koronanın kopyalarının geliştirildiğini iddia etti. Bu sayede bilim insanları aşı yapımında çok daha hızlı çalışabilecek.
Aralık ayından beri dünya çapında 5 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını küresel panik yaratırken, Kanada’dan iyi bir haber geldi. Ülkenin başbakanı Justin Thredeau’nun eşinde de tespit edilen ve büyük korku yaratan virüsle ilgili araştırmalarını sürdüren bir bilim ekibi, koronanın başarılı bir şekilde izole edildiğini iddia etti.
New York Post'un haberine göre, Sunnybrook Araştırma Enstitüsü, Toronto Üniversitesi ve McMaster Üniversitesi’nden 3 araştırmacı, iki Kanadalı hastadan elde ettikleri örnekler üzerinde çalışarak, virüsü laboratuvar ortamında yeniden üretti. Yapılan açıklamada, “Laboratuvarda geliştirilen kopyalar bilim insanlarının hastalığı daha iyi tanımlamak, test etmek, tedavi etmek ve aşı üretmek için bir fırsat olacaktır” denildi.
Çözüme daha hızlı ulaşabiliriz
Araştırmada görev alan Dr Arinjay Banerjee, “Bu sayede daha çok virüs üreterek hastalığın biyolojisini daha iyi öğrenebiliriz ve daha etkileşimli çalışabiliriz” dedi.
Dr. Samira Mübareka ise, “Bu salgına çözüm bulmak için kilit bilgilere ihtiyacımız var. Bu virüs üzerindeki incelemelerimiz ışığında uzun vadede bir çözüm bulacağız” dedi.