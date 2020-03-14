Hayat Korona aşısı için büyük umut Bilim insanları virüsü izole etti
GENEL SAĞLIK

Korona aşısı için büyük umut: Bilim insanları virüsü izole etti

Kanadalı bilim insanları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün aşısına ulaşmak için önemli bir adım attıklarını duyurdu. 3 farklı üniversitede görevli araştırmacılar, virüsün başarılı bir şekilde izole edildiğini ve koronanın kopyalarının geliştirildiğini iddia etti. Bu sayede bilim insanları aşı yapımında çok daha hızlı çalışabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dr. Robert Kozak, from left, Dr. Samira Mubareka, Dr. Arinjay Banerjee
Dr. Robert Kozak, from left, Dr. Samira Mubareka, Dr. Arinjay Banerjee

Aralık ayından beri dünya çapında 5 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını küresel panik yaratırken, Kanada’dan iyi bir haber geldi. Ülkenin başbakanı Justin Thredeau’nun eşinde de tespit edilen ve büyük korku yaratan virüsle ilgili araştırmalarını sürdüren bir bilim ekibi, koronanın başarılı bir şekilde izole edildiğini iddia etti.

Takside koronavirüs önlemi
EKONOMİ
Takside koronavirüs önlemi

Virüs laboratuvar ortamında yeniden üretildi ve izole edildi.

Tulumlar kapış kapış gidiyor: Siparişlere yetişemiyorlar
FOTOĞRAF 14
Title
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs hızla yayılarak can almaya devam ederken, maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlere de talep yoğunlaştı. Tekstil firmaları ise salgının ardından sağlık görevlilerinin giydiği kimyasallara karşı koruyucu olarak kullanılan laminasyonlu tulum üretimine geçti.
Title
Gaziantep'teki firmanın üretim kapasitesini arttırarak ürettiği tulumlar, başta Çin olmak üzere İtalya ve İran'ın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Nonwoven denilen kumaştan üretilen tulumlar, değişik tipteki elyafın farklı metotlarla işlenmesiyle oluşturuluyor.
Title
Sıvı geçirmeyen tulumlar, tek kullanımlık olmasının yanı sıra dışarıdan gelen rüzgar, su gibi herhangi bir temasa karşı koruyucu özelliği ile dikkat çekiyor.
Title
Atölye sahibi Sema Albayram, tulumlar için Çin'den çok fazla talep geldiğini belirterek, Virüs yayılmadan önce biz burada tişört ve penye üretiyorduk. Ancak artık talep artınca tulum üretmeye başladık. Burada penye üretimi durdu, artık tulum üretiyoruz. Talebin yoğunluğundan dolayı son 2 aydır koruyucu tulum imalatına yoğunluk vermiş durumdayız'' dedi.
Title
Albayram, talebi karşılayamadıklarını ifade ederek, ''Şu anda Çin çok yoğun bir şekilde talep ediyor. O bölgede karantinaya alınmış şehirlerde sokağa tulum giymeden çıkmak yasak.Artık atölyeler ve fabrikalar talebi karşılayamayacak duruma geldi'' diye konuştu.
Title
Gaziantep'te birçok tekstil işletmecisinin tulum üretimine yöneldiğine dikkat çeken Albayram, Günlük 5 bin civarı tulum üretimi yapıyoruz'' diye konuştu.
Title
Tulumdaki fiyatların attığını da vurgulayan Sema Albayram, daha önce 3 dolar civarı olan tulumun fiyatının şimdi 6 dolar düzeyine yükseldiğini kaydetti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Tulumlar kapış kapış gidiyor: Siparişlere yetişemiyorlar
Gaziantep'te penye ve tişört üretimini bırakarak koronavirüse karşı koruyucu tulum (laminasyonlu tulum) üretmeye başlayan tekstil atölyesi, siparişlere yetişemiyor. En çok talebin virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den geldiğini belirten işletmeci Sema Albayram, "Türkiye'de de hastaneler talep etmeye başladı, siparişlere yetişmeye çalışıyoruz" dedi.


  • New York Post'un haberine göre, Sunnybrook Araştırma Enstitüsü, Toronto Üniversitesi ve McMaster Üniversitesi’nden 3 araştırmacı, iki Kanadalı hastadan elde ettikleri örnekler üzerinde çalışarak, virüsü laboratuvar ortamında yeniden üretti. Yapılan açıklamada, “Laboratuvarda geliştirilen kopyalar bilim insanlarının hastalığı daha iyi tanımlamak, test etmek, tedavi etmek ve aşı üretmek için bir fırsat olacaktır” denildi.

Çözüme daha hızlı ulaşabiliriz

Araştırmada görev alan Dr Arinjay Banerjee, “Bu sayede daha çok virüs üreterek hastalığın biyolojisini daha iyi öğrenebiliriz ve daha etkileşimli çalışabiliriz” dedi.

Dr. Samira Mübareka ise, “Bu salgına çözüm bulmak için kilit bilgilere ihtiyacımız var. Bu virüs üzerindeki incelemelerimiz ışığında uzun vadede bir çözüm bulacağız” dedi.

AVMlerde koronavirüs önlemi

AVM'lerde koronavirüs önlemi

Açılış ve kapanış saatlerine sınırlama getirildi.
Ücretsiz yapılacak

Ücretsiz yapılacak

​THY'den uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesi yolcularına uyarı.
Dikkat çeken1453 detayı

Dikkat çeken
1453 detayı

Türkiye'nin Yunan sınırındaki gözü: ​Bayraktar TB2
Dünyayı<br>korkutan gelişme

Dünyayı
korkutan gelişme

​İsviçre'de 32 yaşındaki kadın koronavirüsten öldü.
Yıllar sonra ilk kucaklaşma

Yıllar sonra ilk kucaklaşma

​PKK'nın korkunç yüzünü gördükten sonra örgütten kaçtılar.
Maaş sözü<br>verene 2 bin 750 TL

Maaş sözü
verene 2 bin 750 TL

​Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı.
Herkese 2 yıl<br>yetecek ürün var

Herkese 2 yıl
yetecek ürün var

​Koronavirüs fırsatçılarına kötü haber.
Umutlandıran gelişme

Umutlandıran gelişme

Aşının bulunması için büyük adım: İzole ettiler.
Dikkat çeken not

Dikkat çeken not

​Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan duyurdu.
Bedelini ödeyecekler

Bedelini ödeyecekler

​Koronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçtiler.
Takside<br>koronavirüs önlemi

Takside
koronavirüs önlemi

200'ün üzerinde araç kapsamlı şekilde temizlendi.
Ukrayna Bayraktar İHA'ya hayran

Ukrayna Bayraktar İHA'ya hayran

​TV'lerde ilk uçuş ve Pantsir sistemlerini vuruş anı gösteriliyor.
Kan donduran sözler

Kan donduran sözler

"O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından."
Avro bölgesi<br>için korkutan uyarı

Avro bölgesi
için korkutan uyarı

​Koronavirüs salgını ekonomileri de vuracak.
Benzinde<br>2 yıl sonra bir ilk!

Benzinde
2 yıl sonra bir ilk!

Çifte indirim ilginç bir tabloyu da ortaya çıkardı.
1,5 ay sonra<br>ilk kez girildi

1,5 ay sonra
ilk kez girildi

Türkiye'yi yasa boğan bölgede arama başlatıldı.
Hayatının<br>şokunu yaşadı

Hayatının
şokunu yaşadı

Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını görünce gözlerine inanamadı.
Koronavirüsü anlattı diye Çin’e girişi yasaklanan Adanalı Burak Burak: Kaçtığımı düşünüyor
Gündem

Koronavirüsü anlattı diye Çin’e girişi yasaklanan Adanalı Burak Burak: Kaçtığımı düşünüyor

Çin’de İngilizce öğretmenliği yapan ve koronavirüs hakkında yayın yaptığı için polis tarafından tehdit edilince memleketi Adana’ya dönen Burak Teoman, Çin’e girişinin yasaklandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı yayınla Çin’den ayrılış sürecini anlatan öğretmen Teoman, “Çin’in Milli Eğitim Bakanlığı’ndan benim çalıştığım kuruma yazı gitmiş. Benim ülkeye girişimin yasaklanmasıyla alakalı. Adamlar benim ülkeden kaçtığımı düşünüyorlar. Benim orada çalışan arkadaşlarımı dahi sorguya almışlar. Benim ülkeyi nasıl terk ettiğim ile ilgili bilgileri sormuşlar. Biletimi, koltuk numaramı falan istemişler" dedi.
Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı
Gündem

Meclis'teki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz 2016'da Türkiye bir hain darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Türkiye'de 27 Mayıs 1960'tan itibaren birçok darbeler, yarı darbeler, teşebbüsler yaşandı. 15 Temmuz'da yaşanan, görünüş itibarıyla bunlar içerisinde ihanette zirve noktası" dedi.
Ece Erken evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Gündem

Ece Erken evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı

Televizyon sunucusu Ece erken, evli olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin önüne gelerek, çiftin otomobillerinin aynalarını kırdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken'den şikayetçi oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.