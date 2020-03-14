Korona aşısı için büyük umut: Bilim insanları virüsü izole etti

Aralık ayından beri dünya çapında 5 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını küresel panik yaratırken, Kanada’dan iyi bir haber geldi. Ülkenin başbakanı Justin Thredeau’nun eşinde de tespit edilen ve büyük korku yaratan virüsle ilgili araştırmalarını sürdüren bir bilim ekibi, koronanın başarılı bir şekilde izole edildiğini iddia etti.

EKONOMİ Takside koronavirüs önlemi

Virüs laboratuvar ortamında yeniden üretildi ve izole edildi.

FOTOĞRAF 14 Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs hızla yayılarak can almaya devam ederken, maske, önlük, tulum gibi medikal ürünlere de talep yoğunlaştı. Tekstil firmaları ise salgının ardından sağlık görevlilerinin giydiği kimyasallara karşı koruyucu olarak kullanılan laminasyonlu tulum üretimine geçti. Gaziantep'teki firmanın üretim kapasitesini arttırarak ürettiği tulumlar, başta Çin olmak üzere İtalya ve İran'ın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Nonwoven denilen kumaştan üretilen tulumlar, değişik tipteki elyafın farklı metotlarla işlenmesiyle oluşturuluyor. Sıvı geçirmeyen tulumlar, tek kullanımlık olmasının yanı sıra dışarıdan gelen rüzgar, su gibi herhangi bir temasa karşı koruyucu özelliği ile dikkat çekiyor. Atölye sahibi Sema Albayram, tulumlar için Çin'den çok fazla talep geldiğini belirterek, Virüs yayılmadan önce biz burada tişört ve penye üretiyorduk. Ancak artık talep artınca tulum üretmeye başladık. Burada penye üretimi durdu, artık tulum üretiyoruz. Talebin yoğunluğundan dolayı son 2 aydır koruyucu tulum imalatına yoğunluk vermiş durumdayız'' dedi. Albayram, talebi karşılayamadıklarını ifade ederek, ''Şu anda Çin çok yoğun bir şekilde talep ediyor. O bölgede karantinaya alınmış şehirlerde sokağa tulum giymeden çıkmak yasak.Artık atölyeler ve fabrikalar talebi karşılayamayacak duruma geldi'' diye konuştu. Gaziantep'te birçok tekstil işletmecisinin tulum üretimine yöneldiğine dikkat çeken Albayram, Günlük 5 bin civarı tulum üretimi yapıyoruz'' diye konuştu. Tulumdaki fiyatların attığını da vurgulayan Sema Albayram, daha önce 3 dolar civarı olan tulumun fiyatının şimdi 6 dolar düzeyine yükseldiğini kaydetti. Tulumlar kapış kapış gidiyor: Siparişlere yetişemiyorlar Gaziantep'te penye ve tişört üretimini bırakarak koronavirüse karşı koruyucu tulum (laminasyonlu tulum) üretmeye başlayan tekstil atölyesi, siparişlere yetişemiyor. En çok talebin virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'den geldiğini belirten işletmeci Sema Albayram, "Türkiye'de de hastaneler talep etmeye başladı, siparişlere yetişmeye çalışıyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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New York Post'un haberine göre, Sunnybrook Araştırma Enstitüsü, Toronto Üniversitesi ve McMaster Üniversitesi’nden 3 araştırmacı, iki Kanadalı hastadan elde ettikleri örnekler üzerinde çalışarak, virüsü laboratuvar ortamında yeniden üretti. Yapılan açıklamada, “Laboratuvarda geliştirilen kopyalar bilim insanlarının hastalığı daha iyi tanımlamak, test etmek, tedavi etmek ve aşı üretmek için bir fırsat olacaktır” denildi.

Çözüme daha hızlı ulaşabiliriz

Araştırmada görev alan Dr Arinjay Banerjee, “Bu sayede daha çok virüs üreterek hastalığın biyolojisini daha iyi öğrenebiliriz ve daha etkileşimli çalışabiliriz” dedi.

Dr. Samira Mübareka ise, “Bu salgına çözüm bulmak için kilit bilgilere ihtiyacımız var. Bu virüs üzerindeki incelemelerimiz ışığında uzun vadede bir çözüm bulacağız” dedi.