Hayat Koronadan sonra şimdi de kanser aşısı Uğur Şahin ve Özlem Türecinin çalışmasında ilk sonuçlar başarılı
KANSER

Koronadan sonra şimdi de kanser aşısı: Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin çalışmasında ilk sonuçlar başarılı

Geliştirdikleri aşı ile milyonlarca insanın hayatını kurtaran BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin bir kez daha tüm dünyaya umut aşıladı. Ülkemizin gurur kaynağı bilim insanları bu kez de kanseri alt edecek bir başarıya imza attı. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen kanser aşısının ilk sonuçları ortaya çıktı. Pankreas kanseri üzerinde yapılan çalışmada, mRNA teknolojisine sahip kanser aşısının bağışıklık sistemini tümör hücrelerine saldırması için tetikleyebildiği ve hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutabildiği belirtildi. On altı hasta üzerinde yapılan çalışmada, hastaların yarısı kanseri tamamen yenerken, dokuz doz aşıya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronadan sonra şimdi de kanser aşısı: Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin çalışmasında ilk sonuçlar başarılı
Özlem Türeci ve Uğur Şahin

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dünyada onaylanan ve mRNA teknolojisiyle geliştirilen ilk aşıyı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen kanser aşısının birinci aşama sonuçları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (ASCO) Chicago'daki yıllık konferansında sunulan kanser aşısının bağışıklık sistemini tümör hücrelerine saldırması için tetikleyebildiği ve hastalığı başarılı bir şekilde uzak tutabildiği belirtildi.

BioNTech’in kurucuları, pankreas kanseri hastaları için her hasta için özel hazırlanan aşı ile ilgili New York'taki doktorlarla bir araya geldi.

Türünün ilk örneği olan klinik çalışmasının birinci aşama sonuçlarında elde edilen bulgularda tedavisi zor diğer kanserler için yeni bir tedavi çağının habercisi olduğunun umulduğu aktarıldı.

Pankreas kanserinin ölümcül tümörler içerdiği belirtilen çalışmada, hastalığa yakalananların sadece dörtte birinin bir yıl veya daha uzun süre hayatta kalabildiğinin altı çizilirken, araştırmacılar, elde edilen son bulguların teknolojinin diğer kanserlerde kullanılmasının önünü açabileceğini söyledi.

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin baş araştırmacısı Dr. Vinod Balachandran, “Diğer bazı immünoterapilerin aksine, bu mRNA aşılarının pankreas kanseri hastalarında bağışıklık tepkilerini uyarma kabiliyetine sahip olduğu görülüyor” derken, “Bağışıklık tepkiniz varsa daha iyi bir sonuca sahip olabileceğinizi düşündüren erken sonuçlardan çok heyecanlıyız” diye konuştu.

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18 AY SONRA KANSER SONA ERİYOR

Pankreas hastalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ameliyat için uygun olduğu aktarılan çalışmada, araştırmacılar, söz konusu hastaların tümörlerini analiz ederek çok sayıda bağışıklık hücrelerine özellikle de vücudu enfeksiyondan koruyan ve kanserle savaşmaya yardımcı olan T hücrelerine sahip olduklarını keşfettiler.

Koronavirüs aşısında da kullanılan mRNA teknolojisi ile geliştirilen kanser aşısında on altı hasta, pankreas kanseri ameliyatından dokuz hafta sonra dokuz aşı dozunun ilkini aldı ve bunların yarısı önemli bir bağışıklık tepkisi üretti.

18 ayda, sekiz hastanın tümü kanseri yenerken, aşı tarafından aktive edilen T hücrelerinin kanserin tekrarını durdurduğu aktarıldı.

Aşıya yanıt vermeyen sekiz hastadan altısı, kanserleri bir yıl sonra nüksederken araştırmacılar hala grubun yarısının neden yanıt vermediğini araştırıyorlar.

DOKUZ DOZ AŞIYA İHTİYAÇ VAR

BioNTech'in kurucu ortağı Türeci, çalışma ile ilgili pankreas kanseri hastalarının sadece yüzde beşinin tedaviye yanıt verdiğini söylerken "Kanser aşılamasında uzun süredir devam eden araştırmamızdan yararlanarak bu zorluğun üstesinden gelmeye kararlıyız ve bu tür tedavi edilmesi zor tümörlerin tedavisinde yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz" dedi.

  • New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin baş araştırmacısı Dr. Vinod Balachandran ise hastaların dokuz doz aşıya ihtiyaç duyduğunu, çünkü koronavirüs gibi bir patojenin aksine kanserin “vücudun bir parçası” olduğunu söyledi.

HAYATİ YENİ BİR SİLAH

İngiltere Pankreas Kanseri Araştırma Başkanı Dr Chris MacDonald ise çalışma ile ilgili aşının “en ölümcül ve yaygın kansere karşı hayati yeni bir silah” olabileceğini söyledi.

MacDonald, "Bu kadar uzun süredir yeterince tedavi verilmeyen bir kanserde bu ilerlemeyi görmek gerçekten heyecan verici" ifadelerini kullandı.

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Salgının seyrini değiştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı: İki şeyi dolaplarından eksik etmiyorlar
FOTOĞRAF 11
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Almanya’nın Mainz kentindeki bir törende ödül alan BioNTech’in kurucuları Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin gazetecilerin soruları yanıtladı.
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Buldukları aşı ile dünyanın gündemine oturan Türeci ve Şahin'in, salgına yönelik açıklamalarının yanı sıra özel hayatları da artık merak konusu.
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İki bilim insanı, hala iki odalı mütevazı bir apartman dairesinde yaşıyor. İşe bisikletle gitmeye devam ediyorlar.<br><br>
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Büyük bir başarıya imza atan Türeci ve Şahin çiftinin 'boş zaman' kavramları yok. Günde ortalama 18 saat çalışıyorlar. Tatil, hafta sonu gibi kavramları da yok. Az uyuyup çok çalışıyorlar.<br><br>
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Çift, uyku gibi yemek konusunda da kanaatkar ve çok az yemek yiyor. Yemekle arası olmayan Türk bilim insanlarının buzdolaplarında, olmazsa olmaz 2 içecek var. Kefir ve lahana suyu dolaplarından hiç eksik olmuyor ve her gün mutlaka kefir ve lahana suyu içiyorlar.<br><br>
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Bunun dışında çiftin alkolle de arası yok. Kendileri tüketmedikleri gibi iş toplantılarında çalışanlarının da alkol almalarına izin vermiyorlar.<br><br>
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Bir başka kırmızı çizgileri de domuz eti. Çift domuz ürünlerinden de uzak duruyor.<br><br>
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Salgının seyrini değiştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci sağlıklı yaşamın sırrını açıkladı: İki şeyi dolaplarından eksik etmiyorlar
BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftinin merak edilen özle yaşamlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı. Otomobil kullanmayan ve işe bisikletle gidip gelen çift, dolaplarından lahana suyu ve kefiri eksik etmediği, şeker, alkol ve domuz etini ağızlarına sürmediklerini söyledi.


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