Koronavirüs bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor: 90 hastanın 60'ı etki gösterdi

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden King's College London'da görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen hastaların kazandığı bağışıklık aylar içinde yok olabiliyor.
Araştırma kapsamında, Kovid-19'a yakalanan 90 hastanın antikorları ve bunların zamanla nasıl değiştiği 94 gün süresince incelendi.
Hastaların 60'ı Kovid-19'a karşı etki gösterdi
Yapılan kan testlerinde, hastalık belirtileri hafif olanların bile virüse karşı bağışıklık tepkisi taşıdığı görüldü.
Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı Kovid-19'a yakalandıktan sonraki birkaç haftada virüse etkili karşılık gösterdi.
Ancak 3 ay sonra bunların sadece yaklaşık yüzde 17'sinde Kovid-19'ü nötrleştirici antikorlar bulundu.
Uzmanlar, bu araştırma sayesinde edilen bilgilerin hükümetlerin salgın yönetimine etkisi olabileceğini ifade etti.
Araştırmanın sonuçları MedRxiv internet sitesinde yayımlandı.