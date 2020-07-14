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Koronavirüs bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor: 90 hastanın 60'ı etki gösterdi

İngiltere'de yapılan bir çalışma, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek edinilen bağışıklığın sadece birkaç ay etkili olduğunu ortaya koydu. Koronavirüse yakalanan 90 hasta incelendi. 60'ı koronavirüse yakalandıktan sonraki birkaç haftada virüse etkili karşılık gösterdi.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden King's College London'da görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen hastaların kazandığı bağışıklık aylar içinde yok olabiliyor.

Araştırma kapsamında, Kovid-19'a yakalanan 90 hastanın antikorları ve bunların zamanla nasıl değiştiği 94 gün süresince incelendi.

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Hastaların 60'ı Kovid-19'a karşı etki gösterdi

Yapılan kan testlerinde, hastalık belirtileri hafif olanların bile virüse karşı bağışıklık tepkisi taşıdığı görüldü.

Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı Kovid-19'a yakalandıktan sonraki birkaç haftada virüse etkili karşılık gösterdi.

Ancak 3 ay sonra bunların sadece yaklaşık yüzde 17'sinde Kovid-19'ü nötrleştirici antikorlar bulundu.

Uzmanlar, bu araştırma sayesinde edilen bilgilerin hükümetlerin salgın yönetimine etkisi olabileceğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları MedRxiv internet sitesinde yayımlandı.

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