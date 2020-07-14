Koronavirüs bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor: 90 hastanın 60'ı etki gösterdi İngiltere'de yapılan bir çalışma, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek edinilen bağışıklığın sadece birkaç ay etkili olduğunu ortaya koydu. Koronavirüse yakalanan 90 hasta incelendi. 60'ı koronavirüse yakalandıktan sonraki birkaç haftada virüse etkili karşılık gösterdi.

Haber Merkezi 14 Temmuz 2020, 17:44 Son Güncelleme: 14 Temmuz 2020, 17:48 AA