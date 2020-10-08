Koronavirüsle mücadelenin kahramanları anlatıyor: Genç yaştaki hastalarımı kaybettim

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki sağlık çalışanları aylardır koronavirüsle mücadele ediyor. Bu uğurda kimi ailesinden uzakta yaşarken kimi ise hayatından oldu. Hala mücadele etmeye de devam ediyorlar. Aylardır süren çalışmalar sonucunda pek çok unutulmaz olay yaşandı.

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Batman Bölge Devlet Hastanesinde yoğun bakım uzmanı Dr. Mustafa Ay ile kentte özel bir hastanede görev başında koronavirüsü (Kovid-19) yakalanan ve yenen Dr. Ahmet Nas, Kovid-19 ile mücadelede yaşadıklarını anlattı.

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Genç yaşlı fark etmiyor

Türkiye'de kararlılıkla yürütülen Kovid-19 ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarından Dr. Ay, hastalığın her kişide aynı seyretmediğini söyledi.

"Başlarda 65 yaş üstüne çok yoğunlaştık ama özellikle temmuzdan sonra ilimiz ve çevre illerimizde vakaların artmasıyla 40'lı ve 50'li yaşlarda da çok hastamız oldu. Genç yaşlı fark etmiyor." diyen Ay, kimi zaman ileri yaştakiler virüsü atlatırken, genç hastaları kaybettiklerini belirtti.

FOTOĞRAF 14 Pandemi hastanesine dönüştürülen Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde görevli doktorlardan Demiray ve Yıldız, salgınla mücadelede hastaları iyileştirebilmek için canla başla çalışıyor. Her türlü fedakarlığı göstererek aylarca ailesinden ayrı kalan Demiray ve Yıldız, kimi zaman hastalarını iyileştirmenin sevincini yaşarken, kimi zaman da virüse yenik düşmesinin hüznünü yüreğinde hissediyor. Demiray, Kovid-19'a yakalanan çok sayıda hastanın yanı sıra radyoloji uzmanı babasını da tedavi ederek sağlığına kavuşmasını sağladı. Yıldız ise bir hastayı tedavi ederken salgına yakalanarak 20 gün karantinada kaldı. Demiray, 11 Mart'tan bu yana Türkiye'de de görülen koronavirüsle mücadeleyi en başarılı şekilde sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Sağlık çalışanları olarak gece gündüz yılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Demiray, şöyle konuştu: Tüm dünyanın ufkunu karalayan ve hayatımızın her alanını etkileyen salgının hayatımıza nasıl yansıyacağını yaşayarak göreceğiz. Bu salgın, tedirginlik ve korkuyu beraberinde getiriyor. Halkımızın duyarlı olmasını, sosyal mesafeyi korumaya ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Okullarda öğretmenlerin öğrencilere sahip çıkmasını istiyoruz. Çocuklar mesafe kuralını iyi bilmeyebilir. Öğretmenlerimiz bunun üzerinde dursun. Yoğun bakımda takip ettikleri hastalar arasında gençlerin de olduğunun altını çizen Demiray, şu uyarılarda bulundu: Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın yanında gençlerimiz de dikkat etmeli. Gençlerde ağır seyreden vakalar görüyoruz. Gençlerimiz rehavete kapılmasın ve mutlaka kullara uysun. Virüsün etkilediği hastalarımızdan takip ettiğim gençler oldu. Tüm standart tedavileri uygulamamıza rağmen iyileşemeyen, kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Bunlara çok üzüldük. Hastanede takip ettiğim bir gençte bilinç kaybı gözlemledik. Beynine pıhtı attı. Bunun sebebinin koronavirüs olduğunu saptayarak hastamızı yoğun bakımda takip ettik. Koronavirüs farklı tablolarla karşımıza çıkabiliyor. Her hastada farklı bir tablonun gelişebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Demiray, 50'li yaşlarda iki erkek kardeşi de takip ettim. Uzun süre hastaneye başvurmamışlardı. Başvurduklarında çok geç kalmıştık. Tüm tedavileri uyguladık ancak kardeşleri kurtaramadık. Bu da bizi çok üzdü ama çok zor toparladığımız hastalarımız da oldu. Entübe olup sonra hastaneden yürüyerek çıkan ve 'koronavirüsü gerçekten ağır atlattı' dediğimiz hastalarımız da var. Bu hastalarımızın iyileştiğini görünce çok mutlu oluyoruz. Hastalığın ciddiyeti bizi korkutuyor. Bu nedenle halkımızın rehavete kapılmamasını istiyorum. diye konuştu. Hastanede babasını, mesai arkadaşlarını, yakınlarını tedavi etmek zorunda kaldığını anlatan Demiray, şunları söyledi: Arkadaşlarımın yanı sıra ailemden birkaç kişi daha virüse yakalandı. 66 yaşında radyoloji uzmanı babamın testi de pozitif çıktı. Kronik hastalığı vardı. İki hafta servis ve yoğun bakımda takip ettim. Yoğun tedavi sonunda iyileşti, şimdi görevinin başında. Sevdiklerimizi ve sağlık çalışanlarını uyarmak istiyorum. Virüsün nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle sosyal izolasyona, mesafeye uymalarını ve maske takmaya devam etmelerini istiyoruz. Herkesin virüsten korunmaya devam etmesi gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız ise salgının zor bir süreç olduğunu, bu nedenle hekimlerin ve sağlık personelinin zor bir süreçten geçtiğini belirtti. İnsanların hayatını kurtarmak, sağlıklarına kavuşmalarını sağlayabilmek için kendilerini riske attıklarını dile getiren Yıldız, şunları anlattı: Halkımızın bunun bilincinde olması gerekiyor. Meslektaşlarımızın birçoğu bu mücadelede hayatlarını kaybettiler. Geride çocuklarını, ailelerini, anne, babalarını ve sevdiklerini bıraktılar. Bu hepimiz için geçerli. Ben de bu hastalığa yakalandım. 20 gün karantinada kaldım. Bu süreçte zorluklar yaşadım, çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan uzak kaldım. Sağlığıma kavuştuktan sonra kaldığım yerden görevime devam ettim. Yine en ön safta bu hastalıkla mücadele devam ediyoruz. İnsanların da belirlenen kurallara uymalarını, maskesiz dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Gençlerin çoğu semptom olmadan hastalığı atlatıyor. Maske takmayan gençlerin hastalığı birçok kişiye bulaştırma riski bulunuyor. Hastalık bulaşanlar bizlerin annesi, babası, kardeşi ve yakınları olabilir. Onları riske atmamak ve hayatlarını kaybetmelerine sebep olmamak gerekiyor. Gençlerimiz bunun farkında ve bilincinde olmalı. Doktorlar Kovid-19 anlatıyor: Gençlerde de ağır seyrediyor Bitlis'te pandemi hastanesinde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edip Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşadıklarını anlattı. BiP'te paylaş

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Ay, 20'li yaşlarda dahi hastaların yoğun bakımda tedavi gördüğüne dikkati çekerek, zorlu bir süreç yaşadıklarını bildirdi.

Özellikle Ramazan Bayramı'ndan sonra yoğun tempoda çalıştıklarını dile getiren Ay, hastalığın sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları açısından travmatik boyutları olduğunu ifade etti.

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Bu işten çok etkilendik

Ay, hastalığı birebir yaşamanın etkilerinin çok farklı olduğuna değinerek, "Hastalarımızın çoğu uyanık, bizimle konuşuyor ama nefes alamamaktan yakınıyorlar. Hastalarımıza bir süre sonra nefesleri maalesef yetmiyor. Bunu yaşamak büyük bir travma. Genç yaştaki hastalarımı kaybettim. Bir gün önce konuşan hastamızın 2-3 gün içerisinde vefat etmesi bizi derinden etkiliyor." dedi.

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Yakınlarının hastaları göremediğini, onların yaşadığı sıkıntının daha farklı bir travma olduğunu anlatan Ay, şöyle konuştu:

"Kimisinin annesi kimisinin babası bazılarının ise kardeşi... Sadece bizim açacağımız bir telefonla, telefondaki bir sesle irtibat kurmaya çalışıyorlar. Bedenen aldığımız yükü bir yana bırakıyorum, psikolojik olarak uyanık hastalarımızın gözümüzün önünde daha da ağırlaşıp neticenin kötü sonuçlanmasını izlemek kaldırılabilir bir yük değil. Mesleğimiz itibarıyla bu işin çok uzağında değiliz ama bu kadar sık olduğu zaman hele hele profil genç olduğu zaman travması ağır oluyor. Bu işten çok etkilendik."

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Dr. Ahmet Nas

Akılda kalanlar daha çok acı olaylar

Batman'da özel bir hastanede dahiliye uzmanı Dr. Ahmet Nas da görevini sürdürürken Kovid-19'a yakalandığını, zorlu geçen sürecin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Salgının ülkede görüldüğü günden bu yana çok zorlu ve yorucu bir süreç geçirdiklerini ifade eden Nas, yüzlerce hastaya müdahale ettiklerini belirtti.

Bu süreçte özellikle sağlık çalışanlarında çok ciddi vakalar olduğuna ve kayıpların da yaşandığına işaret eden Nas, "Sadece sağlık çalışanları değil, sevdiklerimiz, komşularımız, akrabalarımızdan maalesef hayatını kaybedenler oldu. Bu süreçte bu tür acılarla da karşı karşıya kaldık" dedi.

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Hemen herkeste ölüm korkusu oluşuyor

Nas, yoğun bakımda tedavi gören hastalarda ciddi bir ölüm korkusu oluştuğunu, bunun belirsizlikten kaynaklandığını dile getirerek, "Ben de Kovid-19 geçirdim. Sağlık çalışanları da dahil hemen herkeste ölüm korkusu oluşuyor" diye konuştu.

Her iyileşen hastayla büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Nas, şunları kaydetti:

"Kayıplarımız akılda kalıyor. Yakın zamanda bir doktor arkadaşımızın babasını kaybettik. Arkadaşımızın babası yaklaşık 20 gün hastanemizde tedavi gördü. Hastalıkla mücadelede uzun bir süre yanımızdaydı. Tam iyileşiyor derken ortaya çıkan bir komplikasyon neticesinde hayatını kaybetti. Bu da beklenmedik bir ölümdü. Bundan dolayı bizi çok üzen bir ölüm oldu. Bu hastalıkla ilgili unutamadıklarımız genellikle acılar üzerine. İyileşen hastalar yüzümüzü güldürse de akılda kalanlar daha çok acı olaylar."

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