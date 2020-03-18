Hayat Koronavirüs ile ilgili herkesin merak ettiği soruyu uzmanlar yanıtladı Kan grubu risk oranını etkiler mi?
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Koronavirüs ile ilgili herkesin merak ettiği soruyu uzmanlar yanıtladı: Kan grubu risk oranını etkiler mi?

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili ortaya atılan kan grubuna göre risk gruplarına ilişkin sorulan soruya enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceylan, "Daha önce hiçbir viral enfeksiyonda böyle bir ilişki gösterilemedi. Çok temkinli yaklaşıp beklemek lazım. Çalışma verisi olarak sunulmasını beklemek lazım. Koronavirüsü'nün kan grubuyla ilişki kurması çok beklenen bir olay değil, çok mantıklı gelen bir şey değil açıkçası" yanıtını verdi.

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Koronavirüsü ile ilgili her geçen gün ortaya yeni bir iddia atılıyor. Son iddia ise 'Corona Virüsü'nün belli bir kan grubuna daha çok bulaştığı' iddiası... Bu iddiaya enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceylan, CNN TÜRK canlı yayınında yanıt verdi.

ÇOK MANTIKLI GELEN BİR ŞEY DEĞİL

Çinli uzmanların 'Kan grubu risk oranını etkiliyor' iddiasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

  • "Çinliler tarafından bir web sitesinde yayınlandı. Ama bir tıp dergisinde yayınlanmadı. Bilimsel tarafı şüpheli. Çin'den çıkan bu tarz haberlere biraz temkinli yaklaşmak lazım. Geçenlerde de bir virüsün mutasyona uğradığına dair bir yazı yayınladılar ama daha sonra Batı'da yapılan çalışmalarda böyle bir şey gösterilemedi. Daha önce hiçbir viral enfeksiyonda böyle bir ilişki gösterilemedi. Çok temkinli yaklaşıp beklemek lazım. Çalışma verisi olarak sunulmasını beklemek lazım. Koronavirüsü'nün kan grubuyla ilişki kurması çok beklenen bir olay değil, çok mantıklı gelen bir şey değil açıkçası."

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