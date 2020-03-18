Koronavirüs ile ilgili herkesin merak ettiği soruyu uzmanlar yanıtladı: Kan grubu risk oranını etkiler mi? Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili ortaya atılan kan grubuna göre risk gruplarına ilişkin sorulan soruya enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceylan, "Daha önce hiçbir viral enfeksiyonda böyle bir ilişki gösterilemedi. Çok temkinli yaklaşıp beklemek lazım. Çalışma verisi olarak sunulmasını beklemek lazım. Koronavirüsü'nün kan grubuyla ilişki kurması çok beklenen bir olay değil, çok mantıklı gelen bir şey değil açıkçası" yanıtını verdi.

Haber Merkezi 18 Mart 2020, 12:04 Son Güncelleme: 18 Mart 2020, 12:14 Diğer