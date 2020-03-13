Koronavirüs tedavisinde yeni umut: Virüs kaynaklı semptomlarda iyileşme gösterdiği ileri sürüldü

Japon doktorlar, dünyada etkisini giderek artıran koronavirüsün tedavisinde umut olabilecek bir çalışmaya imza attı. Japonya Kamu yayıncısı NHK’nin haberine göre, koronavirüs teşhisi konan 23 hastanın tedavi sürecinde ECMO olarak da bilinen kalp-akciğer makinesi kullanan doktorlar, 23 hasta arasında can kaybı yaşanmadığını ve hastalardan 12’sinin tedaviyi bitirerek iyileşme gösterdiğini tespit etti.

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Hastaların bir bölümü kurtarılabilir

Doktor Shinhiro Takeda, ECMO’nun durumu ciddi olan hastaların belirli bir yüzdesini kurtarabileceğini belirlediklerini söyledi. Ancak uzmanlar, tedavinin etkinliğinin kanıtlanması için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

ECMO nedir?

Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO) hayatı tehdit eden kalp ve akciğer yetmezliği durumlarında, bu organların görevini üstlenen bir makine olarak biliniyor.

FOTOĞRAF 13 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edildiğini açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ve okulların tatil edilmesi velileri memnun etti. Maltepe'deki Mürevvet Hanım ilkokuluna öğrencisini okula getiren Hayrettin Kula, Çok yerinde ve zamanında alınan bir karar olduğunu düşünüyorum. Okullarda dezenfekte çalışması yapıldığını biliyorum. Ben öğrencimi getirdim, diğer velilerin de getirdiğini görüyorum. Önlem alınmasına sevindim diye konuştu Kendisi ve öğrencisine maske takarak okula gelen Emine Özer ise, Griptim zaten maskemi taktım, çocuğuma da önlem alarak maske taktım. Çok iyi oldu. Veliler ve çocuklar için alınan çok uygun. Çocuklarda evde dinlenmiş olur dedi. 5. sınıf öğrencisi Beste Marin de okulların tatil edilmesine sevindiklerini söyleyerek, Hem dinlenmiş hem korunmuş oluruz. Tatilde evde hem ders çalışacağım, hem de uzaktan eğitim yapılacakmış sanırım onlara da ilgi göstereceğim. Ben ellerimi düzenli olarak yıkıyorum. Korunuyorum, maske takıyorum diye konuştu. 5. sınıfta okuyan kızını okula getiren Baba Özgür Özlem ise kararı doğru bulduğunu belirterek , Olması gereken oldu bence. Tedirgin oluyorduk. Bir kişinin hasta olması herkesin hasta olması demek. İyi bir karar. Çocuklar tatili evde değerlendirecekler, kesinlikle dışarı çıkmayacaklar. Önlemler olacak. Bir yere gitmeyi düşünmüyoruz. Derse yönelik şeyler yapmayı düşünüyoruz şeklinde konuştu Bir başka veli de, iyi bir düşünce çocuklar zarar görmeyecek. Doğru bir karar. Önceden tedirgin oluyorduk çünkü çocuklar sürekli temas halinde. Evde olacağız bir yere gidemeyeceğiz bu durumda risk dedi. Koronavirüs tatilinden veliler memnun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı sonrası milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararlar verildi. 16 Mart'tan itibaren okulların tatil edildiğini açıklandı. Salgın nedeniyle alınan önlemlerin ve okulların tatil edilmesi velileri memnun etti. Çok sayıda anne, "Hem dinlenmiş hem de korunmuş oluruz" dedi. BiP'te paylaş

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