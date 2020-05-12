Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Koronavirüse karşı önemli uyarı Bulaşma riskine karşı klimayı değil, pencereleri açın
GENEL SAĞLIK

Koronavirüse karşı önemli uyarı: Bulaşma riskine karşı klimayı değil, pencereleri açın

Koronavirüse karşı önemli uyarı: Bulaşma riskine karşı klimayı değil, pencereleri açın

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, pandemi döneminde havaların ısınmasıyla birlikte klima kullanımının bulaş riskini artıracağını belirterek, "Klima açıldığında içerideki aynı hava devridaim oluyor. Bu durum, bulaşma açısından çok risklidir. Bu dönemde iş yerleri ve evlerde pencereler açılmalı" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşın bu dönemde klimayı kullanmaması öneriliyor.
Vatandaşın bu dönemde klimayı kullanmaması öneriliyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, küresel salgın döneminde klima kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağına dikkat çeken Balanlı, koronavirüsün damlacık enfeksiyonu ile bulaştığını hatırlatarak, "Klima kullanımı nedeniyle insanlar daha fazla solunum hastalığına yakalanabiliyorlar. Vatandaşlarımızın bu dönemde klimayı kullanmamalarını ve olabildiğince uzak kalmalarını öneriyorum.

Klimalara yerleşebilen bazı bakteriler var. Aynı ortamda sürekli olarak aynı döngüde olduğunda yerleşebiliyor ve hastalıklara yol açabiliyor. Klima çalışınca içerideki hava soğusun diye pencereler, kapılar kapatılıyor. Bu yüzden de sürekli içeride aynı hava devridaim oluyor. O nedenle klimaların tercih edilmemesi ve kullanılmamasını tavsiye ediyorum.

  • Önümüz yaz ve havaların ısınmasıyla birlikte sıcaklıkla karşı karşıya kalacağız. Yapılması gereken şey, klima kullanılıyorsa bile o ortamın sık sık havalandırılmasıdır. Aynı zamanda kişi klimanın karşısında durmamalı. Bu dönemde başkalarıyla birlikte olduğumuz alanlarda klima kullanmak güvenli değil, doğal havalandırma daha doğru. Pencereyi, kapıyı açıp sürekli hava akımı sağlamamız lazım. Çünkü biz içerideki virüs yoğunluğunu azaltmak istiyoruz; kapıyı, pencereyi açmalıyız ki karşılıklı sürekli hava değişimi olsun" dedi.

Kanada'da yapılan araştırmada sıcak havanın koronavirüsün yayılmasını engellemede çok da etkili olmadığını ortaya koydu
KORONAVİRÜS
Kanada'da yapılan araştırmada sıcak havanın koronavirüsün yayılmasını engellemede çok da etkili olmadığını ortaya koydu

'DÜZENLİ OLARAK TEMİZLENMELİ'

Klima bakım tamiri yapan Ali Rıza Uygur da tüm klimalarda hava filtresinin ön panellerde yer aldığını ifade ederek, "Paneldeki yuvaya yerleştirilen filtreler, klimaların yapılarına göre kolay tak- çıkar özelliğine sahiptirler. Genellikle yıkanabilir özellikte olan sünger yapısındaki filtreleri temizlenme işlemi sonrasında, aynı şekilde yerine takılabilirler. Klima bakımında yapılması gerekenler arasında her 15 günde bir filtrenin temizlenmesi gereklidir. Sistem içerisinde yer alan ve hava akımını destekleyen filtreler çıkarılmalıdır. Bu filtreler, suyla yıkanarak iyice temizlenmelidir. Tamamen kuruduktan sonra aynı şekilde takılarak, kapağı kapatılır ve doğru hava sirkülasyonunun yapılması sağlanır" diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak
KORONAVİRÜS
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak

ABD ile Çin arasında şimdi de aşı krizi çıktı: Çinli hackerlar ABD'nin aşı çalışmasını çalmakla suçlanıyor
KORONAVİRÜS
ABD ile Çin arasında şimdi de aşı krizi çıktı: Çinli hackerlar ABD'nin aşı çalışmasını çalmakla suçlanıyor
Abone Ol Google News
Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

​İstanbul'da boğaz köprülerinde trafik yoğunluğu.
Türkiyede koronayı yendi

Türkiye'de koronayı yendi

​İsveç'ten ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmişti.
Denizden bulaşmaz

Denizden bulaşmaz

Enfeksiyon uzmanından rahatlatan açıklama.
Yolcular<br>testten geçecek

Yolcular
testten geçecek

​Koronavirüs sonrası havalimanlarında yeni dönem.
Tatilcilerin<br>yeni tercihi

Tatilcilerin
yeni tercihi

​Günlük iki bin TL ödemeyi gözden çıkardılar.
21 milyarlık<br>sürpriz adım

21 milyarlık
sürpriz adım

​Üç kamu bankası için çalışmalar başlatıldı.

Üç il muaf tutuldu

Üç il muaf tutuldu

​4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yeni gelişme.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Yasağa rağmen<br> piknik yaptılar

Yasağa rağmen
piknik yaptılar

'​Evde bunaldık' diyerek sahile akın ettiler.

Eksikliği korona ölümlerini artırıyor

Eksikliği korona ölümlerini artırıyor

Yeni araştırmada ortaya çıkan çarpıcı detay.
Sıcaklıklar artıyor

Sıcaklıklar artıyor

​Meteoroloji'den sevindiren hava durumu tahmini.
10 Mart öncesi<br> gibi olmayacak

10 Mart öncesi
gibi olmayacak

Erdoğan merak edilen konulara açıklık getirdi.
İlk güne geçer not

İlk güne geçer not

Kurallara uyulsa da ilk gün acemiliği bazı aksaklıklara neden oldu.
Libya'dan tepki

Libya'dan tepki

​Üçüncü tarafı ilgilendirmez, Libya'nın içişlerine karışmayın.
Yollarından yürüyeceğiz

Yollarından yürüyeceğiz

​Onlar öğretmendi, duayendi ve efsaneydi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.