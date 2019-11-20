Hayat Kudüsteki son Osmanlı askeri
KÜLTÜR SANAT

Kudüs’teki son Osmanlı askeri

Kudüs’teki son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan’ın fotoğrafı Filistin’deki müzede ortaya çıktı. Onbaşı Hasan, Osmanlı’nın yıkılmasına rağmen şehri terk etmeyerek vefatına kadar Mescid-i Aksa’da nöbet tutmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Onbaşı Hasan’ın hikayesi işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan ihtiyarlar arasında dilden dile dolaşıyor.
Onbaşı Hasan’ın hikayesi işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan ihtiyarlar arasında dilden dile dolaşıyor.

Kudüs’teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan’ın fotoğrafı Filistin’deki müzede ortaya çıktı. Osmanlı ordusu bölgeden çekilirken yaşanabilecek yağmalamaların önüne geçmek için Kudüs’te bırakılan 53 Osmanlı askerinden biri olan Onbaşı Hasan’ı tanıma fırsatı bulan Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, fotoğrafı teyit etti. Şeyh Sabri, “Onbaşı Hasan sabah namazında Aksa’ya gelir yatsı namazına kadar burada kalır, buranın nöbetini tutmaya devam ederdi. Onbaşı Hasan, Kudüs ve Mescid-i Aksa için sadakat ve adanmışlık sembolüydü” dedi.

ANIT MEZAR YAPILACAK

  • Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, fotoğrafın yer aldığı kişisel müzeyi tesadüfen bulduklarını belirtti. Ermumcu, Batı Şeria’nın Tulkerm şehrinde Tulkerm Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği bir resim sergisi sayesinde Onbaşı Hasan’ın fotoğrafının yer aldığı şahsi müzenin sahibiyle tanıştığını ve Filistinli iş adamı Bessam Bedran’a ait şahsi müzede söz konusu fotoğrafı bulduklarını ifade etti. Ermumcu, Onbaşı Hasan’ı tanıyan kentin ileri gelenlerine fotoğrafı gösterdiğini onların da teyit ettiklerini aktardı. Onbaşı Hasan’ın nereye gömüldüğünün bilinmediğini kaydeden Ermumcu, “İnşallah en kısa zamanda Kudüs’te defnedildiği yeri tayin edip, buraya Onbaşı Hasan için anıt mezar yapımına başlamayı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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