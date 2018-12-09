Hayat Kulak enfeksiyonu yüz felcine sebep oluyor
GENEL SAĞLIK

Kulak enfeksiyonu yüz felcine sebep oluyor

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte enfeksiyon hastalıkları da artış göstermeye başladı. Birçok insan soğuğa maruz kalmanın yüz felci için tehlike oluşturduğunu düşünürken, Prof. Dr. Engin Çekin, tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları ya da yüze yakın çevredeki enfeksiyonların da yüz felcine sebep olduğunu söyledi.

DHA
Tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları ya da yakın bölgedeki enfeksiyonlar yüz felcine sebep oluyor.
Tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları ya da yakın bölgedeki enfeksiyonlar yüz felcine sebep oluyor.

Mimik kaslarının hareket etmemesi veya azalmasının yüz felci olarak tanımlandığını söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Engin Çekin,“Göz kapağında kapanmama, kaş kaldıramama, dudakta hareketsizlik gibi belirtiler yüz felci geçiren hastalarda gözlemlenebiliyor” dedi.
Yüz felcinin de çeşitleri olduğunu söyleyen Çekin, “Periferik tipte olan yüz felcinde, yüzde 50’sinden daha fazlası herhangi bir sebebe dayanmadan, hiçbir ek belirti olmadan hastanın yüzünde orantısızlıkla ortaya çıkıyor. Santral tip yüz felcinde ise hasta inme tablosuyla geliyor. Yoğun bakım ihtiyacı gösterecek şekillerde başvurabiliyor. Bu hastalarla daha çok nöroloji ilgileniyor” diye konuştu.

Kulak ve üst solunum yolu enfeksiyonuna dikkat

Enfeksiyonların büyük bir çoğunluğunun yüz felcine sebep olduğunu söyleyen Çekin, “Bunların en önemlisi de kulak enfeksiyonu ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Hastaların enfeksiyonlara karşı dikkatli olması gerek. Yüz sinirinin yolculuğu beyin sapından başlıyor ancak daha çok kulakla ilişkili organlarda devam ediyor. Kulak enfeksiyonlarının komplikasyonlarından bir tanesi uygun tedavi edilmezse yüz felcidir. Tedavi edilmeyen kulak enfeksiyonları ya da yakın bölgedeki enfeksiyonlar yüz felcine sebep olabilir” dedi.

Şeker hastalarında yüz felcine yatkınlık oluyor

Yüz felcinin kadın ve erkeklerde aynı oranda görüldüğünü, ancak gebe kadınların özellikle gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde yüz felciyle karşılaşma sıklığının arttığını ifade eden Çekin, “Şeker hastalarının da kendilerine dikkat etmesinde fayda var. Şeker hastalığı olan insanlarda da yüz felcine yatkınlık artıyor. Orta yaşın üzerindeki hastalarda yüz felci biraz daha ağır seyredebiliyor” şeklinde konuştu.

REKLAM

Ani ısı değişiminde yüzünüzü koruyun

İnsanların soğuk havaların yüz felci tehlikesi oluşturduğunu düşündüğünü söyleyen Çekin, “Bazı hekimler özellikle ılıman iklimde yaşayan insanların ani soğukla karşılaşmaları durumunda yüz sinirinin ya da etrafındaki dokuların ödemlenmesi sonucunda sinirin sıkıştığını, görevini yerine getiremediğini ve yüz felcinin ortaya çıktığını söylüyorlar. Bu konuda kesin ispatlanmış bir şey olmamasına rağmen özellikle kış mevsiminde sayının artması bu durumun yaşanabileceğini gösteriyor. İnsanların sıcaklık değişiklikleri yaşayacakları zaman, arabada camı açıp soğuk havaya maruz kalacakları zaman yüzlerini korumalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

Karaciğeri tümörden temizlendikten sonra tekrar nakledildi
HAYAT
Karaciğeri tümörden temizlendikten sonra tekrar nakledildi

Kızını 35 yıldır sırtında taşıyor
HAYAT
Kızını 35 yıldır sırtında taşıyor

İçtiği sudan kaptığı amipler beynini yedi
HAYAT
İçtiği sudan kaptığı amipler beynini yedi

Kafatası olmayan hastaya kafatası yapıldı
HAYAT
Kafatası olmayan hastaya kafatası yapıldı

Hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti
HAYAT
Hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti

/**/
Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

​Yıldırım, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.
Bakan'dan tam destek

Bakan'dan tam destek

​Liseli mucidin beklediği haber Ziya Selçuk'tan geldi.
Her şey gelecek hafta belli olacak

Her şey gelecek hafta belli olacak

Sarı Yeleklilerin hedefindeki Macron tarih verdi.
Fransız Polis'iengel dinlemedi

Fransız Polis'iengel dinlemedi

​Tekerlekli sandalyedeki eylemcinin yerlerde sürüklendiği anlar.
Trump bize burnunu sokmasın

Trump bize burnunu sokmasın

​"Fransız'lar beni istiyor" diyen Trump'a sert çıkış.
Hepsimidesinden çıktı

Hepsimidesinden çıktı

Yuttuğu 116 kapsülün hepsi operasyonla çıkarıldı.
Bedellininkışla günlüğü

Bedellininkışla günlüğü

Yan gel yat değil, yüksek disiplin ve düzenli eğitim.
Gözleryarınki verilerde

Gözleryarınki verilerde

Ekonomide 3. çeyrek verileri açıklanacak.

FETO'nunperuklu erkekleri

FETO'nunperuklu erkekleri

​Yakalanmamak için kadın kılığına girmişler.
Öğledensonraya dikkat

Öğledensonraya dikkat

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Süper Lig ekibinin teknik direktörü görevi bıraktı.

Obradovic gidebilir

Obradovic gidebilir

Fenerbahçe'nin hocasına dünya devi talip oldu.
Prens'in akıl hocası damat çıktı

Prens'in akıl hocası damat çıktı

Trump'ın damadı, Veliaht Prens'e akıl vermiş.
Erdoğan sürprizi

Erdoğan sürprizi

Erdoğan daveti geri çevirmedi, evlerinde ziyaret etti.
Ve terör onları da vurdu

Ve terör onları da vurdu

​KP/ML TİKKO, Fransa'daki eylemlere destek verdiklerini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.