Kullanıyorsanız bırakın: Hızlı yaşlanmanın sebebi

Uzmanlar, insanları en fazla yaşlandıran nedenlerin başında sigara ve stresin geldiğini belirtti.

Yaşlılığın hayatın kaçınılmaz evresi olduğunu ve günümüz insanlarının daha önceki insanlardan daha uzun yaşamaya başladığını belirten Ege Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha ‘yaşlı’ bir topluma doğru yol alınıyor.

Sağlıklı yaşlanmak ve dolu dolu yaşamak herkesin ortak beklentisi iken pek çoğumuz bunun için önerilenleri yapmıyoruz.

Yapılan araştırmalara göre 2030’da toplumun yaşam ortalamasının 80’e çıkabileceği tahmin ediliyor. Amerikan Nüfus Bürosu verilerine göre 2014-2015 arasında 65 yaş ve üstü nüfus 1 milyondan fazla arttı ve büyük ölçüde hastalıklara karşı koruma ve tedavi standartları sayesinde, düzenli bir hızda artmaya da devam ediyor” diyerek Türkiye’de de insanların yaşam süresinin ciddi oranda arttığını belirtti.

Sigara 7 yıl çalıyor

İnsanları yaşlandıran ve daha erken ölmesine neden olan etmenlerin başında sigaranın geldiğini belirten Ege Liva Hastanesi hekimlerinden Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük,

“Sigara 40 yıl boyunca günde bir paket içildiğinde içen insanın ömründen ortalama 7 yıl çalabiliyor. Sigaradan sonra insanı yaşlandıran en önemli nedenlerden biri de stres.

Uzun süre stres etkenleriyle yaşamak erken yaşlanmaya yol açabiliyor. Obezite, hareketsizlik, dengesiz beslenme ve toksit ortamlar da insanın yaşlandıran en önemli etkenler arasında yer alıyor” diyerek sağlıklı bir yaşlılık için kötü alışkanlıklardan uzak durulmasını ve sürekli aktif olunmasını tavsiye etti.

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