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HayatKuşdili ile kansere vurgu yapıldı
GENEL SAĞLIK

Kuşdili ile kansere vurgu yapıldı

Kanserde erken teşhisin önemi 'kuşdili' ile vurgulandı. Giresun'da kanserde erken teşhis ve taramanın farkındalığını artırmak amacıyla "kuşdili" ile kamu spotu hazırlandı.

AA
Kanserde erken teşhis ve taramanın farkındalığını artırmak için 'kuşdili' kullanıldı.
Kanserde erken teşhis ve taramanın farkındalığını artırmak için 'kuşdili' kullanıldı.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi işbirliğinde bir kamu spotu çekildi. Çanakçı ilçesi Kuşköy'de yaşayanların oynadığı kamu spotunda, kanser erken teşhisi için sağlık merkezine vatandaşları taşıyacak aracın köye gelişi kuşdili ile duyuruldu.

Bunu haber alan köydeki kadınlar da yine birbirleriyle kuşdili ile iletişime geçerek aracın köy meydanında beklediğini aktardı.

Kanserde farkındalığı artırmak için kuşdili

Kamu spotunun sonunda ise bir çocuk "Kanserden korkma, sakın geç kalma erken gel" sloganını kuşdili ile ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise kanserde erken teşhis ve taramanın farkındalığını artırmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kamu spotunda UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan kuşdili kullanıldığı kaydedildi.

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