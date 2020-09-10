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Makarna tarifi: Evde makarna nasıl yapılır?

Makarna tarifi: Evde makarna nasıl yapılır?

Makarnanın aşırı doyuruculuğu ve enfes tadıyla çok fazla tercih ediliyor. Kısa sürede hazırlanan makarnanın tarifini sizler için derledik. Peki evde makarna nasıl yapılır? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Evde yapılan tereyağlı mis gibi makarna tarifini sizler için hazırladık. Pratik yemek tariflerinden makarna tarifi için buyurun...

Evde yapılabilir lezzetli makarna sosu
HAYAT
Evde yapılabilir lezzetli makarna sosu

Makarna malzemeleri:

4 kişilik bir aile için 1 paket makarna

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

Makarna yapılışı:

1 litre (5 su bardağı) suyu kaynatın, ardından içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ atıp iyice karıştırın. Tuz ve yağ iyice karıştıktan sonra 1 paket makarnayı tencereye dökün. Pişirdiğiniz makarnanın kalınlığına göre 10-15 dakika arasında makarnayı kaynatın. İyi yumuşadıktan sonra makarnanın suyunu süzün.

Ayrı bir tavada ısıttığınız 2 yemek kaşığı sıvı yağı makarnanın içerisine dökün. Makarna pişerken belirli aralıklarla karıştırmayı unutmayın. Eğer makarnaya sos yapacaksanız haşlama suyuna yağ eklemeyin çünkü yağlanan makarna hazırladığınız sosu tutmaz.

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Makarna pişirmenin püf noktaları

  • Makarna suyu iyice kaynadıktan sonra tuzu ekleyin.
  • Pişen makarnayı soğuk suya sokmayın.
  • Makarna suyunu sos yapımında kullanabilirsiniz.
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