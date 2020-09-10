Makarna tarifi: Evde makarna nasıl yapılır?

Evde yapılan tereyağlı mis gibi makarna tarifini sizler için hazırladık. Pratik yemek tariflerinden makarna tarifi için buyurun...

HAYAT Evde yapılabilir lezzetli makarna sosu

Makarna malzemeleri:

4 kişilik bir aile için 1 paket makarna

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Sıvı yağ

Makarna yapılışı:

1 litre (5 su bardağı) suyu kaynatın, ardından içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ atıp iyice karıştırın. Tuz ve yağ iyice karıştıktan sonra 1 paket makarnayı tencereye dökün. Pişirdiğiniz makarnanın kalınlığına göre 10-15 dakika arasında makarnayı kaynatın. İyi yumuşadıktan sonra makarnanın suyunu süzün.

Ayrı bir tavada ısıttığınız 2 yemek kaşığı sıvı yağı makarnanın içerisine dökün. Makarna pişerken belirli aralıklarla karıştırmayı unutmayın. Eğer makarnaya sos yapacaksanız haşlama suyuna yağ eklemeyin çünkü yağlanan makarna hazırladığınız sosu tutmaz.

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