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Makarna tarifi: Evde makarna nasıl yapılır?

Makarnanın doyuruculuğu ve soslarla enfes tadıyla çok fazla tercih ediliyor. Pişme süresi, hazırlanışı ve yapılışı olarak çok pratik olan makarna tarifi, lezzetiyle de hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından çok seviliyor. Evde makarna yapması kulağa korkutucu ve zor gelse de birkaç püf noktası ile çok çok kolay. Kısa sürede hazırlanan makarnanın tarifini sizler için derledik. Peki, evde makarna nasıl yapılır? İşte, evde makarna yapımı, malzemeleri, zorluk seviyesi, püf noktaları, pişirme önerisi, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Makarna tarifi: Evde makarna malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Evde makarna nasıl yapılır?

Aç olduğunuzda ve vaktiniz darsa evde yapabileceğiniz en kolay şey makarnadır. Evde yapılan tereyağlı mis gibi makarna tarifini sizler için hazırladık. Pratik yemek tariflerinden makarna tarifi için buyurun. İşte, evde enfes makarna tarifi...

Evde yapılabilir lezzetli makarna sosu
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Evde yapılabilir lezzetli makarna sosu

Makarna malzemeleri:

  • Evde makarna yapmak için gerekli olan malzemeler şunlardır:
  • 4 kişilik bir aile için 1 paket makarna
  • 5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Sıvı yağ

Makarna yapılışı:

1 litre (5 su bardağı) suyu kaynatın, ardından içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sıvı yağ atıp iyice karıştırın. Tuz ve yağ iyice karıştıktan sonra 1 paket makarnayı tencereye dökün. Pişirdiğiniz makarnanın kalınlığına göre 10-15 dakika arasında makarnayı kaynatın. İyi yumuşadıktan sonra makarnanın suyunu süzün.

Ayrı bir tavada ısıttığınız 2 yemek kaşığı sıvı yağı makarnanın içerisine dökün. Makarna pişerken belirli aralıklarla karıştırmayı unutmayın. Eğer makarnaya sos yapacaksanız haşlama suyuna yağ eklemeyin çünkü yağlanan makarna hazırladığınız sosu tutmaz.

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Makarna pişirmenin püf noktaları

  • Makarna suyu iyice kaynadıktan sonra tuzu ekleyin.
  • Pişen makarnayı soğuk suya sokmayın.
  • Makarna suyunu sos yapımında kullanabilirsiniz.

Evde yaptığını makarna için farklı soslar deneyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

Makarna zorluk seviye

ZOR

Makarna pişirme süresi: Kaç dakikada pişer?

Evde makarna hazırlama süresi 60 dakika, pişirme süresi 5 dakikadır. Makarna dinlenme süresi 120 dakikadır.

Evde makarna servis önerisi

Taze hazırlanıp pişirilmiş makarnanızı farklı soslar ve parmesan peyniri ile servis edebilirsiniz.
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