MECANiK Efeler Yolu’na güç kattı

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden MECANiK, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde İzmir’in eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri arasında düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail etkinliğinde yerini alarak sporcuların ve doğa tutkunlarının performansını artırmak ve konforlarını sağlamak için yüksek kaliteli tekstil ürünlerini katılımcılarla buluşturdu.

Efeler Yolu Ultra Trail, İzmir’in Bornova ilçesinden başlayarak Nif ve Bozdağ sıradağlarını aşan, Kiraz yaylalarını dolaşan ve Aydın sıradağları üzerinden Efes-Selçuk’taki Meryem Ana Evi’nde son bulan 513 kilometrelik bir kültür rotası üzerinde koşuluyor. 80K, 50K, 30K, 15K ve 5K parkurlarında düzenlenen etkinlik, bu yıl ilk kez 6 ülkeden (Türkiye, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Fransa) 256 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. İzmir Valiliği koordinasyonunda, Argeus Travel & Events tarafından organize edilen etkinlik; Atletizm Federasyonu ve M1G Arama Kurtarma destekleri, PT Academy ve Züber sponsorluğunda düzenlendi.

Etkinlik, Efe ve Zeybek kültürünü yaşatmanın yanı sıra kırsal kalkınmayı desteklemeyi ve bölgenin doğal ile kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Katılımcılar, zorlu parkurlarda 80K’da 3.600 metre, 50K’da 2.700 metre ve 30K’da 1.300 metrenin üzerinde tırmanış gerçekleştirdi.

MECANiK, etkinlik boyunca açtığı stantla tüm ürünlerinde katılımcılara yönelik indirimler sağladı, çeşitli hediyeler dağıtarak etkinliğin coşkusuna katkıda bulundu.

SYS Grup bünyesinde faaliyet gösteren MECANiK, endüstriyel, spor giyim ve tekstil alanında yenilikçi, çevre dostu ve konfor odaklı ürünler sunuyor. Dayanıklı, fonksiyonel ve estetik tasarımlarıyla sporcuların ve aktif yaşam tarzını benimseyen bireylerin ihtiyaçlarını karşılıyor.







