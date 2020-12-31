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Menemen tarifi: Menemen nasıl yapılır?

Her öğünün baş tacı: Menemen

Domatesle yapacağınız en güzel tarif: Menemen. Hem zor zamanların dostu hem de harika bir atıştırmalık... Yaz aylarında yemek derdini bitiren bir lezzet. Menemeni sevmeyen yoktur. Peki menemen nasıl yapılır ve tarifi nedir? Bir kez de bizden dinleyin tarifi. Kolay gelsin...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Menemen.
Menemen.

Her evin hatta her ev hanımının baş tacı olan menemenin tarifini hazırlarken ayrı bir zevk aldık. Mutlaka bu verdiğimiz tarifi de deneyin. Şimdiden afiyetle yiyin...

Menemen.

Menemen tarifi için malzemeler

1 Adet Orta Boy Kuru Soğan

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Adet Sivri Biber

1 Diş Sarımsak

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

2 Adet Domates

2 Adet Yumurta

Yeteri Kadar Tuz

Menemen.

Menemen yapılışı

Soğanı kıyın. Yağı tavaya alıp kızdırın. Biberi kıyın. Sarımsağı kıyın. Kıydıklarınızın hepsini tavaya alın. Hepsi solunca pul biberi ve tuzu ekleyin. Domatesleri soyup küp küp doğrayın. Domatesleri ekleyin ve sos olana kadar pişirin. 2 yumurtayı ayrı bir yerde beraber bütünleşene kadar çırpın ve sosa ekleyin. Kendi damak zevkinize göre istediğiniz kıvamda pişirin.

Menemen.

Menemen kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan menemen 15 dakikada pişer.

Menemenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan menemenin kalorisi 66,5.

Menemen yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Menemen için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 4,75 lira.

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