Her öğünün baş tacı: Menemen

Her evin hatta her ev hanımının baş tacı olan menemenin tarifini hazırlarken ayrı bir zevk aldık. Mutlaka bu verdiğimiz tarifi de deneyin. Şimdiden afiyetle yiyin...

Menemen.

Menemen tarifi için malzemeler

1 Adet Orta Boy Kuru Soğan

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Adet Sivri Biber

1 Diş Sarımsak

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

2 Adet Domates

2 Adet Yumurta

Yeteri Kadar Tuz

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Menemen.

Menemen yapılışı

Soğanı kıyın. Yağı tavaya alıp kızdırın. Biberi kıyın. Sarımsağı kıyın. Kıydıklarınızın hepsini tavaya alın. Hepsi solunca pul biberi ve tuzu ekleyin. Domatesleri soyup küp küp doğrayın. Domatesleri ekleyin ve sos olana kadar pişirin. 2 yumurtayı ayrı bir yerde beraber bütünleşene kadar çırpın ve sosa ekleyin. Kendi damak zevkinize göre istediğiniz kıvamda pişirin.

Menemen.

Menemen kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan menemen 15 dakikada pişer.

Menemenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan menemenin kalorisi 66,5.

Menemen yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Menemen için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 4,75 lira.

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