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Her öğünün baş tacı: Menemen

Domatesle yapacağınız en güzel tarif: Menemen. Melemen mi menemen mi, soğanlı mı soğansız mı, hakkında birçok tartışma bulunan menemenin şüphesiz her hali çok güzel. Hem zor zamanların dostu hem de harika bir atıştırmalık... Yaz aylarında yemek derdini bitiren bir lezzet. Menemeni sevmeyen yoktur. Peki en iyi menemen nasıl yapılır, malzemeleri neler? Püf noktaları nelerdir? Soğan atılır mı? İşte menemen tarifi.

15:44 . 17/10/2023 mardi
Yeni Şafak
Menemen tarifi

Menemen tarifi

İçindekiler

Her evin hatta her ev hanımının baş tacı olan menemenin tarifini hazırlarken ayrı bir zevk aldık. Mutlaka bu verdiğimiz tarifi de deneyin. Şimdiden afiyetle yiyin...

Menemen, yumurta, biber, domates ve isteğe bağlı olarak soğan kullanılarak yapılan bir Türk yemeğidir. Menemen yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Menemen tarifi için malzemeler

1 Adet Orta Boy Kuru Soğan

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Adet Sivri Biber

1 Diş Sarımsak

1 Tatlı Kaşığı Pul Biber

2 Adet Domates

2 Adet Yumurta

Yeteri Kadar Tuz

Menemen yapılışı

Soğanı kıyın. Yağı tavaya alıp kızdırın. Biberi kıyın. Sarımsağı kıyın. Kıydıklarınızın hepsini tavaya alın. Hepsi solunca pul biberi ve tuzu ekleyin. Domatesleri soyup küp küp doğrayın. Domatesleri ekleyin ve sos olana kadar pişirin. 2 yumurtayı ayrı bir yerde beraber bütünleşene kadar çırpın ve sosa ekleyin. Kendi damak zevkinize göre istediğiniz kıvamda pişirin.

Menemen kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

10 dakikada hazırlanan menemen 15 dakikada pişer.

Menemenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan menemenin kalorisi 66,5.

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il y a 23 minutes
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