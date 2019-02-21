Hayat Merakla bekleniyordu Nöbetin yayın tarihi belli oldu
SİNEMA

Merakla bekleniyordu: Nöbet'in yayın tarihi belli oldu

Merakla bekleniyordu: Nöbet'in yayın tarihi belli oldu

Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ve dev prodüksiyonu ile uzun zamandır merakla beklenen 'Nöbet' dizisinin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi 3 Mart Pazar akşamı Show TV'de seyirciyle buluşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Necati Şaşmaz
Necati Şaşmaz

Yapımını Pana Film'in yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Başınız öne eğilmesin evlatlarım!

Yayınlanan tüm tanıtımları yoğun ilgi gören 'Nöbet'in seyircilerle buluşan tanıtımında Jandarma Binbaşı Barış Kalender (Yurdaer Okur) görev için Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan (Saygın Soysal)'ın da bulunduğu Hatay'ın Elmalı bölgesine gelirken, Ziya Cevran (Kürşat Alnıaçık) ve Barış Kalender'in birbirlerine meydan okuduğu anlar gerilimi yükseltiyor.

Heyecan dolu çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda aksiyon hız kesmezken, eşi Yiğit Alkan için endişelenenZeynep Alkan'ın (İpek Karapınar) korku dolu halleri dikkat çekiyor.Barış Kalender'in "Başınız öne eğilmesin evlatlarım, onurlu, inançlı, kararlı, dimdik durun. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazırız, nöbete devam edeceğiz!" sözleri ise izleyenleri duygulandırıyor.

Nöbet soluk soluğa izlenecek hikayesi ve "Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma!" mottosuyla yola çıkmaya hazır. Merakla beklenen Nöbet 3 Mart Pazar saat 20.00'de Show TV'de başlıyor.

Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizisinden yeni fragman
HAYAT
Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizisinden yeni fragman

Bakan Çavuşoğlu’dan Nöbet dizisi setine ziyaret
FOTOĞRAF 5
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çekimleri Antalya’da devam eden “Nöbet” dizisinin setini ziyaret ederek, oyuncularla bir araya geldi.
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Elmalı ilçesinde çekimleri devam eden “Nöbet” dizisinin setinde Necati Şaşmaz tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, Şaşmaz ve dizi ekibiyle set alanını gezdi. Dizide rol alan oyuncularla tek tek tokalaşan Bakan Çavuşoğlu, oyuncularla ve çalışanlarla kısa sohbetin ardından setten ayrıldı.
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Yapımını Pana Film’in, yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık ve İbrahim Kendirci gibi önemli isimler paylaşıyor.
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Bakan Çavuşoğlu’dan Nöbet dizisi setine ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği, Elmalı yakınlarında çekimleri devam eden Nöbet dizisinin setini ziyaret etti.
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