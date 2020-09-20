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Mercimek köftesi tarifi: Pratik mercimek köftesi nasıl yapılır?

Mercimek köftesi tarifi: Pratik mercimek köftesi nasıl yapılır?

Sevmeyen var mı mercimek köftesini? Biz hiç görmedik de... Gün sofralarının, misafir davetlerinin olmazsa olmaz ikramıdır kendisi. O olmazsa sanki hep bir şeyler eksiktir. Yerini kimi zaman kısır doldurmaya çalışır, kimi zaman ise çiğ köfte. Nafile, tutmaz yerini hiçbir şey bu lezzetli mercimek köftelerinin. Tazecik marulla, yeşillikle ikram edilir, üzerine bolca limon yakışır hatta isteyene nar ekşisi... Peki, mercimek köftesi nasıl yapılır? İşte tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mercimek köftesi.
Mercimek köftesi.

Her yörenin farklıdır mercimek köftesi tarifi, biz size en klasiklerden sunmaya çalıştık. Pratik yemek tariflerinden misler gibi mercimek köftesi için tarife buyurun...

Mercimek köftesi tarifi

Malzemeler:

1 Su bardağı kırmızı mercimek

1 Su bardağı kısırlık bulgur

2 Adet incecik kıyılmış kuru soğan

4 Diş rendelenmiş sarımsak

1/2 (Yarım) su bardağı zeytinyağı

1 Çorba kaşığı domates salçası

1 Çorba kaşığı biber salçası

Yeteri kadar tuz

1 Demet kıyılmış maydanoz

6 Dal kıyılmış taze soğan

2 Adet incecik kıyılmış kırmızı biber

Servis malzemeleri

Yeteri kadar limon

Kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır?
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Kısır tarifi: Kısır nasıl yapılır?

Mercimek köftesi.

Yapılışı:

Mercimeği üzerini örtecek kadar suyla lapa olana kadar pişirin. Sıcakken üzerine bulguru dökün ve karıştırıp bir kenarda ılıması için bekletin.

Bir yandan soğanı, sarımsağı ve zeytinyağını bir tavada solana kadar soteleyin ve ılıyan mercimekli karışıma ilave edin.

Salçalarını ve tuzunu ayarlayıp yoğurmaya başlayın, eğer yağı az gelirse ilave edebilirsiniz.

Hamur toparlanınca sebzelerini ilave edin ve kabaca karıştırın. Sıkarak servis tabağına dizin.

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Mercimek köftesi kaç dakikada pişer?

45 dakikada hazırlanan mercimek köftesi 20 dakikada pişer.

Mercimek köftesinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan mercimek köftesini kalorisi 184.

Mercimek köftesi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Mercimek köftesi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 14 lira.

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