Mercimek köftesi tarifi: Pratik mercimek köftesi nasıl yapılır?

Her yörenin farklıdır mercimek köftesi tarifi, biz size en klasiklerden sunmaya çalıştık. Pratik yemek tariflerinden misler gibi mercimek köftesi için tarife buyurun...
Mercimek köftesi tarifi
Malzemeler:
1 Su bardağı kırmızı mercimek
1 Su bardağı kısırlık bulgur
2 Adet incecik kıyılmış kuru soğan
4 Diş rendelenmiş sarımsak
1/2 (Yarım) su bardağı zeytinyağı
1 Çorba kaşığı domates salçası
1 Çorba kaşığı biber salçası
Yeteri kadar tuz
1 Demet kıyılmış maydanoz
6 Dal kıyılmış taze soğan
2 Adet incecik kıyılmış kırmızı biber
Servis malzemeleri
Yeteri kadar limon
Yapılışı:
Mercimeği üzerini örtecek kadar suyla lapa olana kadar pişirin. Sıcakken üzerine bulguru dökün ve karıştırıp bir kenarda ılıması için bekletin.
Bir yandan soğanı, sarımsağı ve zeytinyağını bir tavada solana kadar soteleyin ve ılıyan mercimekli karışıma ilave edin.
Salçalarını ve tuzunu ayarlayıp yoğurmaya başlayın, eğer yağı az gelirse ilave edebilirsiniz.
Hamur toparlanınca sebzelerini ilave edin ve kabaca karıştırın. Sıkarak servis tabağına dizin.
Mercimek köftesi kaç dakikada pişer?
45 dakikada hazırlanan mercimek köftesi 20 dakikada pişer.
Mercimek köftesinin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan mercimek köftesini kalorisi 184.
Mercimek köftesi yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Mercimek köftesi için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 14 lira.