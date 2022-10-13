Mercimek köftesi tarifi: Tam kıvamında ve tam ölçülü mercimek köftesi nasıl yapılır? Gün sofralarının, misafir davetlerinin olmazsa olmaz ikramlarından mercimek köftesi, herkesin sevdiği ama yapması bir o kadar ustalık isteyen yemeklerden. Davet sofralarında o olmazsa sanki hep bir şeyler eksik gibi gelir. Yerini kimi zaman kısır doldurmaya çalışır, kimi zaman ise çiğ köfte. Nafile, tutmaz yerini hiçbir şey bu lezzetli mercimek köftelerinin. Tazecik marulla, yeşillikle ikram edilir, üzerine bolca limon yakışır hatta isteyene nar ekşisi... Peki, tam ölçülü ve tam kıvamında mercimek köftesi nasıl yapılır? İşte en iyi mercimekli köfte tarifi, malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı sizlerle.

Abone Ol