Mescid-i Aksa'ya gelin

İsrail kısıtlamaları altında yeni bir Ramazan ayına girilirken Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani ve Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, "Vakıflar Dairesi, bu mübarek ayı layıkıyla icra edebilmek, bu kutsal mekana gelmek isteyen mümkün olan en fazla sayıda ziyaretçiyi kabul etmek için gereken tüm hazırlıkları yaptı" ifadesini kullandı. Kisvani, "Filistin halkından ve dünya Müslümanlarından bu kutsal yere gelmelerini istiyoruz" diyerek Filistin halkının sıkıntılarını gidermesi için de dua edilmesini istedi. Kudüs ve Filistin Müftüsü ve Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh Muhammed Hüseyin de "Mescid-i Aksa'yı savunmak ve imar etmek her Müslümanın görevidir" dedi. İsrail, geçen sene olduğu gibi Mescid-i Aksa'da ramazan boyunca "güvenlik" gerekçesiyle kısıtlamalar uygulayacağını açıklamıştı.