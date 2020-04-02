Hayat Mevsimsel hastalıklar koronavirüs ile karıştırılmamalı
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Mevsimsel hastalıklar koronavirüs ile karıştırılmamalı

Mevsim değişikliği yaşadığımız bugünlerde çocuklarda sık görülen grip, nezle ve alerjik reaksiyonlarla semptomatik benzerlikler gösteren koronavirüs, aileleri paniğe sevk ediyor. 29 yıldır çocuk sağlığı, immünoloji ve alerji alanında çalışan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, koronavirüs ve sık görülen hastalıklar arasındaki farkı açıklarken, “Nefes darlığı koronavirüsün ana belirtilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu belirti nezle, grip, mevsimsel alerji gibi sıkça görülen rahatsızlıklarda yer almıyor, ayrıca çocukların koronavirüs hastalığında riskli bir grubu teşkil etmemektedir” diyerek önemli bilgiler paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mevsim değişiklikleri özellikle çocuklarda nezle, grip ve mevsimsel alerjinin önünü açıyor. İlkbahar mevsimine girdiğimiz bugünlerde giderek artan grip, nezle ve alerji vakaları ebeveynlerde ‘koronavirüs’ paniğine sebep oluyor. 29 yıldır çocuk sağlığı, immünoloji ve alerji alanında çalışan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, belirtileri benzerlik gösteren nezle, grip, mevsimsel alerji ve koronavirüs arasındaki farkları ve koronavirüs salgınının çocukları nasıl etkileyeceğini anlattı.

Sağlık sisteminin işleyişi engellenmemeli

ABD’nin Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde 12 yıl görev yapan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, “Korunun ve panik yapmayın sloganının bu dönem için en uygun söz olduğu düşüncesindeyim. Salgın hastalıkların insandan-insana bulaştığı unutulmamalı, sağlık otoritelerinin açıkladığı tüm korunma yöntemlerine harfiyen uyulmalı. Önlem ilk adım. İkinci önemli adım ise panik yapmamak: Sağlık sisteminin çalışmasını engelleyecek hareketlerden kaçınmak, toplum işleyişinin hassas olduğu şu dönemde çarkların işleyişine zarar vermemek” dedi.

Antony, “Koronavirüsün ana belirtilerinden biri olarak görülen nefes darlığı, ağır bir belirti olup, nezle, grip ve mevsimsel alerjide görülmemektedir” ifadelerini kullandı.

  • Belirtiler benzese de farklılıklar var
  • Koronavirüsün diğer rahatsızlıklardan farklarını sıralayan Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’nin (CDC) verilerine göre, koronavirüsü mevsimsel rahatsızlıklardan ayıran temel farklar nefes darlığı ve grip, nezle ve alerjinin aksine hapşırığa yol açmaması. Grip nadir olarak çocuklarda ishale neden olabilirken, koronavirüs vakalarında ishal belirtisi görülmektedir. Nezle ve mevsimsel alerjide ise böyle bir semptoma rastlanmamıştır. Ayrıca koronavirüsün sebep olduğu öksürük diğer rahatsızlıklara göre çok sık görülür, kuru başlayıp artar ve balgamlı öksürüğe dönüşür. Nezle ve gripteyse öksürük koronavirüste gördüğümüz kadar şiddetli olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Çocukların koronavirüse yakalanma ihtimali daha az

Çocukların koronavirüs hastalığında riskli bir grubu teşkil etmediklerinin altını çizen Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony, “Elimizdeki bulgulara göre çocuklar koronavirüs için riskli bir grubu teşkil etmiyorlar ve hatta erişkinlere kıyasla hastalığa yakalanma şansları daha az. Hasta olan çocuklar kayıtlara geçti ancak Belçika’daki elim bir vaka haricinde hemen hepsinin iyileştiği bilgisi mevcut” ifadelerini kullandı. Çocukların koronavirüse karşı nasıl korunacağını da açıklayan Doç. Dr. Akpınarlı, “Aslında çocukların korunmasının erişkinlerden farkı yok. Erişkinlerin uyguladığı kurallar burada da geçerli. Sık ve kuralına göre eller yıkanmalı, yüz ile temas en aza indirgenmeli ve salgın boyunca aileniz ile beraber kalabalık ortamlara girmekten kaçının” dedi.

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