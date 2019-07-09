Hayat Mide yanması olanlara sık ve az yeme uyarısı
GENEL SAĞLIK

Mide yanması olanlara sık ve az yeme uyarısı

Mide yanması olanlara sık ve az yeme uyarısı

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Çabuk, mide asidi ve yiyeceklerin içeriğinin yemek borusuna geri kaçması ile oluşan ve mide yanması olarak de bilinen reflü hastalığı bulunanlara sık sık ve az yemek yemeleri önerisinde bulundu.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Çabuk, genelde mide yanması şikayetiyle ortaya çıkan reflü ile bilgiler vererek, hastalığın günlük hayatı olumsuz etkilediğini hatırlattı. Hastalık hakkında bilgi veren Dr. Barış Çabuk, “Reflünün Türkçe karşılığı kaçaktır. Reflü hastalığı da genel anlamda mide içeriğinin yemek borusuna kaçması demektir. Normal şartlarda tüm insanlarda bir miktar reflü olabilir ama bu oran hiçbir zaman semptom vermez ya da şikayet oluşturmaz” dedi.

Reflünün mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla ortaya çıktığına ve bazı insanlarda sık görüldüğüne değinen Dr. Çabuk, “Reflüyü önleyen halk arasında mide kapağı olarak bilinen bir kas mekanizması vardır. Bu kas mekanizması mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasını engellemektedir. Bazı kişilerde bu asidin yemek borusuna kaçması reflü hastalığına yol açmaktadır. Reflü daha çok kilolu hastalarda, sigara içen, alkol alan, beslenme bozukluğu olan, tok karna yatan ve bazı ilaçları kullanan hastalarda görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Reflü belirtilerinden de bahseden Çabuk, “Reflü olan hastalar bize genellikle midemden acı bir sıv ağzıma geliyor şikayetiyle başvuruyorlar. Reflüde genel olarak midenin üst tarafında yanma, ağza acı bir su gelmesi gibi şikayetler oluyor. Ayrıca kronik kuru öksürük, astım, tedaviye yanıt vermeyen ciddi astım hastalıklarını da tetikleyebilir. Reflü ses kısıklığına, solunum enfeksiyonlarına yol açabilir. Reflü teşhisi genelde şikâyet ile konur” ifadelerine yer verdi.

REKLAM

Bazı hastalarda şikayetle teşhis edilemediğini ve farklı teşhis yöntemlerine başvurduklarını da söyleyen Dr. Çabuk, “Hastaların şikayetleri üzerine teşhis konulamadığı zamanlarda endoskopi yapmak gerekir. Endoskopi hastanın sedasyonla uyutularak mideyi kamera yöntemiyle görüntüleme yöntemidir. Her reflü hastasında endoskopi ile bulgu bulunamayabilir. Bazı hastalarda asidin yukarı kaçmasına bağlı yemek borusunun alt uçlarında yaralanmalar olabilir. Bazılarında ise bu durum olmayıp, sonuçlar temiz çıkabilir. Bu nedenle ısrarla şikayetleri devam eden ve tedaviye yanıt vermeyen vakalarda Ph ölçümü, 24 saat Ph takibi yapılabilir. Yani midenin ve yemek borusunun asit oranlarının karşılaştırılmasını esas alan bir testtir" şeklinde konuştu.

Sık ve az yeme önerisi

Reflünün tedavi yollarından da bahseden Uzman Dr. Çabuk, sık ve az yemek yenmesi önerisinde bulunarak, açıklamasına şu şekilde devam etti:

  • "Reflünün tedavi aşamasına baktığımızda en önemli kriter beslenme bozukluğunun giderilmesidir. Yani bu tarz hastalıkları olanların sık sık ama az az yemek yemesini öneriyoruz. Yemeklerde tamamen doymadan kalkılmasını, yavaş yavaş yenmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle yatarken aç yatmalarını öneriyoruz. Çünkü mide içeriği en az iki saatte boşalabiliyor. Bunun dışında sigara ve alkolün bırakılması ve obezitenin; yani kilonun verilmesi reflüyü önlüyor. Ayrıca reflünün tedavisinde aile hekimine, dahiliye doktoruna veya uzmanlara başvurarak medikal tedavi alınabilir. Medikal tedaviye yanıt vermeyen bazı gruplarda ise cerrahi yöntemler uygulanabilir. Özellikle mide fıtığı olan hastalarda, asite bağlı yara oluşmuş hastalarda cerrahi müdahale uygulanabilmektedir."

Dondurmayı kaşıklamak çürük riskini artırıyor
HAYAT
Dondurmayı kaşıklamak çürük riskini artırıyor

Hayallerindeki hastane bahçesini çizdiler
HAYAT
Hayallerindeki hastane bahçesini çizdiler

Sağlık personeli alım tarihleri belli oldu
HAYAT
Sağlık personeli alım tarihleri belli oldu
Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Nöbeti devralıyorlar

Nöbeti devralıyorlar

ABD çekiliyor, PKK'nın yeni hamileri belli oldu.
Şırnaktakalleş saldırı

Şırnak'ta
kalleş saldırı

​PKK'lı teröristler iki çobanı öldürdü.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Dünya artık<br>kırmızı alarmda

Dünya artık
kırmızı alarmda

​Eriyen buzullar iklim değişikliğini hızlandırıyor.
Magandalar için<br>20'şer yıl istendi

Magandalar için
20'şer yıl istendi

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Soruşturma genişliyor

Soruşturma genişliyor

Reyhanlı'daki otomobil patlamasıyla ilgili gözaltı sayısı 21 oldu.
10 kere müebbet

10 kere müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı.

Şiddetli yağış uyarısı​

Şiddetli yağış uyarısı​

Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.
Çöp dağları isyanı!

Çöp dağları isyanı!

İzmir'in sokakları 1994 öncesi İstanbul'a döndü.
'Halkçılık' dersi!

'Halkçılık' dersi!

Savcı Sayan, Ağrı halkının emeğini küçümseyen Barış Atay'ı gündem yaptı.
Zam pazarlığı başladı

Zam pazarlığı başladı

Hükümet ve işçi tarafları ikinci kez bir araya geldi.
Yerli ve milli dijital para geliyor

Yerli ve milli dijital para geliyor

Dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.
Yusuf'un ağıdını<br>polisler dindirdi

Yusuf'un ağıdını
polisler dindirdi

​Babasının emniyete attığı mesaj harekete geçirdi.
FETÖ'den<br>yeni taktik

FETÖ'den
yeni taktik

Gözaltı kararı verilen muvazzaf teğmen sayısı 'alarm' veriyor!
Operasyon başladı

Operasyon başladı

​Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.