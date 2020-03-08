Hayat Mısırda koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
GENEL SAĞLIK

Mısır'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüsten hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadın, Alman vatandaşı.
Koronavirüsten hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadın, Alman vatandaşı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 60 yaşındaki bir Alman vatandaşının bir hafta önce Mısır'ın güneyindeki El-Uksur kentine geldiği, cuma günü ise doğudaki Hurgada kentine geçtiği belirtildi.

  • Alman vatandaşının Hurgada'ya gelmesinin ardından kendisinde hastalık belirtileri görüldüğü ve hastaneye kaldırıldığı, yapılan tetkiklerin pozitif çıktığı kaydedildi.

60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Söz konusu kişinin solunum yetmezliği çekmesi nedeniyle yoğun bakıma alındığı, sonrasında durumunun kötüleştiği, bugün ise öldüğü aktarıldı.

Mısır'da son olarak Kovid-19 vaka sayısı 37 olarak açıklanmıştı.

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