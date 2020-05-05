Mutlu ve başarılı çocuklar için 6 altın öneri

İçinde bulunduğumuz koronavirüs süreci, pek çok konuda endişelere sebep olsa da, bu sıkıntılı günleri çocuklarımız için eşsiz bir fırsata çevirmek mümkün! Nasıl mı?

Uzman Psikolog Simru Kavak “Her anne baba çocuğunun mutlu, başarılı, zorluklarla başa çıkabilen ve iyi ilişkilere sahip insanlar olmasını ister. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla; özel yaşamda ve iş hayatında mutluluğun gerçek anahtarı ortaya çıktı: Duygusal zeka! İşte, koronavirüsün bulaşma riskine karşı çocuklarımızla evde kaldığımız bu süreç; belki de bugüne dek çok farkında olmadığımız bu gizli hazineyi yani duygusal zekalarını geliştirebilmemiz için çok önemli fırsat oluşturuyor” dedi.

Çocuklukta hızlı yol kat ediliyor

Duygusal zekanın (EQ), bilişsel zekadan (IQ) farklı olarak her yaşta ve her koşulda geliştirilebildiğini belirten Kavak, buna karşın temeli çocuklukta atıldığında çok daha etkili ve hızlı yol kat edildiğini vurguluyor. Kavak, koronavirüs sürecinde evde kaldığımız bugünlerde, çocuklarımızın duygusal zekasını geliştirmenin 6 etkili yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

FOTOĞRAF 12 Oruç tutan kişiler için beslenme alışkanlıklarının değiştiği ramazan ayında sağlıklı beslenmek daha da önemli hale geliyor. Peki hangi sıvıları tüketmeliyiz? Hangi yiyecekleri soframıza dahil etmeliyiz? İşte ramazanda sağlığınıza sağlık katacak o besinleri sizler için derledik. Bulgur: Demir, fosfor, potasyum, kalsiyum, demir, bakır, çinko, magnezyum, posa ve B grubu vitaminlerini içerir. Vücudumuz için enerji üretiminde yer alır. Ramazan döneminde kan şekerini hızla yükselten basit karbonhidratlar yerine, vitamin ve mineraller açısından oldukça kıymetli kompleks karbonhidrat olan bulgur tercih edilmeli. Pirinç ve makarnaya göre besleyici değeri yüksektir. Ramazan döneminde uzun süre aç kalındığından glisemik indeksi çok yüksek olmadığı için kan şekerini hızla yükseltmeyen bulguru daha çok tercih etmeliyiz. Lif içeriğinden dolayı hazmı kolaylaştırır. Bağırsakların geç çalışmasını önleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. İçerdiği B grubu vitaminlerinden dolayı sinir sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Besleyici değeri makarna ve pirince göre daha yüksektir. Cilt sağlığı için de önemli bir besin kaynağıdır. Kabak: 100 gram kabağın ortalama %90-92’si sudur. Sindirimi oldukça kolay ve hafif bir sebze olması nedeniyle diyet yapanların gözdesidir. İçeriğinde potasyum, fosfor, demir, kalsiyum, posa, A ve C vitamini vardır. İçerdiği liften dolayı mükemmel bir sebzedir. Ramazan ayında tembelleşen bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlık problemini giderir. Basur şikâyetlerini de en aza indirger. Sindirimi ve hazmı kolay olduğu için sindirim sistemini düzenler. Kansere yakalanma riskini azaltır. Yüksek kan şekeri ve tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Enginar: Enginarın sağlığımıza yarattığı faydaları artık herkes biliyor. 100 gram enginarın yaklaşık 85 gramı sudur ve yaklaşık 50 kalori içerir. Bu yüzden zayıflama diyetlerinin de baş tacıdır. Besin ögeleri bakımından lif, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, A-C ve B1 vitaminlerini içerir. Lif oranı yüksek olduğu için hem bağırsakların çalışmasını sağlar hem de uzun süre tok tutar. Karaciğer, safra kesesi, böbrekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Hazımsızlık ve diğer sindirim sistemi hastalıklarının azalmasına neden olur. Diüretik etkisi vardır. Vücuttan toksik maddelerin atılmasını sağlar. Antioksidan oranı yüksek olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterol üzerine olumlu etkileri vardır. Bu dönemde taze ulaşabildiğimiz enginarı isterseniz haşlayıp salatalara ilave ederek, isterseniz zeytinyağlı yemeğini ya da zeytinyağlı dolmasını yaparak tüketebilirsiniz. Yumurta: Yeterli ve dengeli beslenmede vücuda gerekli olan besin ögelerinin neredeyse tamamını vermesi nedeniyle mükemmel bir besindir. Yumurtanın içindeki protein sindirildikten sonra vücut proteinine dönüşerek vücut yapılarında kullanılır. Bu yüzden anne sütünden sonraki en kaliteli protein kaynağıdır ve örnek protein olarak nitelendirilir. Yumurta proteini vücutta üretilmeyen ve mutlaka dışarıdan besinlerle alınması gereken esansiyel amino asitleri de içerir. Yumurta yağı doymuş ve doymamış yağ asitlerinden oluşur. Bu da sinir hücreleri için önemlidir. Yumurta sarısı doğal kolesterol içerirken beyazında kolesterol bulunmaz. Yumurta vitamin ve mineral açısından da çok zengindir. Yumurta sarısında A, D, E ve B grubu vitaminleri, yüksek oranda fosfor, kalsiyum, demir, bakır, çinko mineralleri bulunurken yumurta beyazında ise B3 vitamini, potasyum, magnezyum vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Göz sağlığı, kas kemik yapısı, kan üretimi için baş mükemmel bir besindir. Yumurta örnek protein kaynağı olması nedeniyle bebek ve çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelişimi olumlu yönde etkiliyor. Protein içeriği yüksek olduğundan dolayı doygunluk hissi artar, tokluk süresi uzar. Bu nedenle sahurda tüketebileceğimiz en önemli protein kaynaklarından biridir. Semizotu: Havaların ısınmasıyla birlikte hayatımıza giren semizotunun 100 gramının yaklaşık 92 gramı sudan oluşur ve sadece 32 kaloridir. İçeriğinde demir, kalsiyum, A vitamini, C vitamini, B grubu vitaminleri ve omega 3 yağ asitlerini içerir. Omega 3 içerdiğinden dolayı kalp damar sağlığını koruyucu etki gösterir. Yüksek lif içeriği ile bağırsak tembelliğini azaltır. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluk ve halsizliğe iyi gelir. Düşük kalorili olduğundan formda kalmaya yardımcı olur. Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerini dengeler. İçerdiği A vitamininden dolayı göz ve cilt yapısı için önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Semizotunu yemek, çorba, salata ve yoğurtlu olarak tüketilebilir. Su: Su vücudumuzun yaşam ve enerji kaynağıdır. Su hayati fonksiyonların devam etmesi, vücut ısısının korunması, besinlerin sindirilmesi, vücudumuzdaki atık maddelerin uzaklaştırılması, odaklanma ve konsantrasyonun arttırmada, metabolizma hızını arttırmada, birçok hastalık riskini azaltmada, ruh halini canlandırmada, kan dolaşımı ve daha sağlıklı bir cilt için hayati öneme sahiptir. Ramazan ayında vücudun sıvı ihtiyacı daha da artmaktadır. Yaz mevsiminde oruç tutulan sürenin fazla olması nedeniyle vücudun kaybettiği suyu karşılaması oldukça önemlidir. İftarda az su içerek oruç açılmalı, yemek sonrası ve sahur zaman diliminde vücudun ihtiyacı olan su dengeli bir şekilde tüketilmelidir. İftar ve sahurda suya alternatif olarak sıvı alımını arttırmak için doğru besinler tercih edilmeli. İftarda ayran, cacık, şekersiz hoşaf ve komposto gibi ara öğünlerde de su oranı yüksek meyveleri tercih etmek günlük sıvı ihtiyacını karşılamada yardımcı olur. Günlük 2-2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Kefir: Yoğurt gibi mayalanma usulü yapılan kefire gençlik iksiri de diyebiliriz. Kafkasya da yıllardır tüketilen kefir doğal probiyotik bir üründür. Kefirin faydaları saymakla bitmezken ramazan sofralarında da eksik etmemekte fayda vardır. Birden çok besin ögesinden zengin olmakla birlikte öne çıkmasını sağlayan özelliği bağırsak dostu bir içecek olmasıdır. Kefirdeki yararlı bakteriler yoğurda göre daha fazladır. Kefirin içindeki canlı organizmalar bağırsaklarımızda bulunan yararlı bakterilerdir. Bu faydalı bakteriler bağırsaktaki zararlı bakterilerin çoğalmasını önleyerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine neden olur. Kabızlık ve ishal gibi bağırsak hastalıklarına iyi gelir. Mide hastalıklarına karşı da koruyucudur. Osteoporoz riskini azaltabileceğine dair çalışmalar vardır. Bağışıklığı güçlendirdiği için ramazanda halsizlik ve yorgunluk durumunu önler. Kefir kalsiyum ve protein deposu olduğu için tok tutucu özelliği de vardır. Komposto: Ramazanda uzun süre aç kaldığımız için ve sıcak havanında etkisiyle vücudumuzda su kaybı oluşur. Kaybolan sıvı miktarını yerine koymak için şekersiz komposto tüketimi bizim için mükemmel bir sağlıklı seçimdir. Kuru meyveler kan şekerinin belli bir seviyede kalmasını sağlayan, sindirimi ve emilimi uzun süren kompleks karbonhidratlardır. Aynı zamanda lif içeriğinden dolayı bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlayarak kabızlık sorunu için Ramazan döneminde tercih edeceğiniz sağlıklı bir seçimdir. Kuru kayısı yerine kuru üzüm veya kuru erik kullanarak da yapılabilir. Önerilen daha çok şekersiz yapılmasıdır; ancak çok az şeker ilavesi yaparak da tüketilebilir. Sodalı Ayran: Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesiyle birlikte vücudun mineral dengesini korumak ve gün içerisinde kaybedilen sıvı miktarı ile birlikte mineralleri de geri kazanmak için maden suyu tüketimi sağlık için önemlidir. Sindirim sistemine yardımcı olmasından dolayı iftar sofralarında ya da iftar ile sahur arasında tüketilebilir. Ayranın da tok tutma özelliğinden dolayı oruç tutanlar için önemli bir seçenektir. Ayran kişinin ihtiyacı olan vitamin, mineral, protein ve diğer besin öğelerinin de vücuda alınmasını sağlar. Ayran süte göre daha az laktoz içerdiğinden hassas insanlarda şişkinlik sorununa yol açmaz. İftar sofralarında gazlı ve kalorili içecekler yerine sodalı ayran tüketmeleri daha sağlıklı bir seçenek olarak tüketilebilir. Ancak yüksek tansiyon ve böbrek hastaları maden suyu tüketirken dikkat etmelilerdir. Bitki Çayları: Ramazanda gün boyu açlık sonrası iftarda yemeklere fazla yüklenmenin sıklıkla mide problemlerine ve hazımsızlığa neden olduğu bilinir. İftardan sonra 1 bardak rezene çayının tüketilmesi sindirime yardımcı olmakla birlikte, midedeki gerginlik ve ekşime gibi şikâyetlerin giderilmesini sağlar. Ramazan ayında oruç tutanlar için yararlı olabilecek bitki çaylarından bir diğeri de papatya çayıdır. Papatya çayının şişkinlik, gaz şikâyetlerini giderici olduğu ve sindirime yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Papatya çayının ayrıca sinir sistemi üzerine yatıştırıcı etkisi olduğundan iftar sonrası ve sahurda tercih edilebilecek bitki çayları arasındadır. Bitki çaylarını demlerken en uygun yöntem bitkiler üzerine kaynar su döküp 10 dakika kadar demlemektir. Ramazanda sağlığınıza sağlık katacak 10 besin Oruç tutan kişiler için beslenme alışkanlıklarının değiştiği ramazan ayında sağlıklı beslenmek daha da önemli hale geliyor. Günlük almamız gereken protein, vitamin, mineral ve enerji ihtiyacımızı karşılamak için bu ayda hangi besinlerin tüketilmesi gerektiği ile ilgili bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Yavuz “Her zaman uygulamamız gereken yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarımızı ramazanda da sürdürmeliyiz.” diyor. Peki hangi sıvıları tüketmeliyiz? Hangi yiyecekleri soframıza dahil etmeliyiz? İşte ramazanda sağlığınıza sağlık katacak o besinleri sizler için derledik. BiP'te paylaş

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İşe duygu koçluğu ile başlayın

"Yüksek duygusal zekaya giden yolun ilk adımı, duyguları tanımaktan geçiyor. Ancak pek çoğumuz duygularımızı doğru adlandırmayı bile başaramıyoruz. Bunun nedeni özellikle çocuk yaşta tecrübe ettiğimiz olumsuz duyguların, ebeveynler tarafından görmezden gelinmesinden ya da onaylanmamasından kaynaklanıyor.

Çocuklarınıza duygularını doğru tanımaları için yapabileceğiniz en doğru şey “duygu koçluğu”. Elimizde duygu koçluğunu öğrenmek ve kullanmak için ise içinde bulunduğumuz günlerden daha güzel bir zaman olamaz.

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İyi bir duygu koçu olmak için; çocuğunuzun öfke, üzüntü veya korku gibi olumsuz duygularına itiraz etmeyin ve onları görmezden gelmeyin.

Aksine bunu korkulacak bir kriz hali değil, bir yakınlaşma ve bağ kurma fırsatı olarak görün. Onu anlamaya çalışarak dinleyin ve duygularını adlandırmasını sağlayacak doğru sözcükleri bulmasına yardım edin.

Örneğin; arkadaşının kendisine yaptığı bir davranıştan dolayı çok kızdığını söyleyen çocuğunuza bu durumu önemsememesi ve boş vermesi mesajı vermek yerine, gerçekten hissettiği şeyin kızgınlık mı olduğunu anlamasına, adlandırmasına ve bu duyguyla başa çıkmak için neler yapabileceğini keşfetmesine yardımcı olun.

Çocukların problemlerle başa çıkmasına izin verin.

Kendinizi tanıyın ve duygularınızı yönetmeyi öğrenin

Duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmek, duygu koçluğu yapmakla mümkün. Duygu koçu olmanın ilk adımı ise önce kendinizi tanımaktan geçiyor. Peki bundan öncesinde hiç kendinizi tanımaya fırsatınız oldu mu? Olmadıysa, evde kaldığımız günleri, kendimizi tanımaya armağan edebiliriz. Hayatta olumlu duygular kadar olumsuzlar da olduğunu unutmayın. Duygular kendi kendilerine yok olmaz.

Zorlu hislerden kaçınmak, onlarla başa çıkmayı da imkansız hale getirir. Bunu çocuklarınıza da sık sık tekrar edin. Öncelikle kendinizde bu duyguları uyandıran şeyleri fark edin.

Mutsuzluk, öfke, pişmanlık gibi hislerinizi kabul etmeyi ve onlarla barışmayı deneyin. Bunun için çocuğunuzla beraber bir duygu günlüğü ya da defteri tutmayı deneyebilirsiniz. Yazmak, bazen dillendirmenin zor olduğu duyguları adlandırmayı ve kabullenmeyi mümkün kılar. Sonrasında bu duygu durumundan kurtulmak ve çocuklarınıza da rehberlik etmek çok daha kolay olacak.

FOTOĞRAF 15 Hurma meyvesinin bileşiminin büyük bir kısmını başta glikoz ve fruktoz olmak üzere basit karbonhidratlar oluşturuyor. Yavaş ve geç sindirilen kompleks karbonhidratlar grubunda yer alan diyet lifleri bakımından da oldukça zengin. Ayrıca sıkça tükettiğimiz diğer meyvelerde bulunmayan bir aminoasit çeşitliliğine sahip. Hurma potasyum, fosfor, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, çinko, bakır ve selenyum gibi birçok mineralin yanı sıra, B1, B2, niacin, B6 gibi B grubu vitaminler, A ve C vitamini ile antioksidan özellikteki fenolik bileşikler ve karotenoitler bakımından da yine zengin bir besin. Hurmanın yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle yüksek enerji içeren bir meyve olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit, hurmanın 8 faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu. Hurmanın iftardan sonra oluşan tatlı krizlerini gidermek için sağlıklı bir seçenek olduğunu belirten Cerit, “Yemekten 1-1,5 saat sonra tüketeceğiniz 2-3 adet hurma ile 3 tam ceviz veya bir avuç çiğ bademfındık veya bir su bardağı süt, tatlı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacaktır. Tatlı isteğinin en yoğun hissedildiği bu saatlerde yüksek kalori ve şeker içeren besinler yerine hurma tüketmek kilo ve kan şekeri kontrolüne yardım ederken, günlük vitamin, mineral ve lif gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlıyor. Hurmanın içerdiği diyet lifleri mide boşalmasını geciktirerek tokluk hissinin de uzamasına yardımcı oluyor. Bu nedenle şayet iftar ve sonrasında tüketmediyseniz hurmaya sahurda da yer verebilirsiniz” diyor. Hurma, başta pektin olmak üzere çözünür diyet lifleri bakımından zengin bir meyve. “Çözünür diyet lifleri su çekici özellikleri sayesinde mide içeriğinin akışkanlığını artırarak mide boşalmasını geciktirir, doygunluk hissi sağlar” diyen Cerit sözlerine şöyle devam ediyor: İftar ve sahurda hurma gibi lif içeriği yüksek besinlere yer verir ve lif alımını bol su tüketerek desteklerseniz, iştah kontrolünüzün sağlanmasına ve tokluk sürenizin uzamasına yardımcı olursunuz. Hurmanın bu etkisi; bir polisakkarit olan beta glukan içeriğiyle ilişkilendirilmiş. Buna ek olarak hurmanın bileşiminde yer alan fenolik bileşikler, karotenoitler ve vitaminlerin de gerek antimikrobiyal etkileri gerekse antioksidan özellikleri sayesinde bağışıklık sisteminin desteklenmesinde rol oynadığı düşünülüyor. Uzun süren açlık sonrasında vücudumuz kan şekerinin hızla normal seviyelere gelmesi ve boşalan depoların yerine konulabilmesi için bizi yüksek karbonhidrat içeren kaynaklara, yani tatlı besinlere yönlendiriyor. “Bu nedenle iftar sofralarının vazgeçilmezi tatlılar, sınırlamakta en çok zorlanılan besinlerdir” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit tatlı krizlerine karşı şu öneride bulunuyor: “Ancak kilo artışının önlenmesi ve kan şekeriyle ilgili düzensizliklerin yaşanmaması adına, tatlı ihtiyacını gidermek için meyvelerin doğal şeker içeriğinden faydalanmakta yarar var. Kendine özgü aroması ve yüksek tatlılık oranıyla hurma tatlı ihtiyacının karşılanması için iyi bir tercih olabilir.” Hurma, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olan diyet lifleri bakımından oldukça zengin bir meyve. Diyetle lif alımdaki artışın dışkı hacmini artırarak bağırsak geçiş süresini kısalttığı ve bu sayede kabızlığın önlenmesine yardımcı olduğu biliniyor. Ramazan’da besin ve su tüketiminin azalmasıyla sıkça karşılaşılan kabızlık problemini önlemek için hurmanın zengin lif içeriğinden faydalanabilirsiniz. Hurma, vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasından sorumlu esansiyel bir mineral olan potasyumun mükemmel bir kaynağı olarak biliniyor. Potasyum sinirsel iletimin sağlanması, nabız ve kan basıncının kontrol edilmesinde görev alıyor. Araştırmalar, potasyum bakımından zengin diyetin kan basıncının düşürülmesine yardımcı olarak kalp-damar sağlığının korunmasına ve inme riskinin azaltılmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Hurma yaşa bağlı göz hastalıklarının gelişimine karşı koruyucu bileşenler içeriyor. Zeaksantin ve lutein bitkilere sarı-turuncu rengini veren pigmentlerdir. Bu iki bileşik göz dokusunda yer alan karotenoitler olup, antioksidan özelliğe sahip. Bu nedenle zeaksantin ve luteinin yaşlı bireylerde katarakt ve makular dejenerasyon gelişiminin önlenmesinde yararlı olabileceği düşünülüyor. Yapılan çalışmalar hurmanın zeaksantin ve lutein bakımından güçlü bir kaynak olduğunu göstermiş. B1, B2, niacin ve B6 vitaminleri; gıdalarla alınan karbonhidrat, protein ve yağların metabolize edilmesi, yani bu besin öğelerinden enerji elde edilmesinde görev alırlar. Aynı zamanda sinir sistemin sağlıklı işleyişinde önemli yere sahipler. Yeterli miktarda alınmaları, özellikle besin tüketiminin azaldığı bu dönemde enerji seviyesinin düşüşü, halsizlik, yorgunluk ve konsantrasyon bozuklukları gibi şikayetlerin görülmemesi adına önem taşıyor. Başta B6 vitamini olmak üzere orta düzeyde B1, B2 vitamini ve niacin içeren hurma günlük B vitamini gereksinimlerinin karşılanmasına destek oluyor. Kemik sağlığı dendiğinde akla ilk gelen besin öğesi kalsiyum oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit ancak kalsiyumunun alımı kadar emiliminin de önem taşıdığını vurgulayarak, “Kalsiyum ve fosfor kemik sağlığının korunması için bir arada çalışan ve birlikte alındıklarında emilimleri artan iki mineraldir. Başta fosfor olmak üzere kalsiyum, magnezyum, çinko gibi mineralleri bünyesinde bir arada bulunduran hurmaya günlük beslenmede yer verilmesi, kemik sağlığının korunmasında önemli yere sahip bu besin öğelerinin karşılanmasına katkı sağlıyor” diyor. Hurma meyvesinin besin öğeleri; türüne, taze veya kuru oluşuna, olgunluk derecesine ve yetiştirilme-saklanma koşullarına göre çeşitlilik gösteriyor. Erişilebilirlik ve uzun raf ömrü nedeniyle hurmanın çoğunlukla olgunlaşmış ve kurutulmuş hali tüketiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Demet Cerit, taze hurma protein ve fenolik bileşikler bakımından daha zenginken, olgunlaşıp kurutulduğunda karbonhidrat içeriğinin arttığını ve antioksidan kapasitesinin bir miktar azaldığını belirterek, “Bu nedenle şifa deposu bu besini sadece Ramazan’da değil, hem taze hem kuru haliyle senenin her döneminde tüketmekte fayda var” diyor. Hurma yemeniz için 8 önemli neden Hurma, ramazan sofralarının vazgeçilmez iftariyeliklerinden. Lezzetli olmasının yanı sıra zengin içeriğiyle adeta şifa deposu! Orucun, karbonhidrat içeriği yüksek, küçük hacimde yüksek enerji sağlayan hurmayla açılması, boşalan karbonhidrat depolarının hızla yenilenmesine, gün içinde en çok arzulanan besin olan tatlı isteğinin baskılanmasına ve böylelikle iştah kontrolünün sağlanmasına yardımcı olabiliyor. BiP'te paylaş

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Zorlu durumları bir fırsat haline getirin

Şu ana kadar çocuğunuzun öfke krizleri, mutsuzluk nöbetleri sizin için çok korkutucu anlar olmuş olabilir. Ancak unutmayın, insanları birbirine en çok, zorlu durumlarla beraber başa çıkabilmek yakınlaştırır. Oldukça stresli geçebilen bugünler de bu fırsatların bir örneği. Çocuğun yaşadığı krizleri birbirinizle bir yakınlaşma şansı olarak görün. Unutmayın, siz aynı takımdasınız. O da bunu fark edene kadar gerekiyorsa yanında sessizce yatışmasını bekleyin ve sadece onu dinlemek için hazır olduğunuzun mesajını verin. Kolay ve hızlı olmasa da zaman içerisinde etkilerini görmeye başlayacaksınız.

Çözüm değil seçenek oluşturun

Çocuklarımız zor bir durumla karşı karşıya kaldığında bunu onlar adına çözmek istemeniz çok doğal. Ancak duygusal zekası yüksek kişiler, hayat karşılarına problemler çıkardığında, bununla kendi başına başa çıkabilirler. Bu beceriler de küçük yaşta sahip olunan mücadele araçlarıyla mümkün. Bir durumu çözmesi için çocuğunuzu doğrudan sonuca ulaştırmak yerine, ona seçenekler ve ipuçları verin. Alet çantasını güçlendirin ki ileride de doğru aleti doğru yerde siz uzatmadan kullanabilsin. Bunun için birlikte beceri geliştirici oyunlardan, aktivitelerden yararlanabilirsiniz. Yeni şeyler denemek de onun kendisini tanımasına ve karşılaşacağı zorlukları çeşitlendirerek farklı çözüm üretmesine yardımcı olacaktır. Bunu yaparken de çocuğun kendini özgür ancak güvende hissedeceği sınırlar belirlemeyi unutmayın.

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Sorun çözümünde şu adımları takip edebilirsiniz; hedef belirleme, çözüm seçenekleri üretme, çözüm önerilerini tartışarak çocuğun bunlar arasından seçim yapmasına yardımcı olma.

Hikaye kitaplarından faydalanın

Yaş ilerledikçe çocuğunun kendi başına okuduğunu gören aileler birlikte kitap okuma etkinliğine devam etmezler. Ancak gittikçe karmaşıklaşan kitapları sırayla okuma gibi alışkanlıklar, ebeveyn ile çocuğun düzenli olarak bir araya gelme, sorular eşliğinde paylaşım yapma ve bağ kurma şansını artırır. Ayrıca onun tek başına okuyacağı kitapları seçerken de duygularını tanımasına yardımcı olacak yönlendirici kitapları da kullanabilirsiniz. Böylece adlandırmakta zorlandığı duyguları keşfetmesi çok daha kolay olacak. Üstelik önceden sadece geceleri yapabildiğiniz bu aktiviteyi, şimdi evde gün içinde beraberken dilediğiniz zaman uygulayabilirsiniz."

Ailedeki diğer dinamiklere dikkat

Uzman Psikolog Simru Kavak “Ebeveyn ve çocuk ilişkisi kadar, ailenin diğer üyeleri arasındaki iletişim biçimi de çocukların duygusal zeka gelişimini etkiler. Aile üyelerinin birbiri ve çocuk ile ağır eleştiriler, yüksek ses ve nabız, aşağılama eşliğinde konuşması oldukça olumsuz bir etki yaratmak demek. Çatışmalar tabi ki olacak, önemli olan nasıl yönettiğimiz. Aile içinde bir problem ortaya çıktığında; çocuklarınızı çözüm için bir silah olarak kullanmayın, çocukların araya girmesine ve taraf olmalarına izin vermeyin, çatışmalar ve anlaşmazlıklar giderilince bunu çocuklara söyleyin. Önemli olan bir çocuğu büyütmek değil, yetiştirebilmektir. Duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirebilmek için tüm bunların temelinde yargısız ve koşulsuz sevgi yattığını unutmayın” dedi.

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