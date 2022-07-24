Mutluluğun anahtarı esneklik: İntihar riski azalıyor

İçinde bulunduğumuz çağ, çok hızlı değişime sahne oluyor. Bireylerin de bu değişime ayak uydurması hayati önem taşıyor. Psikolojik Danışman Dr. Safiye Yılmaz Dinç’e göre, bireylerin karşılaştığı problemlere gösterdiği tepki, bakış açısı ve oluşturduğu seçenekler, kişilerin bilişsel esnekliğini ortaya koyuyor. Bilişsel esnekliğe sahip kişilerin esnek olmayan bireylere göre daha başarılı olduğunu kaydeden Dinç, bu kişilerin hayatından memnun ve mutlu bireylere dönüştüğünü anlattı.
AİLE İLİŞKİSİNE BAKILIYOR
- Kişilerin bilişsel esneklik düzeyini incelemek için ana-baba- çocuk arasındaki ilişkiye bakmak gerektiğini söyleyen Dinç, “Bu durum insanlar doğduğu andan itibaren çevreye uyum konusunda elde ettiği birikimlerin bir yansıması oluyor. Bilişsel esnekliği sağlayan sağlıklı beyin, yaşanan deneyimlerle değişime uğruyor. Bireyin yaşamının ilk yıllarında edindiği olumlu deneyimler, ergenlik ve yetişkinlikteki ilişkileri de kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu.
POZİTİF İLİŞKİ VAR
Zor anlarda esnek olmayan kişilerin daha çabuk kırılıp düştüğüne dikkat çeken Dinç, “İnsanların kapasitesini ortaya koyabilmesi bilişsel anlamda esnek olması ve etkili problem çözme becerisi de gerektiriyor. Böylece bilişsel esneklik ile problem çözme becerisi arasında pozitif bir ilişki olduğu görülüyor” diye açıkladı.
İNTİHAR RİSKİ AZALIYOR
- Bilişsel esnekliğin intihar riskini azalttığına işaret eden Dinç. “Bilişsel açıdan esnek olmak, kişinin düzenli olarak değişen ya da istikrarsız durumlarda seçenek üreterek alternatifleri görebilmesini, böylece stresle başa çıkabilmesini sağlıyor. Bu duygu düzenlemesi ve verimliliğini arttıran çok önemli bir özellik. Bilişsel açıdan esnek olabilmek için, aile içindeki örüntü de önemli olduğundan çocuğa problem çözümünde farklı alternatif yolların olduğu mutlaka gösterilmeli. Travmatik olsun yada olmasın yaşam deneyimlerini yeniden değerlendirmesi bu süreçte büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.