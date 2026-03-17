Nesli tehlike altındaydı: Bir ilde daha sarı benekli semender görüldü

12:5817/03/2026, Salı
Hatay'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

Hatay'ın Payas ilçesinde nesli tehlike altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi. Öncelikli korunan türlerden olan sarı benekli semender, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürüldü.

"Türk semenderi" olarak bilinen canlı, Cumhuriyet Mahallesi'nde yol kenarında kamerayla kayda alındı.

Nesli tehlike altında olmasından dolayı öncelikli korunan türlerden olan sarı benekli semender, araçların altında kalmaması için vatandaşlar tarafından Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine götürüldü.



