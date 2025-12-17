Yeni Şafak
Nesli tehlike altındaki Kafkas semenderi Şavşat'ta görüntülendi

17/12/2025
Artvin’in Şavşat ilçesinde koruma altındaki olan Kafkas semenderi görüntülendi.

Dünyada sınırlı bölgelerde yaşayan, Türkiye’de ise yalnızca Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülen ve Uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan Kafkas semenderi, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Meşeli köyünde görüntülendi. Doğa gözlemcisi Turgay Demir tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, nadir türler arasında yer alan Kafkas semenderinin farklı ve dikkat çekici renk tonları ön plana çıktı.


Doğal yaşam alanında görüntülenen semender, kısa sürede bölge yeniden yaşam alanına döndü.




