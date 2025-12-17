Nesli tehlike altındaki Kafkas semenderi Şavşat’ta görüntülendi

Dünyada sınırlı bölgelerde yaşayan, Türkiye’de ise yalnızca Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülen ve Uluslararası Bern Sözleşmesi ile koruma altına alınan Kafkas semenderi, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Meşeli köyünde görüntülendi. Doğa gözlemcisi Turgay Demir tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, nadir türler arasında yer alan Kafkas semenderinin farklı ve dikkat çekici renk tonları ön plana çıktı.