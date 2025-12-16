Dayısı diri diri toprağa gömmüştü: 10 yaşındaki Amir'in babası son durumunu açıkladı

Hatay’da dayısı tarafından diri diri toprağa gömülen 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir El Cedduğ, ekiplerin çalışmasıyla iki gün sonra sağ olarak kurtarıldı. Tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatan çocuğun babası Muhammed El Cedduğ, yaşanan vahşeti anlattı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir El Cedduğ, geçtiğimiz cuma günü okul çıkışı evine gitmeyerek kayıplara karışmıştı. Çocuklarından haber alamayan aile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kayıp başvurusunda bulunmuş ve ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçmişti.
Polis ekiplerinin 200’den fazla güvenlik kamerası kaydını incelemesi sonucu olayın şüphelisi olarak Amir’in dayısı M.E. gözaltına alındı. Baraj yolu üzerinde aracında yeğeniyle bir evin kamerasına yansıyan M.E., çocuktan haberi olmadığını iddia etti. Bunun üzerine polis, AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla kayıp çocuk, iki gün sonra kafasından yaralanmış halde diri diri toprağa gömülmüş olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Amir, ekiplerle kurduğu ilk diyalogda okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve darbedildiğini söyledi. Şüpheli dayı tutuklandı.
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gördüğü tedaviyle birlikte hayati tehlikesini atlatan Amir kendine gelirken ilk sözlerinde ise en çok Cristiano Ronaldo’yu sevdiğini söyledi.
"Doktorlar oğlumun 2 gün sonra yürümeye başlayacağını söylediler"
Baba Muhammed El Cedduğ, "Cuma günü okula gidiyordu. Okuldan eve geç saatte gelmeyince merak edip aramaya başladık. Çevredeki ve mahallede yaşayan herkese sorduk ama bulamayınca polisi aradık. Üç gün boyunca arama kurtarma çalışmaları için emniyete ve herkese teşekkür ederim. Şu anda oğlumun herhangi bir hayati tehlikesi yok. Doktorlar oğlumun 2 gün sonra yürümeye başlayacağını söylediler ve sonuçlara göre taburcu olacak. Yeme ve içmede herhangi bir sorun yok" dedi.
"Oğlumun dayısı değil bir canidir"
Evladına zarar veren cani dayının en ağır cezayı almasını istediğini belirten El Cedduğ, "Dayısının psikolojik sorunlarından dolayı mı yoksa madde mi kullandı anlamadık. İyileştikten sonra emniyet güçleriyle iletişim kurup pedagog eşliğinde konuşacak.
Oğlum dedi ki; ’Dayım beni okuldan aldı. Eve gideceğimizi düşünerek yola çıktık fakat dayım beni yolda dövdü. Sonra arabayla araziye getirdi. Üzerime taşlar koyup çekip gitti’ bu şekilde söyledi. Dayısı önceden bize misafirliğe geliyordu. Aramızda maddi olarak veya başka bir şey sorun yoktu. Benim bu olaylarla ilgili tek isteğim, dayıya en ağır ceza verilmesini istiyorum. Bu saatten sonra o adam oğlumun dayısı değil, bir canidir. Yargının dayıya en ağır cezayı vereceğine inanıyorum. O yüzden içimiz rahattır" ifadelerini kullandı.