Dünyanın zehirli hayvanını fark etmeden eline aldı: Siyanürden bin kat daha tehlikeli

08:0817/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Filipinler'de tatil yapan bir İngiliz turist, yaşadığı tehlikenin farkında olmadan dünyanın en ölümcül deniz canlılarından biriyle oynadığı anları kayda aldı.

Turist, mavi halkalı ahtapotu elinde tutarken kendisini videoya çekti ancak hayvanın ne kadar tehlikeli olduğunu sonradan fark etti.





SİYANÜRDEN 1000 KAT DAHA GÜÇLÜ

Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, mavi halkalı ahtapotun taşıdığı toksin, insanlar için siyanürden yaklaşık 1000 kat daha ölümcül bir etkiye sahip.






ZEHRİ DAKİKALAR İÇİNDE ÖLDÜREBİLİYOR


Dünyanın en zehirli deniz hayvanlarından birisi olarak tanımlanan mavi halkalı ahtapot, yaklaşık 12 ila 20 santimetre arasındaki küçük boyutlarına ve görece sakin yapısına rağmen insanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor









Uzmanlar, bu canlının tahrik edildiğinde veya kendisine temas edildiğinde, güçlü tetrodotoksin nörotoksini içeren zehrini salgılayarak insanlar için ölümcül bir tehlike oluşturduğu konusunda uyarıyor.







